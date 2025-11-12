Arcul csapásként élik meg a helyiek, hogy a városukba költöztetik a migránsokat

Az angliai Epping városában található Bell Hotelben továbbra is szállásolhat el illegális migránsokat a baloldali kormány belügyminisztériuma – döntött a brit legfelsőbb bíróság, elutasítva a helyi önkormányzat tiltakozását.
Mould bíró elutasította Epping önkormányzatának kifogását, amely szerint a belügyminisztérium által a hotelben elszállásolt 138 menedékkérő jelenléte sérti a helyi településtervezési szabályokat és veszélyezteti a közösségi kapcsolatokat – írja a The Telegraph brit napilap.
Az önkormányzat panaszának hátterében az áll, hogy egy etiópiai illegális migráns szexuálisan bántalmazott egy 14 éves kislányt és egy nőt, ami nem csupán felháborodást, de félelmet is kiváltott a közösségben. Az eset után több bevándorlásellenes tüntetést szerveztek a nyugat-essexi városban és országszerte, amire a bevándorláspártiak ellentüntetésekkel válaszoltak.
Az elkövetőt egy év börtönbüntetésre ítélték, de két héttel ezelőtt véletlenül szabadon engedték, ami nagyszabású rendőrségi kereséshez vezetett. Végül Londonban elfogták és deportálták Etiópiába.
A bíró elismerte, hogy az önkormányzatnak „ésszerű alapja” volt azt állítani, hogy a hotel jelenlegi használata a településtervezési besorolás megváltoztatását igényelné, és így valóban sértheti a vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor elutasította azt az érvelést, miszerint a Bell Hotel menedékkérők elszállásolására való használata „kirívó vagy tartós visszaélés lenne a településrendezési szabályokkal”.
Ez nem olyan eset, amelyben igazságos és célszerű lenne, ha a bíróság tiltó végzést adna ki
– fogalmazott a bíró.
A legfrissebb, júniusi adatok szerint Nagy Britanniában több mint 32 000 migránst szállásoltak el kétszáz szállodában, napi 5,5 millió font költséggel. Ez nem csupán óriási pénzügyi terhet jelent a költségvetés számára az adófizetők pénzéből, de társadalmi feszültségeket is generál számos közösségben.
Ez sötét nap a helyi demokrácia számára, és arculcsapás Epping lakóinak. A Munkáspárt ismét a bíróságokat használja arra, hogy az illegális bevándorlók jogait a brit állampolgárok jogai fölé helyezze. Magatartásuk szégyenletes. Eppingben és sok más városban a gyerekek és nők továbbra is veszélyben lesznek
– bírálta a döntést Chris Philp, az árnyékkormány belügyminisztere.
A helyi lakosok finoman szólva nem örültek a döntésnek.
Nem vesznek minket figyelembe. Voltak szexuális támadások és isten tudja, mi még, de mégis nyitva tartották [a migránshotelt]. Szörnyű. Rosszul vagyok tőle
– nyilatkozta Sandra Small, aki egész életében Eppingben élt.
Teljesen undorító, de őszintén szólva nem vagyok megdöbbenve. Már előre tudtam, mi lesz az ítélet. Úgy érzem, hogy a kormányunk jobban törődik a dokumentumok nélküli illegális migránsokkal, mint a saját állampolgáraival. A kormányunk elárulta ezt az egykor nagyszerű nemzetet, és ezért felelősségre kell vonni
– vélekedett az ötgyermekes anya Sarah White, akit nyáron letartóztattak egy migrációellenes tüntetésen, de később ejtették a vádakat.
A bíró elismerte, hogy a migránsok egy „kis részének” „bűnözői magatartása” növelte a bűnözéstől való félelmet a lakosok körében. Ugyanakkor nem gondolta, hogy ez „súlyos tervezési vagy környezeti kárt” okozna. Véleménye szerint a rendőrség feladata a közrend fenntartása és érvényesítése a jelenlegi jogkörök alapján. Az önkormányzat nem mutatott be bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a menedékkérők nagyobb valószínűséggel követnének el bűncselekményeket vagy vennének részt antiszociális viselkedésben – jegyezte meg.
A belügyminisztérium azzal érvelt, hogy a migránsok emberi jogainak tiszteletben tartása, azaz szállodákban való elszállásolásuk fontosabb, mint a helyi családok biztonsági aggályai, a bíró pedig ennek helyt adott.
Bár ebben a konkrét esetben a brit belügyminisztérium sikerrel járt, tucatnyi önkormányzat tervezi, hogy jogi útra tereli a migránshotelek ügyét – köztük legalább négy munkáspárti vezetésű is.