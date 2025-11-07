Hírlevél

afd

Egyre több támadás éri az AfD politikusait

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A német belügyminisztérium „emelkedett kockázati szintet” állapított meg a jobboldali párt tagjaira vonatkozóan, miután sorozatos támadások érték őket Németország-szerte.
afdNémetországpolitikusbelügyminisztériumveszély

Egyre súlyosabb politikai indíttatású támadások érik a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt politikusait és támogatóit. Az elmúlt hetekben több gyújtogatás és rongálás is történt, amelyeket a hatóságok szerint szélsőbaloldali csoportokhoz, köztük az Antifa mozgalomhoz lehet kötni, írja a Junge Freiheit.

AfD
Alexander Dobrindt (CSU) német szövetségi belügyminiszter az AfD politikusai elleni támadások fokozódására figyelmeztet (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Alicia Windzio)

Az Alexander Dobrindt vezette szövetségi belügyminisztérium pénteken figyelmeztetést adott ki, miszerint az AfD politikusait „megnövekedett absztrakt veszély” fenyegeti – vagyis a támadások kockázata magasabb, mint korábban bármikor.

Gyújtogatások Münchenben és Hamburgban

Az elmúlt egy hónapban két AfD-s parlamenti képviselőt is közvetlen támadás ért. Tobias Teich müncheni irodáját felgyújtották, a tűz teljesen elpusztította a helyiséget. Néhány nappal később Bernd Baumann, az AfD frakcióigazgatójának autóját gyújtották fel Hamburgban, a lángok három másik járművet is megsemmisítettek.

03 November 2025, Hamburg: Burnt-out vehicles stand on a street in the Othmarschen district of western Hamburg. A car belonging to Bernd Baumann, Parliamentary Secretary of the AfD parliamentary group, went up in flames in front of his house in Hamburg last night, according to his office. The police confirmed investigations by the state security service. Photo: Bodo Marks/dpa (Photo by Bodo Marks / dpa Picture-Alliance via AFP)
Bernd Baumann, az AfD képviselőjének hamburgi háza előtt gyulladt ki autója, közölte az ügyészség (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bodo Marks)

A rendőrségi nyomozás szerint mindkét esetben szélsőbaloldali indíttatás valószínűsíthető, és a támadásokhoz az Antifa-hálózat körei köthetők.

AfD: Minden nap több támadás – riasztó statisztika

A német Bundestag adatai alapján 2024 első félévében átlagosan napi 4,5 támadás érte az AfD politikusait vagy intézményeit. Ez összesen 808 esetet jelent mindössze 181 nap alatt – a párt képviselői szerint „demokratikus válságot” tükröz ez a szám.

Forrás: Junge Freiheit

A támadások között fizikai erőszak, rongálás, fenyegetés és gyújtogatás is szerepel, de egyre gyakoribb, hogy a célpontok már nem csak a pártirodák, hanem az egyes politikusok otthonai vagy autói is.

A belügy szerint az AfD régóta célpont

A Dobrindt vezette belügyminisztérium szóvivője a Bild-nek nyilatkozva kijelentette:

Az AfD a megalakulása óta a „baloldali, erőszakra hajlamos szélsőségesek” célpontja. Az ilyen körökben széles körű konszenzus van arról, hogy a párt ellen akár erőszakos eszközökkel is fel kell lépni.

A minisztérium szerint az elkövetők már nem csupán a pártot mint szervezetet támadják, hanem egyre inkább az egyéni tagokat, támogatásukat nyíltan vállaló személyeket is – akár helyi szinten, akár országosan.

Halálos fenyegetések az interneten

A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a Bernd Baumann elleni gyújtogatáshoz kapcsolódó halálos fenyegetések valósak-e. A rendőrség szerint a „Indymedia” nevű baloldali platformon közzétett névtelen bejegyzés valódi lehet, amelyben a szerző az AfD-tagok életét fenyegette.

A rendőrség az ügyet kiemelten kezeli, és védelmi intézkedéseket rendelt el több érintett politikus körül. 

 

