A kritikusok szerint az európai kormányok célja nem egy kompromisszumos béke kialkudása, hanem az amerikai javaslat kiüresítése oly módon, hogy az Moszkva számára elfogadhatatlanná váljon. Ez visszatérne egy elhúzódó háború állapotához, amely a jelenlegi harctéri helyzet alapján Oroszországnak kedvez, és tovább terheli Ukrajnát, írja az amerikai lap.

Az európai kormányok célja nem egy kompromisszumos béke kialkudása

A Bloomberg jelentése szerint a brit

Keir Starmer, a német Friedrich Merz és a francia Emmanuel Macron gyorsan elutasították a Trump-terv több elemét, Zelenszkij elnökhöz igazodva.

Berlin emellett saját ellenjavaslat kidolgozásán dolgozik, amely közelebb állna az ukrán állásponthoz. Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas a béke elérésének uniós stratégiáját úgy foglalta össze, hogy Oroszországot gyengíteni, Ukrajnát pedig támogatni kell, konkrét diplomáciai célok vagy kompromisszumos javaslatok nélkül – számolt be a Responsible Statecraft.

Ugyanakkor elemzők rámutattak, hogy a Trump-terv nem egyszerű ukrán kapitulációt céloz. Bár hiányosnak tartják, struktúrájában olyan elemek szerepelnek, amelyek stabil, ha nem is tökéletes rendezés irányába mutathatnak: egy fenntartható létszámú ukrán hadsereg, a Donbasz és a Krím státuszának jogi elismerés nélküli kezelése, valamint 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon Ukrajna újjáépítésére.

A területi kérdések a legnehezebben kezelhető pontok lehetnek, míg Ukrajna NATO-csatlakozását sok európai vezető – akik most tiltakoznak – valójában már régóta nem tartja reális opciónak.

A tervben szereplő kisebbségi és vallási jogok védelmét célzó rendelkezések is bírálatokat kaptak, noha ezek uniós keretrendszer alapján valósulnának meg.

Putyin jelezte, hogy Oroszország megkapta a 28 pontos tervet, és hajlandó tárgyalni annak alapján. A javaslatot potenciális alapnak nevezte egy végleges rendezéshez, miközben hangsúlyozta, hogy a fronton tapasztalható dinamika Oroszország céljainak elérését támogatja.

Európa előtt így stratégiai döntés áll: ha továbbra is elutasítja a tervet, és arra ösztönzi Kijevet, hogy olyan feltételeket szabjon, amelyek ellehetetlenítik a megegyezést,

fennáll a veszélye, hogy kimarad a háború lezárásáról szóló megállapodásból.

Ez akkor következhet be, ha Trump rábírja Zelenszkijt az egyezség elfogadására, és Moszkva kész tárgyalni róla.