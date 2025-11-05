Új felmérés: kiderült, hányan hajlandók fegyverrel megvédeni Ausztriát

A megkérdezettek valamivel több mint egyharmada mondta csak azt, hogy egy esetleges támadás esetén fegyverrel is megvédené Ausztriát. A hadra fogható férfiak körében ez az arány 43 százalék. Bár ez azt jelenti, hogy a többség nem vállalná a fegyveres védekezést, Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter ezt „nem nevezte aggasztónak”, írja az Exxpress.

Klaudia Tanner osztrák védelmi miniszter (Fotó: APA/AFP/Roland Schlager)

Hozzátette azonban: „A honvédelmi akarat terén még sok a teendőnk” – utalva a kormány erőfeszítéseire a szellemi és átfogó honvédelem erősítésében.

Ausztria semleges maradna

A semlegesség támogatottsága változatlanul magas: 75 százalék áll ki mellette, ebből 58 százalék „teljes mértékben”, 17 százalék „inkább” támogatja. Ugyanakkor a válaszadók eltérően értelmezik, mit is jelent pontosan a semlegesség: 19 százalék szerint ez pusztán katonai tartózkodást jelent, míg 17 százalék általános politikai be nem avatkozást is ért alatta.

Az éves felméréshez 1500 embert kérdeztek meg augusztus 5. és október 3. között. A hibahatár plusz/mínusz 2,5 százalék. A felméréshez vegyes módszerű megközelítést alkalmaztak; 42 százalék személyes interjú, 59 százalék pedig online felmérés volt.

