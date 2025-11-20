Meghökkentő javaslat: CDU-AfD-koalícióval fékeznék meg a megállíthatatlan jobboldali előretörést

A javaslat Németországban politikai földrengést okozott. Palmer szerint a német politikai elit egyre kevésbé képes kezelni azt a helyzetet, hogy az AfD több tartományban már a legerősebb pártnak számít, írja a Bild.

Tübingen polgármestere, Boris Palmer (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Christoph Schmidt)

A polgármester így fogalmazott:

Mi lesz az alternatíva, ha az AfD 40 százalékot ér el? Egy minden pártból álló nagykoalíció? És az milyen politikát csinál majd? Attól félek, a végén az AfD még erősebb lesz, akár abszolút többséggel.

Palmer már korábban is próbált vitát kezdeményezni: ő szervezte meg Tübingenben a hevesen vitatott nyilvános beszélgetést a baden-württembergi AfD-vezetővel, Markus Frohnmaierrel. A rendezvényen baloldali tüntetők okoztak káoszt, a rendőrségnek kellett beavatkoznia.

Palmer terve

A polgármester konkrét modellt is felvázolt.

A miniszterelnök legyen CDU-s, az alkotmányügyi miniszter szintén CDU-s, hogy ne legyen kockázat az alaptörvényre nézve. Minden másban viszont tegyenek egy egyértelmű koalíciós ajánlatot az AfD-nek – és nézzük meg, mi történik, ha részt vesznek a kormányzásban.

Palmer szerint ez a „pragmatikus” út legalább tesztelné, hogyan működik az AfD hatalmi helyzetben.

Baloldali válasz: „ez ugyanaz a logika, mint a 30-as években a nácikkal”

A javaslatot azonnal lehurrogta a német baloldal. Philipp Türmer, a Jusos (SPD ifjúsági szervezete) vezetője szerint Palmer ötlete történelmi vakságról árulkodik.

Ez az adjunk felelősséget nekik, és majd lelepleződnek hozzáállás éppen ugyanaz, amit a 20-as–30-as években mondtak a nemzetiszocialistákról. Az AfD veszélyes párt. Nem szabad kormányra engedni.

Philipp Türmer (Fotó: Képernyőkép)

Türmer egyenesen odáig ment, hogy az AfD betiltását szorgalmazta.

Megvannak a bizonyítékok egy ilyen eljáráshoz. Most kell megindítani, minél gyorsabban. Nagy esély van rá, hogy sikeres lesz.

Palmer ugyan kételkedik a sikerben, de így reagált: „Akkor legalább kezdjék el. A legrosszabb az lenne, ha évekig beszélnénk róla, és nem történne semmi. Én azt mondom: csinálják, derüljön ki, hogy ez járható út-e.”

AfD: Németország kettészakadt a kérdésben

A zajló vita is mutatja, milyen mélyen megosztott ma Németország: a politikai elit egyik része demokratikus kísérletként próbálná „felelős helyzetbe hozni” az AfD-t, a másik fele pedig történelmi párhuzamokat emleget, és a párt betiltását követelné.