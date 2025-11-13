Ennyi atomfegyver van valójában a világban – döbbenetes számok kerültek nyilvánosságra!

A világ atomhatalmai a nemzetközi biztonságpolitika legmeghatározóbb szereplői, hiszen fegyverarzenáljuk képes lenne az emberiség sorsát alapjaiban megváltoztatni. Az atomfegyverek birtoklása nemcsak katonai erőt, hanem politikai befolyást is jelent, amely évtizedek óta formálja a globális hatalmi egyensúlyt.
Az, ha egy állam rendelkezik a nukleáris maghasadás technológiájával, az nem elég, mert ehhez kellenek célba juttató eszközök is. Akkor van értelme atomfegyvert birtokolni, ha az adott ország tehát azt célba is tudja juttatni
– mondta Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.
Hozzátette:
Akkor beszélünk atomnagyhatalmakról, ha az adott állam nemcsak fegyverrel, hanem hordozóeszközökkel is rendelkezik. Ilyenek elsősorban az Egyesült Államok és Oroszország, kisebb mértékben Kína, India, Pakisztán, valamint meg nem erősítetten Izrael és Észak-Korea.
A nukleáris triád: a valódi erő kulcsa
A szakértő elmagyarázta: egy elméleti atomháború két fázisból áll.
Az első csapás célja, hogy megtörje az ellenfél katonai képességét és lefegyverezze a politikai vezetést. A második csapás pedig megtorló jellegű, hogy az első támadás súlyát az elkövető is érezze.
Somkuti szerint egy ország akkor tekinthető igazi atomhatalomnak, ha rendelkezik az úgynevezett nukleáris triáddal, vagyis légi, tengeri és szárazföldi indítású fegyverrendszerekkel.
Akkor beszélhetünk arról, hogy egy ország komoly atomhatalom, ha ezek közül mindhárommal rendelkezik, mert a légi és tengeri indítású eszközök garantálják a második csapás lehetőségét
– hangsúlyozta.
Jelenleg kik birtokolnak nukleáris fegyvereket?
Az alábbi, országonkénti számadatok az elérhető nyílt források szerinti legfrissebb, 2024–2025-re vonatkozó becslések.
Egyesült Államok – összesen kb. ~5 100–5 200 nukleáris robbanófejkészlet (a katonai készletek közül kb. 3 700 robbanófej tartozhat a hadrendhez / tárolt formában).
Oroszország – összesen kb. ~5 400–5 500 robbanófej; az aktívan telepített, indítható készlet mintegy 1 700 körüli stratégiai töltet.
Kína – gyorsan növekvő arzenál: 2024–2025-ben körülbelül 600 robbanófej; a Pentagon és más elemzések szerint a kínai készlet a következő évtizedben tovább nőhet (egyes vélemények 2030–2035 között már több száz akár ezer új töltetet látnak).
Franciaország – kb. ~290 robbanófej.
Egyesült Királyság – kb. ~225 robbanófej (a telepített, indítható készlet kisebb: mintegy 120 a tengeri rendszerben).
India – becslések szerint ~180 robbanófej. (regionális elrettentés céljából)
Pakisztán – becslések szerint ~170 robbanófej. (regionális elrettentés)
Izrael – hivatalosan nem erősített; szakértői becslések kb. 90 robbanófej körülire teszik.
Észak-Korea – különböző becslések 30–90 között; 2024–2025 körül a nyílt források kb. 50 robbanófejről és még több előállítható anyagról számolnak be.
Összességében a 2025-re vonatkozó éves összesítés szerint a világ nukleáris arzenálja kb. 12-12,3 ezer robbanófej körül van, amelyből nagyjából 9 600 volt 2025 elején harcra bevethető készletben; mintegy 3 900 eszköz volt ténylegesen telepítve és azonnal elérhető állapotban (a telepített készletek túlnyomó többsége az USA-nál és Oroszországnál található).
Robbanófejek és valós bevethetőség
Somkuti Bálint szerint a nukleáris arzenálok mérete és összetétele között hatalmas különbségek vannak.
A robbanófejek száma mellett a hordozóeszközök száma is döntő, hiszen ez határozza meg, mennyi töltet vethető be valójában. Hiába rendelkezik Nagy-Britannia és Franciaország körülbelül 200 robbanófejjel, indítóeszközük sokkal kevesebb van.
A szakértő rámutatott:
Az adott atomarzenál általában harmada-negyede az, ami valóban bevethető. Egy rakétán általában 3–10 darab robbanófej található, és ezeket le is lehet lőni. Léteznek ballisztikus elhárító rendszerek.
Kína például jelenleg 1500 robbanófejre kívánja növelni arzenálját, ami a szakértő szerint „az a szám, ahonnan biztosan garantálható a teljes megsemmisítés.”
Regionális és globális elrettentés
A kisebb atomhatalmak, mint Pakisztán, India, Nagy-Britannia vagy Franciaország, inkább regionális elrettentésre törekszenek.
„Ahhoz, hogy egy ország globális szereplő legyen, több száz robbanófejre és rakétára van szükség” – tette hozzá.
Somkuti Bálint emlékeztetett arra, hogy a hirosimai és nagaszaki bombák ereje mintegy 25 kilotonna volt, míg a mai legkisebb atomtöltetek 200–250 kilotonnásak, tehát egyetlen ilyen is képes lenne elpusztítani egy nagyvárost.
Az, hogy egy nagy töltetet dobnak le vagy tíz kicsit, az már mindegy
– jegyezte meg.
Az atomfegyver a béke eszköze
A biztonságpolitikai szakértő szerint a nukleáris fegyverek paradox módon a globális stabilitás zálogai.
Akármilyen furcsa is ezt mondani, az atomfegyver a béke eszköze, és a hidegháborút egyre többen gondolják egy hosszú nukleáris békének
– fogalmazott Somkuti Bálint.
Akinek atomfegyvere van, azt az országot kívülről katonai erővel nem lehet megdönteni, mert végső esetben atomfegyverhez fog nyúlni. Ezért van annyi állam, amely erre törekszik – jellemzően Észak-Koreához hasonló rendszerek.
Új fegyverkezési hullám jöhet
Somkuti Bálint szerint a globális bizonytalanság, a háborúk és a geopolitikai átrendeződés miatt új nukleáris fegyverkezési hullám van kialakulóban.
Mindenképpen az várható, hogy ez a folyamat fel fog gyorsulni, mert ahogy nő a globális bizonytalanság, úgy nő a vágy és a szándék is arra, hogy ezt a stabilitást megszerezzék és megtartsák
– összegezte a szakértő.