Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját – a rendőrség szerint baloldali politikai támadás történt

A hamburgi rendőrség közlése szerint az esetet hétfő hajnalban, körülbelül 3 óra 20 perckor észlelték a város nyugati részén, Othmarschen negyedben. Baumann háza előtt több autó is teljesen kiégett, köztük az a jármű, amely a politikus feleségének nevén szerepelt. A rendőrség gyújtogatásként kezeli az ügyet, írta a NDR.de.

Bernd Baumann, az AfD képviselőjének hamburgi háza előtt gyulladt ki tegnap este egy autó, közölte az ügyészség (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bodo Marks)

A hatóságok szerint az eset szélsőbaloldali politikai cselekménynek minősül. A nyomozás során az interneten megjelent egy beismerő nyilatkozat, amelyet a rendőrség hitelesnek tekint. A dokumentum az „Indymedia” nevű szélsőbaloldali platformon jelent meg, és a tartalma alapján a terrorista Antifa mozgalomhoz köthető.

A levélben az elkövetők azzal dicsekednek, hogy Molotov-koktélt használtak a politikus autójának felgyújtásához. Baumann kedden egy videóban számolt be a történtekről, amelyben a helyszínen készült felvételek is láthatók: több kiégett jármű, megpörkölődött homlokzat és a tűz nyomai.

„Ez már nem politikai vita, hanem fizikai támadás a demokratikus ellenzék ellen” – fogalmazott az AfD politikusa.

Baumann ellen nem ez volt az első támadás. Úgy tudni, három hete az Indymedia nyilvánossá tette Baumann és két másik hamburgi AfD-politikus magánlakcímét is. A rendőrség tanúkat keres, de egyelőre nem sikerült azonosítani az elkövetőket. A hatóságok szerint nem ez volt az első ilyen eset: tavaly augusztusban már történt egy hasonló gyújtogatás Baumann otthonának közelében, akkor egy bérlő autója semmisült meg.

Támadás az AfD ellen

A német közéletben az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbak a szélsőbaloldali támadások az AfD politikusai ellen. A párt irodáit több helyen megrongálták, és több képviselőt is fenyegetések értek.

Az AfD vezetése szerint a politikai erőszak új szintet ért el Németországban, és a hatóságoknak határozottabban kell fellépniük a szélsőséges csoportokkal szemben.

A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy a gyanúsítottakat sikerült-e beazonosítani, de a vizsgálatot „kiemelt ügyként” kezelik.