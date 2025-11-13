Ennyi atomfegyver van valójában a világban – döbbenetes számok kerültek nyilvánosságra!

Jelenleg kik birtokolnak nukleáris fegyvereket?

Az alábbi, országonkénti számadatok az elérhető nyílt források szerinti legfrissebb, 2024–2025-re vonatkozó becslések.

Egyesült Államok – összesen kb. ~5 100–5 200 nukleáris robbanófejkészlet (a katonai készletek közül kb. 3 700 robbanófej tartozhat a hadrendhez / tárolt formában).

Oroszország – összesen kb. ~5 400–5 500 robbanófej; az aktívan telepített, indítható készlet mintegy 1 700 körüli stratégiai töltet.

Kína – gyorsan növekvő arzenál: 2024–2025-ben körülbelül 600 robbanófej; a Pentagon és más elemzések szerint a kínai készlet a következő évtizedben tovább nőhet (egyes vélemények 2030–2035 között már több száz akár ezer új töltetet látnak).

Franciaország – kb. ~290 robbanófej.

Egyesült Királyság – kb. ~225 robbanófej (a telepített, indítható készlet kisebb: mintegy 120 a tengeri rendszerben).

India – becslések szerint ~180 robbanófej. (regionális elrettentés céljából)

Pakisztán – becslések szerint ~170 robbanófej. (regionális elrettentés)

Izrael – hivatalosan nem erősített; szakértői becslések kb. 90 robbanófej körülire teszik.

Észak-Korea – különböző becslések 30–90 között; 2024–2025 körül a nyílt források kb. 50 robbanófejről és még több előállítható anyagról számolnak be.

Összességében a 2025-re vonatkozó éves összesítés szerint a világ nukleáris arzenálja kb. 12-12,3 ezer robbanófej körül van, amelyből nagyjából 9 600 volt 2025 elején harcra bevethető készletben; mintegy 3 900 eszköz volt ténylegesen telepítve és azonnal elérhető állapotban (a telepített készletek túlnyomó többsége az USA-nál és Oroszországnál található).