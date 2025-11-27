A brit közmédia új műsora akkora vihart kavart, hogy vezetők is távoztak

A brit közszolgálati műsorszolgáltató ismét a progresszív ideológia csapdájába esett. A BBC legújabb, a Brit Birodalom történetét feldolgozó dokumentumsorozata szakértők szerint súlyosan elfogult, és kizárólag a „bűnökre” koncentrál, miközben szándékosan elhallgatja a történelmi tények pozitív oldalát – írja a The Telegraph brit napilap.
A neves történészekből álló History Reclaimed csoport arra figyelmeztet: a közmédia aktivisták kezébe adta a múlt értelmezését, akik a valóság bemutatása helyett az áldozati kultúrát építik.
A csatorna új, „Empire” (Birodalom) című háromrészes sorozata, amelyet David Olusoga jegyez íróként és műsorvezetőként, a Tudorok korától az első világháborúig kíséri végig a brit gyarmati terjeszkedést. A produkció azonban nem a tárgyilagos történetírás, hanem a manapság divatos önostorozó narratíva iskolapéldája lett, ami miatt neves akadémikusok és történészek emelték fel a szavukat. A vádak szerint a sorozat „könyörtelenül negatív” képet fest a múltról, és szelektíven válogatja a tényeket, hogy azok illeszkedjenek a baloldali, antikolonialista világképbe.
Csak az áldozati póz számít
Lawrence Goldman professzor, az Oxfordi Egyetem St. Peter's College-ának emeritus tagja és történésze éles kritikát fogalmazott meg a sorozattal szemben. Goldman szerint a műsorvezetőt, David Olusogát láthatóan „semmi más nem érdekli az áldozati szerepen túl”. A professzor a History Reclaimed (Visszaszerzett Történelem) nevű akadémiai csoport tagja, amely már 2022-ben aggodalmát fejezte ki a BBC történelemszemléletének radikális átalakulása miatt.
Miközben a sorozat részletesen és drámai hangvételben foglalkozik a rabszolgasággal és a birodalom árnyoldalaival, teljességgel figyelmen kívül hagyja azokat a vívmányokat, amelyeket a brit jelenlét adott a világnak – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kimaradtak a demokrácia terjesztésére tett erőfeszítések, a gyarmati birtokok fejlesztése, valamint azok a tudományos, orvosi és oktatási előrelépések, amelyek milliók életét javították a birodalom határain belül. A kritikusok szerint ez nem csupán feledékenység, hanem szándékos torzítás, amelynek célja a nyugati civilizáció bűnösnek bélyegzése.
Tények, amelyek nem illenek a narratívába
Goldman professzor konkrét példákon keresztül mutatta be, hogyan ferdíti el a valóságot a sorozat. Az egyik legszembetűnőbb csúsztatás Mike Mountain Horse, egy kanadai őslakos katona története, aki az első világháborúban a nyugati fronton harcolt. A BBC narratívája szerint a férfi csupán azért „találta magát” a lövészárkokban, mert ő és népe a Brit Birodalom alattvalói voltak – ezzel sugallva a kényszert és a kiszolgáltatottságot. A valóság ezzel szemben az, amit a sorozat elhallgat: Mike Mountain Horse önkéntesként, saját akaratából csatlakozott a sereghez.
Hasonlóan egyoldalú a sorozat lezárása is, amely az 1892-es, a nigériai Ijebu Ode városa elleni hadjárattal foglalkozik. A műsor részletesen taglalja a britek által felvonultatott fegyverarzenált és a katonai fölényt, azt a benyomást keltve, hogy indokolatlan agresszióról volt szó. Azt azonban „elfelejtik” megemlíteni, mi vezetett a konfliktushoz: a helyi uralkodók kereskedelmi útvonalakat zártak le, és felrúgtak egy olyan megállapodást, amelyért korábban fizetséget kaptak. Goldman szerint a kontextus ilyen mértékű elhagyása történelemhamisítással ér fel.
Aktivistáknak ad teret a BBC a szakértők helyett
A BBC vezetése korábban elutasítóan reagált a History Reclaimed csoport aggályaira, ám a helyzet tarthatatlanságát jelzi a Michael Prescott által készített jelentés is, amely feketén-fehéren bemutatta a közmédia elfogultságát. A botrány súlyát mutatja, hogy a jelentés megállapításai végül Tim Davie vezérigazgató és Deborah Turness hírigazgató lemondásához vezettek.
A történelmet nem lehet egy erkölcsileg önelégült lencsén keresztül szemlélni – fogalmazott Goldman professzor.
A BBC régen sokkal jobb történelmi műsorokat csinált. Nem aktivisták és saját sérelmeiket dédelgető emberek kezébe adta a gyeplőt, hanem elismert akadémiai szakértőket alkalmazott
– tette hozzá.
Az elfogultság különösen szembetűnő, ha az új produkciót összevetjük a BBC 2012-es, szintén „Empire” címet viselő sorozatával, amelyet a legendás Jeremy Paxman vezetett. Bár mindkét műsor arra a következtetésre jut, hogy a modern világot alapjaiban formálta a birodalom, a tíz évvel ezelőtti széria még képes volt az árnyalt ábrázolásra. Paxman műsorában megszólaltak olyan egykori birodalmi alattvalók is, akik szeretettel emlékeztek a korábbi időkre. Egy kenyai hölgy például méltatta a britek oktatásfejlesztési erőfeszítéseit, egy indiai származású interjúalany pedig nyíltan kijelentette: „ahová a britek mentek, ott jó dolgok történtek”.
Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök perelni készül a BBC ellen, miután a brit műsorszolgáltató meghamisította a 2021. január 6-án elmondott beszédét.
A BBC Panorama című hírmagazinja a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel félrevezető módon, több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte az ominózus beszédet, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.