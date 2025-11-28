Az antiszemitizmus fellendülése a nyugati világban sokkoló és undorító fejlemény

A Brussels Signal arról ír, hogy az Egyesült Királyságban kirívóan gyors ütemben nőtt az antiszemita incidensek száma: míg 2023-ban 1500 esetet regisztráltak, ez a szám mára meghaladta a 4300-at – és az emelkedés folyamatos. A tel-avivi sportcsapat szurkolóinak nemrégiben elrendelt kitiltása egy angliai mérkőzésről, állítólag „a saját biztonságuk érdekében”, sokak szerint valójában annak nyílt beismerése, hogy a brit hatóságok már nem tudják megvédeni a zsidó embereket. A tilalmat ráadásul egy Munkáspárti képviselő követelte – a politikai motivációk tehát aligha tagadhatók.
Európa több országában az ősi előítéletek és az új bevándorlói antiszemitizmus veszélyes elegye alakult ki.
A munkásosztály rasszista huligánjai és egyes muszlim bevándorlók, illetve leszármazottaik torz ideológiája egyre gyakrabban talál egymásra: sértegetések, rongálások, sőt egyes esetekben erőszakos támadások jelzik ezt a félelmetes szövetséget. A kontinens sok helyén nem látni valódi politikai elszántságot a jelenség megfékezésére.
A történelem megrázó példát szolgáltat arra, milyen amikor a zsidó közösségek ellen fordul Európa, a második világháború után pedig sokan úgy hitték: a holokauszt iszonyata végre lezárja az antiszemitizmus korszakát.
A náci és kollaboráns rezsimek által elkövetett, 12 millió áldozatot követelő népirtás – akiknek fele zsidó volt – olyan mély sokkot okozott, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió is közösen támogatta Izrael állam megalapítását. Izrael azóta a világ egyik legsikeresebb és legerősebb államává vált, amely a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása után ismét bizonyította eltökéltségét:
- a szervezet harcosainak nagy részét felszámolta,
- alagútrendszereinek jelentős hányadát megsemmisítette,
- és több regionális fenyegetést is visszaszorított.
Az antiszemita hullám fellendülés sokkoló
A gázai háborút követő nemzetközi antiszemita fellángolás azonban újfajta pszichózisra utal.
Számos arab és nyugati muszlim közösség radikális előítéletek mentén reagált, miközben a baloldali akadémiai és médiakörök gyengének bizonyultak a jelenséggel szemben – sőt, sokszor maguk is felerősítik azt.
A politikai pártok egy része pedig, különösen azok, amelyek erősen támaszkodnak muszlim szavazóbázisukra, sokszor hajlandó háttérbe szorítani a zsidó polgárok jogait. A helyzet súlyossága abban áll, hogy Európa saját, kemény áldozatok árán létrehozott emberi jogi alapelvei kerülnek veszélybe. A kontinensnek sürgősen olyan vezetőkre van szüksége – politikában és közéletben egyaránt –, akik képesek megvédeni azt, amit 80 évvel ezelőtt vér és szenvedés árán tanult meg a civilizált világ.
Az antiszemitizmus már az Eurovíziós Dalfesztivált is elérte
Nemrég arról is írtunk, hogy Európai Műsorszórók Uniója (EBU) átfogó reformot jelentett be az Eurovíziós Dalfesztivál szavazási és promóciós rendszerében, miután az idei, Bázelben rendezett versenyt komoly viták és politikai feszültségek kísérték. A 2026-os, bécsi döntő előtt életbe lépő változtatásokat sokan Izrael rendkívül erős – és több ország szerint gyanús – közönségszavazási eredményeire adott reakcióként értelmezik. A döntés különösen érzékeny időszakban született, hisz Európa több országában újra erősödik az antiszemitizmus.
Erősödő antiszemitizmus Európában
Az európai politikai elit számos ponton felelőtlen politikát folytat, azonban az egyik legsúlyosabb ezek közül az Izrael-ellenes retorika. A kontinensen folyamatosan növekszik az antiszemitizmus és az ezzel összefüggő támadások száma, miközben a mainstream média hallgatásba burkolózik. Egy francia zsidó vallású család nyaralása rémálommá változott nemrég, miután egy autópálya melletti pihenőben erőszakos inzultust szenvedtek el. A kiváltó ok a család kisfia által viselt kipa volt.
Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban
– kiáltott rájuk egy férfi. Amikor „Szabad Palesztinát” skandálva többen is inzultálni kezdték őket. Az apa videóra vette az esetet, majd a mosdóba menekült fiával. Amikor azonban kijöttek onnan, akkor egy egész tömeg várta őket, akik a videó törlését követelték. Amikor ez nem történt meg, rugdosni kezdték őket.
Egy másik esetben egy ausztriai kempingben utasítottak el egy zsidó párt, miután meglátták útlevelüket. Az eset különösen nagy felháborodást keltett, miután Ausztriában eddig nem igen voltak hasonló esetek.
Franciaországban is egyre jobban elszabadulnak az indulatok, miután Lyonban ismeretlenek megrongáltak egy holokauszt-emlékművet, amelyre a „szabad Gáza” feliratot vésték. Spanyolországban még rosszabb a helyzet, hiszen nemrég egy a város zsinagógája elleni robbantás kísérletet sikerült megállítani. A tragédiát sikerült ugyan megelőzni, azonban a mögötte meghúzódó probléma kezelése még várat magára.