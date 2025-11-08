Új magasságokban emelkedtek az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai

A tegnapi napon történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közleményében hangsúlyozta: a két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.
Donald J. Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alatt az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az együttműködés és az eredményesség terén új magasságokba emelkedett – írja közleményében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének szóvivői hivatala.
Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén, valamint kereskedelmi partnerként és NATO szövetségesként mindkét nemzet számára előnyös stratégiai célok előmozdítása melletti elkötelezettségen alapul – hangsúlyozza a külképviselet közleményében.
Az alábbi eredmények kiváló példaként szolgálnak a Donald Trump elnök újraválasztása óta kialakult mély és széleskörű kapcsolatra, valamint arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország 2026-ban örömmel tekint az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplése elé.
Amerikai befektetések jönnek
A nagykövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozat „kifejezi az szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását”.
A tegnapi ülésen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I. atomerőmű számára.
A tegnap megkötött megállapodások kapcsán egyébként magyar miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján jelezte: A Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében teljes szankció mentességet kaptunk. Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy ezzel ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
Kutatás és fejlesztés terén is születtek megállapodások
Emellett döntés született magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállításáról, „a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett”. Továbbá közölték, hogy az American Airlines, 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.
A megállapodások között szerepelt ezek mellett még egy sor kutatási és fejlesztési megállapodás is.
A magyar kormány vállata többek között, hogy 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata lesz. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központja (CIS) is megállapodást írt alá.
Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának 2026-os megemlékezése alkalmából a magyarországi Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Distinguished Award in STEM programot, hogy új képzési lehetőségeket biztosítson amerikai és magyar tudósok, valamint magyar diákok számára.