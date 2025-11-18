A korrupciós botrány központi figurái azok, akik a háború közepén szisztematikusan fosztották ki az államkasszát, írja az Ukrajinszka Pravda.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

A cikkben Donald Trump korábbi tanácsadója, Steve Cortes kijelenti: az Egyesült Államok nem bízhat meg többé Zelenszkijben

Amerika jogosan háborodik fel – az ukrán korrupció az amerikai adófizetők pénzét is érinti

Az Egyesült Államok eddig a legnagyobb támogatója volt Ukrajnának: több tízmilliárd dollárnyi pénzügyi segéllyel, folyamatos hírszerzési együttműködéssel és diplomáciai háttértámogatással.

Az amerikai közvélemény egyre élesebben veti fel: minek támogatni egy olyan ország vezetését, ahol a pénzeket következmények nélkül tüntetik el?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ukrán oknyomozó portál, az Ukrajinszka Pravda szerint a korrupcióellenes hatóságok (NABU) munkáját Zelenszkij emberei akadályozzák, sőt törvénytelen razziákat tartottak, lefoglaltak dokumentumokat és megfélemlítették a nyomozókat. Úgy tűnik, a júniusi rajtaütések sem véletlenek voltak: az elnöki kabinet tudhatott a készülő vádemelésekről, különösen a botrány kulcsfigurája, Timur Mindics ellen.

Aranyvécé és külföldre menekülő oligarchák – miközben egy korrupcióellenes nyomozó börtönben

A korrupciós ügy fő gyanúsítottjai – Mindics és jobbkeze, Olekszandr „Sugarman” Zukerman Izraelbe szöktek, még mielőtt a hatóságok rajtuk üthettek volna. Mindics lakásaiban luxus fogadta a nyomozókat – köztük egy sokat emlegetett aranyból készült WC, amelyet a hírek szerint a lopott pénzekből finanszírozott.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Eközben a botrányt feltáró egyik vezető nyomozó, Mahamedraszulov börtönben ül – azzal a váddal, hogy „orosz ügynök”.

A kritikusok szerint a „Kreml ügynöke” bélyeg Zelenszkij régi vádja rutinból minden olyan személy ellen, aki veszélyt jelenthet a belső köre gazdasági érdekeire.

Amerika türelme fogy: a nyomozásba az FBI is bekapcsolódott

Amerikai sajtóhírek szerint az FBI már együttműködik a NABU-val az ügy feltárásában. Ez példátlan lépés, amely jelzi, hogy Washingtonnak elfogyott a türelme. A realitás, hogy az amerikai lakosság és politikai elit egyre kevésbé hajlandó fenntartani Zelenszkij rendszerét, ha aközben a korrupció ilyen méreteket ölt.