Az antiszemitizmus fellendülése a nyugati világban sokkoló és undorító fejlemény

A Brussels Signal arról ír, hogy az Egyesült Királyságban kirívóan gyors ütemben nőtt az antiszemita incidensek száma: míg 2023-ban 1500 esetet regisztráltak, ez a szám mára meghaladta a 4300-at – és az emelkedés folyamatos. A tel-avivi sportcsapat szurkolóinak nemrégiben elrendelt kitiltása egy angliai mérkőzésről, állítólag „a saját biztonságuk érdekében”, sokak szerint valójában annak nyílt beismerése, hogy a brit hatóságok már nem tudják megvédeni a zsidó embereket. A tilalmat ráadásul egy Munkáspárti képviselő követelte – a politikai motivációk tehát aligha tagadhatók.

Az Egyesült Királyságban kirívóan gyors ütemben nőtt az antiszemita incidensek száma Fotó: AFP

Európa több országában az ősi előítéletek és az új bevándorlói antiszemitizmus veszélyes elegye alakult ki.

A munkásosztály rasszista huligánjai és egyes muszlim bevándorlók, illetve leszármazottaik torz ideológiája egyre gyakrabban talál egymásra: sértegetések, rongálások, sőt egyes esetekben erőszakos támadások jelzik ezt a félelmetes szövetséget. A kontinens sok helyén nem látni valódi politikai elszántságot a jelenség megfékezésére.

A történelem megrázó példát szolgáltat arra, milyen amikor a zsidó közösségek ellen fordul Európa, a második világháború után pedig sokan úgy hitték: a holokauszt iszonyata végre lezárja az antiszemitizmus korszakát.

A náci és kollaboráns rezsimek által elkövetett, 12 millió áldozatot követelő népirtás – akiknek fele zsidó volt – olyan mély sokkot okozott, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió is közösen támogatta Izrael állam megalapítását. Izrael azóta a világ egyik legsikeresebb és legerősebb államává vált, amely a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása után ismét bizonyította eltökéltségét:

a szervezet harcosainak nagy részét felszámolta,

alagútrendszereinek jelentős hányadát megsemmisítette,

és több regionális fenyegetést is visszaszorított.

Az európai politikai elit számos ponton felelőtlen politikát folytat, a legsúlyosabb ezek közül az Izrael-ellenes retorika Fotó: AFP

Az antiszemita hullám fellendülés sokkoló

A gázai háborút követő nemzetközi antiszemita fellángolás azonban újfajta pszichózisra utal.

Számos arab és nyugati muszlim közösség radikális előítéletek mentén reagált, miközben a baloldali akadémiai és médiakörök gyengének bizonyultak a jelenséggel szemben – sőt, sokszor maguk is felerősítik azt.

A politikai pártok egy része pedig, különösen azok, amelyek erősen támaszkodnak muszlim szavazóbázisukra, sokszor hajlandó háttérbe szorítani a zsidó polgárok jogait. A helyzet súlyossága abban áll, hogy Európa saját, kemény áldozatok árán létrehozott emberi jogi alapelvei kerülnek veszélybe. A kontinensnek sürgősen olyan vezetőkre van szüksége – politikában és közéletben egyaránt –, akik képesek megvédeni azt, amit 80 évvel ezelőtt vér és szenvedés árán tanult meg a civilizált világ.