A migránsok miatt szállt el a költségvetés

Míg a szövetségi kormány képes volt tartani a költségvetési célokat, sőt, még 1,5 milliárd euróval jobb eredményt is ért el a tervezettnél, addig a tartományok, legfőképpen Bécs, felfelé húzzák a teljes költségvetési hiányt – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. A tervezett 4,5 százalék helyett idén várhatóan a GDP 4,9 százalékára rúg majd a deficit, ami mintegy 2 milliárd euróval több adósságot jelent a tervezettnél. Ez rontja Ausztria pozícióját az EU túlzottdeficit-eljárásában, és növeli a Brüsszelből érkező nyomást.

A nagycsaládos migránsoknak nyújtott nagyvonalú támogatások miatt szökött egekbe a költségvetési hiány Bécsben (Fotó: NurPhoto via AFP)

A bécsi költségvetés egyik fő problémája a város különutas szociálissegély-rendszere. Míg a legtöbb osztrák tartomány már áttért a szigorúbb „új szociálissegély” rendszerre, addig Bécs ragaszkodik a régi, nagyvonalúbb modellhez. Ez magasabb gyermektámogatásokat és évekig szélesre tárt kapukat jelent az illegális migránsok számára.

A bécsi rendszer különösen vonzó a nagycsaládosok számára, mivel minden gyerek után egyenlő, magas összegű támogatást fizet, szemben más tartományok degresszív modelljével. Emellett Bécs a kiegészítő védelemben részesülőket is teljes jogú segélyezettként kezeli, míg máshol ők csak alapellátásra jogosultak.

Ennek eredményeként Bécs valóságos mágnesként vonzza a migránsokat, főként a nagycsaládosokat. A 2023-as adatok szerint a bécsi segélyezettek 44 százaléka, mintegy 62 700 fő volt menekült vagy kiegészítő védelemben részesülő személy. Ez azt jelenti, hogy Ausztriában az ilyen státuszú segélyezettek több mint 70 százaléka Bécsben él.

A költségek az elmúlt években drámaian emelkedtek. Míg 2022-ben még „csak” 665 millió eurót költött a város szociális segélyekre, addig 2023-ban ez az összeg már 765 millió euróra nőtt. A 2024-es előrejelzések pedig már 1,1-1,3 milliárd eurós kiadásokkal számolnak. Ez azt jelenti, hogy a 23 milliárd eurós bécsi költségvetés mintegy 5 százalékát emészti fel egyedül a szociális segélyezés.

2023-ban Ausztriában mintegy 1,1 milliárd eurót fordítottak szociális és minimális segélyekre, ennek csaknem háromnegyedét, mintegy 800 millió eurót, Bécs költötte el. A város, amely a lakosság körülbelül 22 százalékát adja, így a teljes szociális segélyköltségek csaknem háromnegyedéért felelős.