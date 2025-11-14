Bezár Bécs egyik legszebb karácsonyi vására

Nemrég már a „Weihnachten im Schloss” (Karácsony a kastélyban) megszűnése is nagy visszhangot váltott ki, most pedig újabb kedvelt esemény tűnik el: a Liechtenstein Gartenpalais kertjében tartott népszerű karácsonyi vásár sem kerül többé megrendezésre.

Újabb bécsi karácsonyi vásár kerülhet törlésre (Fotó: MAX SLOVENCIK / APA-PictureDesk)

Az oe24 információi szerint a vásár éves költségei elérték az egymillió eurót – ez túl magas összeg ahhoz, hogy a rendezvény gazdaságosan tovább működjön – írja az Exxpress.

A palota üzemeltetői az elmúlt években több korlátozást is bevezettek: a standokat egyre hátrébb helyezték, ami elriasztotta a látogatókat és az árusokat is.

Ennek következtében sok standüzemeltető feladta a részvételt, és a szervezők nem láttak több lehetőséget a vásár folytatására.

Új helyszín még lehetséges

A MeinBezirk szerint a visszatérés ugyanarra a helyszínre szinte kizárt, de az esemény új helyszínen való megrendezése még nem került le az asztalról. A HGC Event GmbH hangsúlyozza, hogy a standok és a dekorációk továbbra is rendelkezésre állnak.

Ezzel Bécs ismét elveszít egy hagyományos karácsonyi vásárt – és sok látogató számára egy olyan helyszínt, ahol az ünnepi hangulat és a főúri környezet különleges atmoszférát teremtett.