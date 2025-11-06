Angelina Jolie sofőrjét besorozták Ukrajnában

Váratlan látogatást tett Ukrajnába a hollywoodi színésznő, azonban még ennél is váratlanabb dolog történt az egyik ellenőrző ponton. A források szerint Angelina Jolie sofőrjét az egyik ellenőrző ponton besorozták a toborzók – írja a Politico.

Angelina Jolie váratlan látogatása okozott problémákat

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Habár a színésznő stábja nem kívánta kommentálni az értesülést, a lapnak nyilatkozó egyik magas rangú ukrán forrás megerősítette, hogy valóban történt egy incidens ami Jolie kíséretét érintette. Mindazonáltal a tisztviselő szerint még továbbra is igyekeznek kideríteni pontosan mi is történt.

A tisztviselő ugyanakkor megjegyezte, hogy a színésznő nem tájékoztatta az ukrán kormányt látogatásáról.

Az ukrán szárazföldi erők külön közleményt tettek közzé, amelyben számos részletet ismertettek az incidensről, többek között azt, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, de később törölték a nyilatkozatukat. Azt mondták: „A médiában terjedő információk torzak, jelenleg nyomozás folyik, és minden körülményt tisztáznak.”

A sztár nem először látogat az országba, miután a háború kitörése óta egyszer már járt, akkor Liviv városában. A mikolaivi regionális katonai toborzóiroda egyébként szintén megerősítette az incidenst a lapnak, mondván, hogy Jolie sofőrje katonai tartalékos volt, és átképzésre kellett vonulnia. Az egyelőre nem világos, hogy a sofőrt azonnal alapképzésre küldték-e, vagy később magának kell majd bevonulnia.