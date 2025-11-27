A brit közmédia új műsora akkora vihart kavart, hogy vezetők is távoztak

A brit közszolgálati műsorszolgáltató ismét a progresszív ideológia csapdájába esett. A BBC legújabb, a Brit Birodalom történetét feldolgozó dokumentumsorozata szakértők szerint súlyosan elfogult, és kizárólag a „bűnökre” koncentrál, miközben szándékosan elhallgatja a történelmi tények pozitív oldalát – írja a The Telegraph brit napilap.

David Olusoga a BBC számára készített műsora kivágta a biztosítékot a történészek körében (Fotó: Anadolu via AFP)

A neves történészekből álló History Reclaimed csoport arra figyelmeztet: a közmédia aktivisták kezébe adta a múlt értelmezését, akik a valóság bemutatása helyett az áldozati kultúrát építik.

A csatorna új, „Empire” (Birodalom) című háromrészes sorozata, amelyet David Olusoga jegyez íróként és műsorvezetőként, a Tudorok korától az első világháborúig kíséri végig a brit gyarmati terjeszkedést. A produkció azonban nem a tárgyilagos történetírás, hanem a manapság divatos önostorozó narratíva iskolapéldája lett, ami miatt neves akadémikusok és történészek emelték fel a szavukat. A vádak szerint a sorozat „könyörtelenül negatív” képet fest a múltról, és szelektíven válogatja a tényeket, hogy azok illeszkedjenek a baloldali, antikolonialista világképbe.

Csak az áldozati póz számít

Lawrence Goldman professzor, az Oxfordi Egyetem St. Peter's College-ának emeritus tagja és történésze éles kritikát fogalmazott meg a sorozattal szemben. Goldman szerint a műsorvezetőt, David Olusogát láthatóan „semmi más nem érdekli az áldozati szerepen túl”. A professzor a History Reclaimed (Visszaszerzett Történelem) nevű akadémiai csoport tagja, amely már 2022-ben aggodalmát fejezte ki a BBC történelemszemléletének radikális átalakulása miatt.

Miközben a sorozat részletesen és drámai hangvételben foglalkozik a rabszolgasággal és a birodalom árnyoldalaival, teljességgel figyelmen kívül hagyja azokat a vívmányokat, amelyeket a brit jelenlét adott a világnak – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kimaradtak a demokrácia terjesztésére tett erőfeszítések, a gyarmati birtokok fejlesztése, valamint azok a tudományos, orvosi és oktatási előrelépések, amelyek milliók életét javították a birodalom határain belül. A kritikusok szerint ez nem csupán feledékenység, hanem szándékos torzítás, amelynek célja a nyugati civilizáció bűnösnek bélyegzése.