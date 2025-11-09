A brit hadsereg segíti a belgákat

Az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, Richard Knighton bejelentette, hogy az ország segítséget nyújt Belgiumnak a drónok elleni védekezés terén. A brit hadsereg felszerelést és személyzetet biztosít majd – írja a BBC.

A brit hadsereg is segít a belgáknak a drónok elhárításában

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Belgium fő repülőterét, a Zavantemet csütörtök este ideiglenesen be kellett zárni, miután drónokat észleltek a közelben. A hírek szerint azonban légtérsértés történt egy katonai bázis fölött is. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a drónok honnan érkeztek, azonban a brit vezérkari főnök nem zárta ki, hogy orosz akcióról van szó.

John Healey védelmi miniszter az akció kapcsán elmondta: „Ahogy a hibrid fenyegetések növekednek, erőnk a szövetségeinkben és a kritikus infrastruktúránk és légterünk védelmére, elrettentésére és védelmére irányuló kollektív elszántságunkban rejlik”. A miniszter szerint a NATO-szövetségesekkel együtt az Egyesült Királyság „felszerelésének és képességeinek biztosításával” segíti Belgiumot.

Pénteken a német védelmi minisztérium is bejelentette, hogy Brüsszel kérésére támogatni fogja Belgiumot a drónok elleni intézkedésekben.

UK military to help protect Belgium after drone incursions https://t.co/oGpIlk0zk4 — BBC News (UK) (@BBCNews) November 9, 2025

Knighton szerint egyébként tágabb értelemben akkor is Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést, ha a jelenlegi drónincidens kapcsán nem is sikerül bizonyítani az érintettséget.

Az elmúlt hónapokban számos drónészlelés okozott komoly repülési fennakadásokat Európa-szerte, többek között Svédországban, Norvégiában és Dániában. Annak ellenére, hogy egyes tisztviselők Oroszországot „hibrid hadviseléssel” vádolják, a Kreml tagadta, hogy bármilyen köze lenne a történtekhez.