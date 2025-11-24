Ausztria nem kér a muszlim fejkendőkből az iskolákban

Ismét fellángolt a muszlim fejkendővel kapcsolatos vita Ausztria belpolitikai életében, miután Claudia Plakolm integrációs miniszter tervei szerint a 14 év alatti lányok számára betiltanák a viselését az iskolákban. Karl Wallner atya, az Osztrák Misszió igazgatója határozottan támogatja a javaslatot.
A vallásszabadság nem jelentheti azt, hogy a gyermekeket elnyomják vagy manipulálják – mutatott rá Wallner atya.
A Koránban nincs előírva a fejkendő viselése kiskorúak számára
– hangsúlyozta az Express osztrák hírportálnak adott interjújában a katolikus pap, aki számos olyan nővel találkozott, akik a kötelező fejkendőviselést „maximális elnyomásként” élték meg korábbi hazájukban.
Wallner szerint a tervezett tilalom nem a vallásszabadság korlátozása, hanem éppen ellenkezőleg: a leggyengébbek védelme.
Nálunk vallásszabadság van, de egyetlen vallásnak sem szabad manipulálni és elnyomni a kiskorúakat
– fogalmazott.
Az atya óva int attól, hogy naivan minden vallást egyformának tekintsünk. A vallás nem sörösüveg, aminek a formája egyezik, csak a címke különböző rajta – emelte ki. Szerinte meg kell érteni, hogy egy adott vallás hogyan értelmez bizonyos dolgokat és milyen hatást gyakorol a követőire.
Ha például a cölibátust 14 évesekre kényszerítenénk, mindenki felháborodna
– hozott példát Wallner atya.
A kereszténységben az ilyen döntések önkéntesek, míg a fiatal lányok kötelező elfátyolozása nem önkéntes vallási jelkép, és kiskorúak számára elfogadhatatlan – véli a pap.
Az állam jogosan mondhatja, hogy van egy pont, ahol meg kell védenünk a gyermekeket a túl korai manipulációtól
– hangsúlyozta Wallner.
Szerinte a vallásszabadság nem jelenti azt, hogy egy vallás az alapvető emberi jogokkal és értékekkel ellentétes dolgokat tehet.
A misszió igazgatója egy megrázó szíriai élményéről is beszámolt. Egy Helen nevű lány elmondta neki, hogy muzulmán barátnői szerint „ha a férj nem veri a feleségét, az azt jelenti, hogy nem szereti”. Wallner szerint ez extrém példája annak, milyen mélyen hathat a manipuláció.
Végül a katolikus pap leszögezte: az európai humanizmus a keresztény kontextusban nőtt fel, és az egyén szabadságán alapul, szemben azzal, amit olykor iszlám országokban tapasztalt. Ezért Ausztriának különösen védenie kell a kiskorúakat a túl korai vallási nyomástól és manipulációtól – zárta gondolatait Karl Wallner atya.