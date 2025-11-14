A Tisza követi a brüsszeli migrációs politikát

Magyar Péter pártjának képviselői szinte mindenben követik az Európai Néppárt és a globalista hálózat elképzeléseit. A Tisza párt képviselői már többször hitet tettek a brüsszeli tervek mellett, habár hazánk egyértelműen elutasítja azt.

Magyar Péter és pártjának politikusai kiállnak a brüsszeli migrációs tervek mellett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Miközben az Orbán-kormány által felépített déli határkerítés tíz éve védi Magyarországot az illegális migrációtól, és amelynek köszönhetően hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, Nyugat-Európában mára kritikussá vált a migrációs helyzet, Brüsszelben pedig továbbra is a bevándorlást szorgalmazó terveken dolgoznak. A legújabb elképzelés szerint hamarosan érkezik a szolidaritási alap, amely értelmében a tagországok vagy fizetnek, vagy befogadják a migrációs nyomás alatt álló országokból a bevándorlókat.

Orbán Viktor miniszterelnök is többször jelezte már, hogy ez az elképzelés hazánk számára elfogadhatatlan.

Magyar Péter és a Tisza Párt azonban már többször hitet tett a brüsszeli tervek mellett. Korábban a párt több prominens képviselője is pozitív jelzőkkel illetve beszélt a bevándorlásról és az Európai Bizottság által erőltetett migrációs paktumról. Ezzel Magyar Péter és párttársai eleget tesznek Brüsszelnek és az Európai Néppártnak valamint annak vezetőjének Manfred Weber akaratának is.

Érdemes felidézni például Dávid Dóra korábbi kijelentéseit a migráció kapcsán.

Dávid Dóra EP-képviselő például egy tavaly decemberi interjúban arra szólított fel:„fogadjunk be mindenkit!” Úgy vélte, Magyarországon ez ügyben a hozzáálláson kell változtatni. Ezzel a kijelentésével Dávid Dóra egyértelműen hitet tett a néppárt migrációpárti álláspontja mellett.

A migráció kérdésében Tarr Zoltán, Magyar Péter brüsszeli jobbkeze is nyilatkozott már, a Republikon Intézetnek adott egy podcastinterjúban arról beszélt: „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok”, majd kifejtette:

ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is.

Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa szintén érdekes módon állt hozzá a problémához, hiszen nemes egyszerűséggel álproblémának titulálta a migrációt. szerinte ugyanis ez a kérdés pusztán egy „gumicsont” amivel nem is érdemes foglalkozni.