Radikálisnak bélyegezte az osztrák köztévé a keresztény influenszereket

Az Ausztria közszolgálati televíziójának hírműsorában bemutatott egyik anyag kritikus hangvételben szólt a keresztény influenszerekről, radikálisnak és potenciálisan veszélyesnek állítva be őket – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

A keresztény influenszerek csak a hitüket és az életüket mutatják be, Ausztria köztévéje mégis radikálisnak bélyegzi őket (Illusztráció, forrás: Science Photo Library via AFP)

Ez a megközelítés azonban sokak szerint túlzó és egyoldalú, hiszen a legtöbb ilyen tartalomkészítő egyszerűen csak a saját hitét és értékrendjét osztja meg követőivel anélkül, hogy bárkit is bántana vagy veszélyeztetne.

Fontos kiemelni, hogy a keresztény influenszerek nagy része konzervatív nézeteket vall, ami a mai, inkább liberális beállítottságú nyugat-európai társadalomban gyakran ellenszenvet és kritikát vált ki. Sokan közülük rendszeresen szembesülnek gyűlölködő kommentekkel és zaklatással pusztán azért, mert nyíltan felvállalják hitüket és az ebből fakadó életmódjukat.

Ezenkívül ezeket az embereket azért kritizálják, mert bibliai értékek szerint élnek – bár sokan figyelmen kívül hagyják, hogy a keresztények többsége békésen él, és a Biblia alázatosságra, békére és embertársaink iránti szeretetre szólít fel. Az osztrák média ennek ellenére a keresztény influenszereket állítja pellengérre, és figyelmen kívül hagyja például a muszlim influenszerek jóval radikálisabb tartalmait.

Róluk gyakorlatilag nem jelennek meg negatív hírek, még akkor sem, ha egyes szereplők egyértelműen a radikalizálódásra szólítanak fel – állapítja meg az Exxpress.

Példaként említhető a „Muslim Interaktiv” nevű TikTok-fiók, amely kifejezetten radikális üzeneteket terjeszt látványos videókon keresztül.

A jövő az iszlámé! És a jövő a Koráné!

– jelentette ki a profil mögött álló szervezet egyik szóvivője a Spiegel TV riportja szerint.

A keresztény influenszerek csupán a Biblia tanításait követik, amikor megosztják hitüket a világgal.

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek

– olvasható a felszólítás Márk evangéliumában.

És ami régen a templomokban és gyülekezetekben történt, az mára az online térbe, a közösségi médiába költözött.