Arcul csapásként élik meg a helyiek, hogy a városukba költöztetik a migránsokat

Az angliai Epping városában található Bell Hotelben továbbra is szállásolhat el illegális migránsokat a baloldali kormány belügyminisztériuma – döntött a brit legfelsőbb bíróság, elutasítva a helyi önkormányzat tiltakozását.

A városban tüntetést is szerveztek az illegális migránsok elszállásolása ellen (Fotó: Anadolu via AFP)

Mould bíró elutasította Epping önkormányzatának kifogását, amely szerint a belügyminisztérium által a hotelben elszállásolt 138 menedékkérő jelenléte sérti a helyi településtervezési szabályokat és veszélyezteti a közösségi kapcsolatokat – írja a The Telegraph brit napilap.

Az önkormányzat panaszának hátterében az áll, hogy egy etiópiai illegális migráns szexuálisan bántalmazott egy 14 éves kislányt és egy nőt, ami nem csupán felháborodást, de félelmet is kiváltott a közösségben. Az eset után több bevándorlásellenes tüntetést szerveztek a nyugat-essexi városban és országszerte, amire a bevándorláspártiak ellentüntetésekkel válaszoltak.

Az elkövetőt egy év börtönbüntetésre ítélték, de két héttel ezelőtt véletlenül szabadon engedték, ami nagyszabású rendőrségi kereséshez vezetett. Végül Londonban elfogták és deportálták Etiópiába.

A bíró elismerte, hogy az önkormányzatnak „ésszerű alapja” volt azt állítani, hogy a hotel jelenlegi használata a településtervezési besorolás megváltoztatását igényelné, és így valóban sértheti a vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor elutasította azt az érvelést, miszerint a Bell Hotel menedékkérők elszállásolására való használata „kirívó vagy tartós visszaélés lenne a településrendezési szabályokkal”.

Ez nem olyan eset, amelyben igazságos és célszerű lenne, ha a bíróság tiltó végzést adna ki

– fogalmazott a bíró.

A legfrissebb, júniusi adatok szerint Nagy Britanniában több mint 32 000 migránst szállásoltak el kétszáz szállodában, napi 5,5 millió font költséggel. Ez nem csupán óriási pénzügyi terhet jelent a költségvetés számára az adófizetők pénzéből, de társadalmi feszültségeket is generál számos közösségben.

Ez sötét nap a helyi demokrácia számára, és arculcsapás Epping lakóinak. A Munkáspárt ismét a bíróságokat használja arra, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit állampolgárok jogai fölé helyezze. Magatartásuk szégyenletes. Eppingben és sok más városban a gyerekek és nők továbbra is veszélyben lesznek

– bírálta a döntést Chris Philp, az árnyékkormány belügyminisztere.