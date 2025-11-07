Egyre több támadás éri az AfD politikusait

Egyre súlyosabb politikai indíttatású támadások érik a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt politikusait és támogatóit. Az elmúlt hetekben több gyújtogatás és rongálás is történt, amelyeket a hatóságok szerint szélsőbaloldali csoportokhoz, köztük az Antifa mozgalomhoz lehet kötni, írja a Junge Freiheit.

Alexander Dobrindt (CSU) német szövetségi belügyminiszter az AfD politikusai elleni támadások fokozódására figyelmeztet (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Alicia Windzio)

Az Alexander Dobrindt vezette szövetségi belügyminisztérium pénteken figyelmeztetést adott ki, miszerint az AfD politikusait „megnövekedett absztrakt veszély” fenyegeti – vagyis a támadások kockázata magasabb, mint korábban bármikor.

Gyújtogatások Münchenben és Hamburgban

Az elmúlt egy hónapban két AfD-s parlamenti képviselőt is közvetlen támadás ért. Tobias Teich müncheni irodáját felgyújtották, a tűz teljesen elpusztította a helyiséget. Néhány nappal később Bernd Baumann, az AfD frakcióigazgatójának autóját gyújtották fel Hamburgban, a lángok három másik járművet is megsemmisítettek.

Bernd Baumann, az AfD képviselőjének hamburgi háza előtt gyulladt ki autója, közölte az ügyészség (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bodo Marks)

A rendőrségi nyomozás szerint mindkét esetben szélsőbaloldali indíttatás valószínűsíthető, és a támadásokhoz az Antifa-hálózat körei köthetők.

AfD: Minden nap több támadás – riasztó statisztika

A német Bundestag adatai alapján 2024 első félévében átlagosan napi 4,5 támadás érte az AfD politikusait vagy intézményeit. Ez összesen 808 esetet jelent mindössze 181 nap alatt – a párt képviselői szerint „demokratikus válságot” tükröz ez a szám.

Forrás: Junge Freiheit

A támadások között fizikai erőszak, rongálás, fenyegetés és gyújtogatás is szerepel, de egyre gyakoribb, hogy a célpontok már nem csak a pártirodák, hanem az egyes politikusok otthonai vagy autói is.

A belügy szerint az AfD régóta célpont

A Dobrindt vezette belügyminisztérium szóvivője a Bild-nek nyilatkozva kijelentette:

Az AfD a megalakulása óta a „baloldali, erőszakra hajlamos szélsőségesek” célpontja. Az ilyen körökben széles körű konszenzus van arról, hogy a párt ellen akár erőszakos eszközökkel is fel kell lépni.

A minisztérium szerint az elkövetők már nem csupán a pártot mint szervezetet támadják, hanem egyre inkább az egyéni tagokat, támogatásukat nyíltan vállaló személyeket is – akár helyi szinten, akár országosan.