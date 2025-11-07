Az amerikai delegáció megérkezett, kezdődhetnek a tárgyalások – videó

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egyeztetése. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek.

Az amerikai delegáció már úton van a Fehér házba

Fotó: AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videója szerint az amerikai delegáció elindult a washingtoni tárgyalási helyszínre.

