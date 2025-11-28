Most retteghet csak igazán Zelenszkij – a nyomozók lecsaptak az egyik legfőbb emberére

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói házkutatást tartottak Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának vezetőjének otthonában – jelentette Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada parlamenti képviselője a Telegramon.
„A NABU és a SAP ma reggel óta házkutatást tart Andrij Jermak otthonában” – áll a kiadványban.
Az elnöki adminisztráció hivatalának vezetőjénél végzett házkutatásokat az Ukrajinszka Pravda című kiadvány is megerősítette.
Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében
– írja a Lenta.
Korábban Marjana Bezugla, a Verhovna Rada tagja kijelentette, hogy Zelenszkij Andrij Jermak kabinetfőnöke helyére keres utódot.
A parlamenti képviselő megjegyezte, hogy feltehetően „más területeken is elkezdődtek a folyamatok”.
