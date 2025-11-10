Hírlevél

Már a Bloomberg is Orbán Viktor hatalmas győzelméről ír

Már a külföldi lapok is a magyar delegáció és a miniszterelnök sikeréről cikkeznek. A Bloomberg arról ír, hogy hazánk teljes mentességet kapott a szankciók alól, ez pedig hatalmas győzelem Orbán Viktor számára.
A Bloomberg is arról ír, hogy a magyar miniszterelnök óriási sikert ért el Washingtonban. A lap szerint a szankciók alóli mentesség letárgyalása óriási siker Orbán Viktor számára. 

A hírügynökség beszámolt róla, hogy Donald Trump amerikai elnök Magyarország számára „általános, határozatlan idejű mentességet” adott az orosz olaj és földgáz vásárlására két fő vezetéken keresztül. Ennek kapcsán megjegyezték, hogy Orbán Viktor és Donald trump szövetsége kifizetődött Magyarország számára. 

A lap szerint Orbán egyértelműen kihasználta, hogy ideológiailag közel állnak az amerikai elnökkel. 

Emellett az is látványos volt, hogy az amerikai elnök és Donald Trump valóban megtalálják egymással a közös hangot. Donald Trump a találkozó elején méltatta a magyar miniszterelnököt, akit kiváló vezetőnek nevezett, aki nagyszerű munkát végez hazájában. 

Az amerikai elnök egyébként egyetértett Orbán azon érvelésével is, miszerint a tengerparttal nem rendelkező Magyarországnak kevés alternatívája van az orosz energiával szemben.

 Orbán Viktor a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, hiszen a szankciók nélkül az energiaárak mindenképpen emelkedtek volna. 

 

