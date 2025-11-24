Hírlevél

Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Orbán Balázs

Amerikai politikai vezetők is kiborultak Brüsszel háborúpárti stratégiája miatt

Az Egyesült Államokban egyre hangosabban bírálják az európai háborúpárti álláspontot: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint kudarcot vallottak az EU Oroszország elleni szankciói, Mike Lee szenátor pedig „őrültnek” és „öngyilkosnak” nevezte Brüsszel új béketervét. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója friss bejegyzése szerint mindez világos jelzés: Washington a béke felé mozdul, miközben az EU újabb szankciókat követel.
Orbán Balázs

Legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója írja:

„Az amerikai politikai térben látványosan növekszik az elégedetlenség az európai vezetők háborúpárti álláspontjával szemben. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az NBC-nek nyilatkozva kijelentette: »Kudarcot vallottak az EU Oroszország elleni szankciói«. Hozzátette, hogy miközben Donald Trump a béke elnöke kíván lenni, »az európaiak már a 19. szankciócsomagról beszélnek«, ami szerinte önmagában bizonyítja a stratégia sikertelenségét. »Ha valamit tizenkilencszer kell megpróbálni, az kudarc« - fogalmazott." 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Orbán Balázs
Fotó: MTI

Ezzel párhuzamosan Mike Lee utahi szenátor is élesen bírálta Brüsszelt. »Őrült«-nek és »öngyilkos«-nak nevezve az EU új »béketervét«, amely valójában az amerikai elköteleződés kiterjesztését követeli. A javaslat szerinte NATO-szintű garanciákat kényszerítene az USA-ra, ami drasztikusan növelné a harmadik világháború kockázatát

– tette hozzá.

„A két nyilatkozat együtt világos jelzés: az Egyesült Államokban egyre kevésbé tolerálják az európai háborúpárti logikát, amely újabb szankciókat és újabb fegyvereket kér – miközben Európa polgárai és gazdaságai viselik a terheket. Miközben az USA-ban a béke irányába mozdulnak, Brüsszel továbbra is a háború finanszírozását erőlteti. Ez a stratégiai szakadék Európa jövőjét is meghatározza — meggyőződésünk, hogy a békepárti stratégia szolgálja Európa és benne Magyarország valódi érdekeit” – zárta.

