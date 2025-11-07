Az amerikai delegáció megérkezett, kezdődhetnek a tárgyalások – videó

Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Szijjártó Péter korábban elárulta, hogy a mai tárgyalás nagy jelentőséggel bír, és nem pusztán formális eseményről van szó.
Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egyeztetése. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videója szerint az amerikai delegáció elindult a washingtoni tárgyalási helyszínre.
Korábban arról is írtunk, hogy Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Washingtonból – videó.
