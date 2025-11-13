100 millió dolláros botrány robbant Ukrajnában

Az ügy jól mutatja az ukrán államapparátust feszítő belső töréseket. A Moszkvával zajló háború ellenére is komoly hatalmi harcok dúlnak az országon belül. A botrány időzítése különösen kedvezőtlen Zelenszkij számára: miközben folyamatosan milliárdos támogatásokat kért a Nyugattól, közvetlen környezetében hatalmas korrupciós botrány robbant ki.

Korrupciós botrány robbant Ukrajnában (Fotó: STRINGER / MTI/EPA)

Ilyen körülmények között egyre nehezebb fenntartani azt az erkölcsi fölényt sugárzó vezetői képet, amelyet a háború kezdete óta mutattak fel róla.

Az ukrán társadalom – amely már háromévnyi háború után is kimerült – egyre erősebben kételkedik vezetőiben. És talán nincsenek is egyedül.

A korrupcióellenes ügyészség leleplezései

Timur Mindics, aki korábban a Zelenszkij által alapított Kvartal 95 produkciós cégben partnere volt (mielőtt a színpadról az elnöki hivatalba került volna), most komoly bajban van.

A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) egyik ügyésze a bíróságon ismertette a vádakat:

Timur Mindics irányította a bűncselekményből származó pénzek felhalmozását, elosztását és tisztára mosását az ukrán energiaszektorban.

A gyanú szerint Mindics „az ukrán elnökhöz fűződő kiváltságos viszonyát” használta fel az ügyletek lebonyolításához.

A nyomozás az államigazgatás legfelső szintjét is elérte: a SAPO őrizetbe vette German Haluscsenkót, a jelenlegi igazságügyi minisztert, aki négy éven át energiaügyi miniszter volt. Azzal gyanúsítják, hogy Mindicstől „személyes előnyöket” fogadott el az energiaszektor pénzáramlásának ellenőrzéséért cserébe.

Kutatások a hatalom folyosóin

November 10-én, hétfőn az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) bejelentette, hogy feltárt egy kiterjedt korrupciós hálózatot.

Öt személyt vettek őrizetbe, hetet pedig megvádoltak. A razziákat több mint másfél éves nyomozás előzte meg. Az akciók országszerte zajlottak.

Ukrán médiaértesülések szerint German Haluscsenko és Timur Mindics otthonában is házkutatást tartottak.

A botrány, amely Zelenszkij hatalmi törekvéseire is rávilágít

Ukrajnában egyre nagyobb felháborodást kelt az energiaszektor körüli sikkasztási botrány – egy olyan ágazaté, amelyet már így is tönkretettek az orosz bombázások. A botrány különösen rosszkor érte Kijevet, hiszen Brüsszel az EU-csatlakozás feltételei között a mélyen gyökerező korrupció visszaszorítását követeli.

Európa részéről látszólagos aggodalmaskodás érkezik, de továbbra is milliárdok áramlanak Ukrajnába, amelyek gyakran átláthatatlan csatornákon tűnnek el.

A botrány emlékeztet egy korábbi válságra is: nyáron Zelenszkij magára haragította az ukránokat és az uniós vezetést, amikor megpróbálta átvenni az irányítást a NABU és a SAPO felett – két hivatal felett, amelyek függetlenségét korábban szentnek és sérthetetlennek tartották.