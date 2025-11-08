Nemzetközi visszhang: így értékelte a világ sajtója az Orbán–Trump-találkozót

A világ vezető lapjai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-csúcstalálkozóval, amely új diplomáciai fejezetet nyitott Budapest és Washington között. A megbeszélés középpontjában az energiabiztonság, a háború és a gazdasági együttműködés állt – Magyarország pedig történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban (Fotó: Bloomberg / Bloomberg)

A Politico beszámolója kitért rá, hogy Orbán Viktor a tárgyaláson rámutatott, hogy Magyarországot földrajzi helyzete miatt különösen érzékenyen érintenék az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozások, mivel Magyarország tengeri kijárat nélkül, vezetékeken keresztül kapja energiahordozóit.

Trump az újságírók előtt úgy fogalmazott:

Megvizsgáljuk a kérdést, mert nagyon nehéz számára (Orbánnak), hogy más forrásból jusson olajhoz és gázhoz. Mint tudják, Magyarországnak nincs tengere.

Az Associated Press kiemelte, hogy a megbeszélés napirendjén az energiaellátás, a kereskedelem és az orosz–ukrán háború is szerepelt. Kiemelik, hogy a két ország megállapodott abban, hogy együttműködik a nukleáris energia területén, beleértve a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztését.

1/6 🇭🇺🤝🇺🇸A historic meeting took place in Washington: @PM_ViktorOrban and Donald Trump reaffirmed their strong partnership, as the U.S. President made it clear that he supports Hungary and recognizes the achievements of the Hungarian government. ➡️ The two leaders have opened a… pic.twitter.com/MxudvPMX9Q — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) November 8, 2025

Az Al Jazeera tudósítása szerint a

Fehér Házban tartott találkozó után amerikai tisztségviselők megerősítették, hogy az Egyesült Államok mentességet adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázszankciók alól. Orbán Viktor a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy Magyarország nagymértékben támaszkodik az orosz energiára, ezért a szankciók fenntartása súlyos gazdasági következményekkel járt volna.

A Kyiv Independent szerint a miniszterelnök külön is megnevezte, hogy a kivétel a Török Áramlat földgázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre vonatkozik. A lap szerint Trump más európai országokat bírált, amiért továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat, noha rendelkeznek tengeri kikötőkkel, így alternatív beszerzési lehetőségekkel.

A BBC felidézte, hogy a találkozó után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en közölte: „Az Egyesült Államok teljes és korlátlan mentességet adott Magyarországnak az olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.”

A major outcome of today’s meeting between President @realDonaldTrump and @PM_ViktorOrban: the United States has granted Hungary a full and unlimited exemption from sanctions on oil and gas. We are grateful for this decision, which guarantees Hungary’s energy security. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 7, 2025

A találkozó diplomáciai jelentősége is kiemelkedő volt – írta a Reuters –, hiszen Magyarország szerepe és az Egyesült Államokkal való kapcsolat mélyítése központi téma lett a csúcson.

A Washington Post a találkozót „kölcsönös elismerés” csúcsaként jellemezte. Kiemelték, hogy Trump „nagyszerű barátnak” nevezte Orbánt, „akit hazájában szeretett vezetőként tisztelnek”.

A CNN szerint Orbán Viktor régóta Donald Trump egyik legszorosabb politikai szövetségese, a nemzetközi konzervatív mozgalom egyik meghatározó alakja. A csúcson Orbán arról beszélt, hogy új korszak, egyfajta aranykor kezdődhet az amerikai–magyar kapcsolatokban, és elismeréssel szólt Trumpról, aki szerinte helyreállította a két ország viszonyát, amelyet a Biden-adminisztráció megromlott állapotban hagyott.

A Le Monde szerint a lépés új fejezetet nyithat az amerikai–magyar kapcsolatokban, különösen az energiabiztonság, az orosz–ukrán háború és a gazdasági együttműködés területén.