Rendkívüli

Andrij Jermak

Most retteghet csak igazán Zelenszkij – a nyomozók lecsaptak az egyik legfőbb emberére

1 órája
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói házkutatást tartottak Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának vezetőjének otthonában – jelentette Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada parlamenti képviselője a Telegramon.
„A NABU és a SAP ma reggel óta házkutatást tart Andrij Jermak otthonában” – áll a kiadványban.

Átkutatták Zelenszkij irodavezetőjének - Andrij Jermak - lakását (Fotó: ELODIE LE MAOU / AFP)
Átkutatták Zelenszkij irodavezetőjének - Andrij Jermak - lakását (Fotó: ELODIE LE MAOU / AFP)

Az elnöki adminisztráció hivatalának vezetőjénél végzett házkutatásokat az Ukrajinszka Pravda című kiadvány is megerősítette. 

Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében

 – írja a Lenta.

Korábban Marjana Bezugla, a Verhovna Rada tagja kijelentette, hogy Zelenszkij Andrij Jermak kabinetfőnöke helyére keres utódot. 

A parlamenti képviselő megjegyezte, hogy feltehetően „más területeken is elkezdődtek a folyamatok”.

 

