Új magasságokban emelkedtek az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai

A tegnapi napon történelmi megállapodások születtek Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump vezetésével. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közleményében hangsúlyozta: a két ország kapcsolatai új magasságokba emelkedtek.

Új magasságokba emelkedtek a magyar–amerikai kapcsolatok, hála Donald Trumpnak és Orbán Viktornak

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA



Donald J. Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alatt az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az együttműködés és az eredményesség terén új magasságokba emelkedett – írja közleményében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének szóvivői hivatala.

Ez a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén, valamint kereskedelmi partnerként és NATO szövetségesként mindkét nemzet számára előnyös stratégiai célok előmozdítása melletti elkötelezettségen alapul – hangsúlyozza a külképviselet közleményében.

Az alábbi eredmények kiváló példaként szolgálnak a Donald Trump elnök újraválasztása óta kialakult mély és széleskörű kapcsolatra, valamint arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország 2026-ban örömmel tekint az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplése elé.

– írják.

Amerikai befektetések jönnek

A nagykövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozat „kifejezi az szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását”.

A tegnapi ülésen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I. atomerőmű számára.

A tegnap megkötött megállapodások kapcsán egyébként magyar miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján jelezte: A Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében teljes szankció mentességet kaptunk. Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy ezzel ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

Kutatás és fejlesztés terén is születtek megállapodások

Emellett döntés született magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállításáról, „a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett”. Továbbá közölték, hogy az American Airlines, 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

A megállapodások között szerepelt ezek mellett még egy sor kutatási és fejlesztési megállapodás is.

A magyar kormány vállata többek között, hogy 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata lesz. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központja (CIS) is megállapodást írt alá.