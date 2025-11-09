Hírlevél

Belgium

A brit hadsereg segíti a belgákat

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Richard Knighton az Egyesült Királyság vezérkari főnöke bejelentette, hogy az ország segítséget nyújt Belgiumnak. A brit hadsereg azután ajánlotta fel szolgálatait, miután az elmúlt időszakban egyre több drónészlelést jelentettek az országban.
BelgiumNagy-BritanniaNATO

Az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, Richard Knighton bejelentette, hogy az ország segítséget nyújt Belgiumnak a drónok elleni védekezés terén. A brit hadsereg felszerelést és személyzetet biztosít majd – írja a BBC

A brit hadsereg is segít a belgáknak a drónok elhárításában 
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Belgium fő repülőterét, a Zavantemet csütörtök este ideiglenesen be kellett zárni, miután drónokat észleltek a közelben. A hírek szerint azonban légtérsértés történt egy katonai bázis fölött is. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a drónok honnan érkeztek, azonban a brit vezérkari főnök nem zárta ki, hogy orosz akcióról van szó.

John Healey védelmi miniszter az akció kapcsán elmondta: „Ahogy a hibrid fenyegetések növekednek, erőnk a szövetségeinkben és a kritikus infrastruktúránk és légterünk védelmére, elrettentésére és védelmére irányuló kollektív elszántságunkban rejlik”. A miniszter szerint a NATO-szövetségesekkel együtt az Egyesült Királyság „felszerelésének és képességeinek biztosításával” segíti Belgiumot. 

Pénteken a német védelmi minisztérium is bejelentette, hogy Brüsszel kérésére támogatni fogja Belgiumot a drónok elleni intézkedésekben. 

Knighton szerint egyébként tágabb értelemben akkor is Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést, ha a jelenlegi drónincidens kapcsán nem is sikerül bizonyítani az érintettséget. 

Az elmúlt hónapokban számos drónészlelés okozott komoly repülési fennakadásokat Európa-szerte, többek között Svédországban, Norvégiában és Dániában. Annak ellenére, hogy egyes tisztviselők Oroszországot „hibrid hadviseléssel” vádolják, a Kreml tagadta, hogy bármilyen köze lenne a történtekhez.

 

