Ausztria nem kér a muszlim fejkendőkből az iskolákban

Ismét fellángolt a muszlim fejkendővel kapcsolatos vita Ausztria belpolitikai életében, miután Claudia Plakolm integrációs miniszter tervei szerint a 14 év alatti lányok számára betiltanák a viselését az iskolákban. Karl Wallner atya, az Osztrák Misszió igazgatója határozottan támogatja a javaslatot.

Claudia Palkolm javaslata vitát váltott ki Ausztria közéletében (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A vallásszabadság nem jelentheti azt, hogy a gyermekeket elnyomják vagy manipulálják – mutatott rá Wallner atya.

A Koránban nincs előírva a fejkendő viselése kiskorúak számára

– hangsúlyozta az Express osztrák hírportálnak adott interjújában a katolikus pap, aki számos olyan nővel találkozott, akik a kötelező fejkendőviselést „maximális elnyomásként” élték meg korábbi hazájukban.

Wallner szerint a tervezett tilalom nem a vallásszabadság korlátozása, hanem éppen ellenkezőleg: a leggyengébbek védelme.

Nálunk vallásszabadság van, de egyetlen vallásnak sem szabad manipulálni és elnyomni a kiskorúakat

– fogalmazott.

Az atya óva int attól, hogy naivan minden vallást egyformának tekintsünk. A vallás nem sörösüveg, aminek a formája egyezik, csak a címke különböző rajta – emelte ki. Szerinte meg kell érteni, hogy egy adott vallás hogyan értelmez bizonyos dolgokat és milyen hatást gyakorol a követőire.

Ha például a cölibátust 14 évesekre kényszerítenénk, mindenki felháborodna

– hozott példát Wallner atya.

A kereszténységben az ilyen döntések önkéntesek, míg a fiatal lányok kötelező elfátyolozása nem önkéntes vallási jelkép, és kiskorúak számára elfogadhatatlan – véli a pap.

Az állam jogosan mondhatja, hogy van egy pont, ahol meg kell védenünk a gyermekeket a túl korai manipulációtól

– hangsúlyozta Wallner.

Szerinte a vallásszabadság nem jelenti azt, hogy egy vallás az alapvető emberi jogokkal és értékekkel ellentétes dolgokat tehet.

A misszió igazgatója egy megrázó szíriai élményéről is beszámolt. Egy Helen nevű lány elmondta neki, hogy muzulmán barátnői szerint „ha a férj nem veri a feleségét, az azt jelenti, hogy nem szereti”. Wallner szerint ez extrém példája annak, milyen mélyen hathat a manipuláció.