Most retteghet csak igazán Zelenszkij – a nyomozók lecsaptak az egyik legfőbb emberére

„A NABU és a SAP ma reggel óta házkutatást tart Andrij Jermak otthonában” – áll a kiadványban.

Átkutatták Zelenszkij irodavezetőjének - Andrij Jermak - lakását (Fotó: ELODIE LE MAOU / AFP)

Az elnöki adminisztráció hivatalának vezetőjénél végzett házkutatásokat az Ukrajinszka Pravda című kiadvány is megerősítette.

Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében

– írja a Lenta.

Korábban Marjana Bezugla, a Verhovna Rada tagja kijelentette, hogy Zelenszkij Andrij Jermak kabinetfőnöke helyére keres utódot.

A parlamenti képviselő megjegyezte, hogy feltehetően „más területeken is elkezdődtek a folyamatok”.