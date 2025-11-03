Öt éve vérbe borult Bécs – Európa máig nem heverte ki a terrortámadást!

A 2020-as bécsi terrortámadás ötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen többek között Ausztria alkancellárja, Andreas Babler (SPÖ), Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP), Michael Ludwig bécsi polgármester (SPÖ) és Karl Nehammer korábbi kancellár (ÖVP) helyezett el koszorút a Desider-Friedmann téren, nem messze a támadás helyszínétől. Az eseményen részt vett Jörg Leichtfried államtitkár (SPÖ), Martina von Künsberg Sarre parlamenti képviselő a NEOS párt részéről, valamint Franz Ruf, a közbiztonságért felelős főigazgató és Gerhard Pürstl tartományi rendőrfőkapitány is.
A 2020. november 2-i emlékek velünk maradnak. De velünk marad az a bizonyosság is: a gyűlölet soha nem lehet olyan erős, mint a szabadságban, demokráciában, toleranciában és szeretetben a közösségünk
– írta az évforduló alkalmából az X-en Alexander Van der Bellen szövetségi elnök.
A belügyminisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy a terrortámadás rendkívüli kihívást jelentett az osztrák biztonsági szervek számára. Az eseményeket követően átfogó értékeléseket végeztek, amelyek alapján számos intézkedést hoztak az alkotmányvédelem, a rendőrség és a speciális egységek területén. Kiemelték az Államvédelmi és Hírszerzési Igazgatóság (DSN) létrehozását, amelyet az új államvédelmi és hírszerzési törvény (SNG) alapján hoztak létre, ami jelentős modernizációs lépésnek tekinthető.
Douglas Hoyos, a NEOS párt főtitkára és biztonsági szóvivője hangsúlyozta a biztonság és a deradikalizáció területén hozott célzott intézkedések fontosságát, valamint az európai partnerekkel való szoros együttműködés jelentőségét.
Az országunkban élő emberek védelme a legfontosabb prioritás
– mondta Hoyos.
Öt év elteltével is mély a fájdalom
– tette hozzá a politikus.
Az FPÖ részéről Herbert Kickl pártelnök kritikus hangvételű közleményt adott ki, amelyben a terrortámadást „rendszerszintű kudarcként” jellemezte. Szerinte a tragédia nem elkerülhetetlen sorscsapás volt, hanem „példátlan politikai és hatósági mulasztás szörnyű következménye, amiért a mai napig senki nem vállalta a teljes felelősséget”. Kickl bírálta Karl Nehammer akkori belügyminisztert és későbbi kancellárt, amiért „figyelmen kívül hagyták az összes figyelmeztető jelet”.
Leonore Gewessler, a Zöldek vezetője arra emlékeztetett, hogy „a támadás utáni sötét órákban” megmutatkozott, „mi teszi Ausztriát erőssé: civil kurázsi, szolidaritás és összetartás”. Gewessler hangsúlyozta, hogy a terrorizmus célja a félelem és gyűlölet terjesztése.
„Szembeállunk a terroristákkal: jogállamiságunk minden eszközével, összetartással és értékeinkkel” – fogalmazott.
A megemlékezés mellett azonban továbbra is maradtak nyitott kérdések a 2020-as támadással kapcsolatban. Egy független vizsgálóbizottság jelentése súlyos hiányosságokat tárt fel a hatóságok terrorelhárítási munkájában. Az FPÖ szerint a biztonsági architektúra azóta sem javult jelentősen az ÖVP vezetése alatt.
A tragikus esemény részletei ma is élénken élnek az osztrákok emlékezetében. 2020. november 2-án este egy 20 éves iszlamista fegyveres tüzet nyitott a járókelőkre Bécs belvárosában, a „Bermuda-háromszög” néven ismert népszerű szórakozónegyedben. A támadó mindössze kilenc perc alatt négy embert ölt meg és több mint húszat megsebesített, mielőtt a rendőrség lelőtte volna.