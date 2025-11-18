Állami bank is belekeveredhetett az ukrán korrupciós botrányba

Hírlevél

Rendkívüli

1 órája
Az Ukrán Nemzeti Bank szerint a pénzintézetek nem adhattak ki olyan nagy összegű készpénzes valutát, mint amilyenek a NABU „Midas hadműveletében” lefoglalt fotókon láthatók – a háború kezdete óta ugyanis szigorú készpénzkorlát van érvényben. A szabályszegést súlyos szankciók követhetik, miközben az állami Sense Bankkal szemben felmerült a gyanú, hogy érintett lehet az Energoatom körüli korrupciós ügyekben.
Az Ukrán Nemzeti Bank jelentése szerint az ukrán bankoknak tilos olyan mennyiségű készpénzt kibocsátani, amilyet a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a Midas hadművelet során végrehajtott házkutatások alkalmával „látott”.

„2022. február 24. óta a bankok nem jogosultak devizakészpénzt kiadni ügyfeleiknek 100 dolláros bankjegycsomagokban, a kibocsátó jelzésével ellátva. Az NBU igazgatótanácsának 2022. február 24-i, 18. számú határozata a hadiállapot időtartamára korlátozást vezetett be a számláról történő napi készpénzfelvételre – legfeljebb 100 ezer hrivnya értékben (a jelenlegi NBU-árfolyam szerint ez körülbelül 2380 dollár, miközben egy 100 dolláros bankjegycsomag ennél jóval nagyobb összeget tartalmaz)” – áll a szabályozó válaszában.

A készpénzfelvételi korlátozás egyaránt vonatkozik magánszemélyekre és jogi személyekre. A bankoknak tilos ezt bármilyen módon megkerülniük – tette hozzá a Nemzeti Bank, jelezve, hogy folyamatosan figyelik a szabályok betartását, különösen az ellenőrzések során.

– írja a Ekonomicsna Pravda.

„Ha jogsértést észlelünk, az NBU megteszi a szükséges intézkedéseket a bankkal szemben; a bírság összege elérheti az alaptőke 1 százalékát, a banktisztviselőket pedig el is tilthatják. Az ellenőrzések során az NBU minden olyan információt feldolgoz, amely releváns lehet a bankfelügyelet számára” – közölte a Nemzeti Bank.

Korábban Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő arról számolt be, hogy az állami tulajdonú Sense Bank pénzmosásban lehetett érintett az Energoatom beszerzései körül zajló korrupciós ügyekben. A képviselő szerint a bankot befolyásolhatta Timur Mindics is, aki szerepel a NABU vizsgálatában.

Az NBU közölte, hogy a Sense Bank valóban azok között az intézmények között volt, amelyek külföldről készpénzt importáltak Ukrajnába. Rajta kívül még hét bank végzett ilyen műveleteket: az Oschadbank, a Privatbank, a Raiffeisen Bank, az FUIB, a Pivdennyi, a Kredobank és az RVS Bank.

A szabályozó ugyanakkor nem talált semmilyen rendellenességet a készpénzfelvételek mennyiségében vagy forgalmában.

„A banki jelentések rendszeres elemzése során nem találtunk olyan jelet, amely a bankszámlákról devizában felvett készpénz mennyiségének rendellenes növekedésére utalna, s amely mélyebb vizsgálatot vagy további lépéseket igényelne az NBU részéről” – áll a közleményben.

 

