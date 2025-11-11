Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

A Politico is hatalmas győzelemnek tartja a szankciók alóli mentességet

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb baloldali médium ismerte el, hogy a magyar kormányfő komoly győzelmet aratott Washingtonban. A Politico szerint „hatalmas győzelem”, hogy Orbán Viktor mentességet kapott az amerikai szankciók alól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorSzijjártó PéterTrumpszankciók

„Hatalmas győzelemként” ír a Politico baloldali hírportál Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni látogatásának eredményeiről, konkrétan a szankciók alóli mentességről.

Szijjártó Péter már korábban helyretette azokat, akik kisebbíteni próbálták az Orbán Viktor által elért eredményeket
Szijjártó Péter már korábban helyretette azokat, akik kisebbíteni próbálták az Orbán Viktor által elért eredményeket (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ez nagy győzelem a konzervatív magyar vezető számára, akinek legfőbb célja Washingtonba érkezésekor az volt, hogy enyhítést kérjen az országát megbénító szankciók alól, tekintettel arra, hogy Magyarország az orosz energiaforrásoktól függ

– fogalmaz a Politico.

A lap szerint a magyar kormányfő a washingtoni látogatást az újra barátivá váló magyar–amerikai kapcsolatok „második fázisa” kezdetének nevezte, a Biden-kormányt pedig „politikai indíttatású szankciókkal” vádolta.

Ha megrendezésre kerül, szeretném, ha Budapesten lenne

– idézte a lap Donald Trump amerikai elnök szavait a Vlagyimir Putyin orosz államfővel tervezett találkozóval kapcsolatban.

A jó kapcsolat – és Trump ajánlata, hogy Magyarországon rendezzék meg a csúcstalálkozót – részben Orbán elnöknek a Trump elnök iránti rendíthetetlen támogatásának köszönhető, fogalmaz a lap (hibásan államfőnek titulálva a miniszterelnököt).

Orbán Viktor szövetségese volt Trumpnak, amikor az még nem volt hatalmon, meglátogatta őt Mar-a-Lagóban, és egy konzervatív, bevándorlásellenes és családbarát kormányt vezet, amelyet a MAGA-világ követni szeretne – sorolja a látogatás sikerének okait a Politico.

Mindazonáltal a baloldali médium kiveszi a részét az álhírterjesztésből is, amikor már a cikke címében egyetlen évre szóló felmentésről ír. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már korábban helyre tette a károgókat.

Jönnek az álhírek… Figyeljetek

– írta a tárcavezető a közösségi médiában.

A szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni

– erősítette meg.

Orbán Viktor győzelméről ír a brüsszeli hírportál
A lengyel külügyminiszter mindent megadna, hogy Ukrajna még három évig folytassa a háborút
Szijjártó Péter: A magyar katonák a NATO legveszélyesebb missziójában vesznek részt, a balti légtér védelmében – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!