Ukrajnában újabb, minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány robbant ki és a jelek szerint egyenesen az elnöki hivatal belső köreiből indul a szál. Steve Cortes szerint amerikai segítség nélkül Ukrajna már elveszítette volna a háborút, és hangsúlyozza, hogy az amerikai közvélemény egyre kevésbé támogatja a további finanszírozást.
A korrupciós botrány központi figurái azok, akik a háború közepén szisztematikusan fosztották ki az államkasszát, írja az Ukrajinszka Pravda.

Amerika
Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij  (Fotó: Képernyőkép)

A cikkben Donald Trump korábbi tanácsadója, Steve Cortes kijelenti: az Egyesült Államok nem bízhat meg többé Zelenszkijben 

Amerika jogosan háborodik fel – az ukrán korrupció az amerikai adófizetők pénzét is érinti

Az Egyesült Államok eddig a legnagyobb támogatója volt Ukrajnának: több tízmilliárd dollárnyi pénzügyi segéllyel, folyamatos hírszerzési együttműködéssel és diplomáciai háttértámogatással.

Az amerikai közvélemény egyre élesebben veti fel: minek támogatni egy olyan ország vezetését, ahol a pénzeket következmények nélkül tüntetik el?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ukrán oknyomozó portál, az Ukrajinszka Pravda szerint a korrupcióellenes hatóságok (NABU) munkáját Zelenszkij emberei akadályozzák, sőt törvénytelen razziákat tartottak, lefoglaltak dokumentumokat és megfélemlítették a nyomozókat. Úgy tűnik, a júniusi rajtaütések sem véletlenek voltak: az elnöki kabinet tudhatott a készülő vádemelésekről, különösen a botrány kulcsfigurája, Timur Mindics ellen.

Aranyvécé és külföldre menekülő oligarchák – miközben egy korrupcióellenes nyomozó börtönben

A korrupciós ügy fő gyanúsítottjai – Mindics és jobbkeze, Olekszandr „Sugarman” Zukerman Izraelbe szöktek, még mielőtt a hatóságok rajtuk üthettek volna. Mindics lakásaiban luxus fogadta a nyomozókat – köztük egy sokat emlegetett aranyból készült WC, amelyet a hírek szerint a lopott pénzekből finanszírozott.

Eközben a botrányt feltáró egyik vezető nyomozó, Mahamedraszulov börtönben ül – azzal a váddal, hogy „orosz ügynök”.

A kritikusok szerint a „Kreml ügynöke” bélyeg Zelenszkij régi vádja rutinból minden olyan személy ellen, aki veszélyt jelenthet a belső köre gazdasági érdekeire.

Amerika türelme fogy: a nyomozásba az FBI is bekapcsolódott

Amerikai sajtóhírek szerint az FBI már együttműködik a NABU-val az ügy feltárásában. Ez példátlan lépés, amely jelzi, hogy Washingtonnak elfogyott a türelme. A realitás, hogy az amerikai lakosság és politikai elit egyre kevésbé hajlandó fenntartani Zelenszkij rendszerét, ha aközben a korrupció ilyen méreteket ölt.

Mit vár el Washington?

Az amerikai elemzők szerint az Egyesült Államok akkor marad Ukrajna fő támogatója, ha Zelenszkijék azonnali lépéseket tesznek: 

Teljes együttműködés minden független korrupcióellenes vizsgálattal, a bebörtönzött korrupcióellenes ügyész azonnali szabadon engedése, békés rendezés keresése Oroszországgal különben Amerika csökkentheti a támogatást, valamint nem utolsósorban a tűzszünet után választások kiírása, hogy az ukrán nép dönthessen a vezetés jövőjéről.

Ha ezek nem teljesülnek, az Egyesült Államok egyre kevésbé lesz hajlandó finanszírozni egy olyan rendszert, amelyben a háború árnyékában az oligarchák gazdagodnak.
 

 

