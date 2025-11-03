Öt éve vérbe borult Bécs – Európa máig nem heverte ki a terrortámadást!

A 2020-as bécsi terrortámadás ötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen többek között Ausztria alkancellárja, Andreas Babler (SPÖ), Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP), Michael Ludwig bécsi polgármester (SPÖ) és Karl Nehammer korábbi kancellár (ÖVP) helyezett el koszorút a Desider-Friedmann téren, nem messze a támadás helyszínétől. Az eseményen részt vett Jörg Leichtfried államtitkár (SPÖ), Martina von Künsberg Sarre parlamenti képviselő a NEOS párt részéről, valamint Franz Ruf, a közbiztonságért felelős főigazgató és Gerhard Pürstl tartományi rendőrfőkapitány is.

Az FPÖ elnöke, Herbert Kickl szerint Ausztria rendszerszintű problémáját jelezte a bécsi terrortámadás (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A 2020. november 2-i emlékek velünk maradnak. De velünk marad az a bizonyosság is: a gyűlölet soha nem lehet olyan erős, mint a szabadságban, demokráciában, toleranciában és szeretetben a közösségünk

– írta az évforduló alkalmából az X-en Alexander Van der Bellen szövetségi elnök.

Fünf Jahre sind vergangen seit dem Terroranschlag in Wien. Vier Menschen haben damals ihr Leben verloren. Gudrun. Nedjip. Qiang. Vanessa. Wir denken heute an sie.



Und wir denken an all jene, die an diesem Tag ihr Leben und ihre Gesundheit für andere riskiert haben. 1️⃣ pic.twitter.com/RFLDeqVuxi — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) November 2, 2025

A belügyminisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy a terrortámadás rendkívüli kihívást jelentett az osztrák biztonsági szervek számára. Az eseményeket követően átfogó értékeléseket végeztek, amelyek alapján számos intézkedést hoztak az alkotmányvédelem, a rendőrség és a speciális egységek területén. Kiemelték az Államvédelmi és Hírszerzési Igazgatóság (DSN) létrehozását, amelyet az új államvédelmi és hírszerzési törvény (SNG) alapján hoztak létre, ami jelentős modernizációs lépésnek tekinthető.

Douglas Hoyos, a NEOS párt főtitkára és biztonsági szóvivője hangsúlyozta a biztonság és a deradikalizáció területén hozott célzott intézkedések fontosságát, valamint az európai partnerekkel való szoros együttműködés jelentőségét.

Az országunkban élő emberek védelme a legfontosabb prioritás

– mondta Hoyos.

Öt év elteltével is mély a fájdalom

– tette hozzá a politikus.

Az FPÖ részéről Herbert Kickl pártelnök kritikus hangvételű közleményt adott ki, amelyben a terrortámadást „rendszerszintű kudarcként” jellemezte. Szerinte a tragédia nem elkerülhetetlen sorscsapás volt, hanem „példátlan politikai és hatósági mulasztás szörnyű következménye, amiért a mai napig senki nem vállalta a teljes felelősséget”. Kickl bírálta Karl Nehammer akkori belügyminisztert és későbbi kancellárt, amiért „figyelmen kívül hagyták az összes figyelmeztető jelet”.