Orbán Viktor útja a békéhez: Moszkvától a Vatikánig, most pedig a Fehér Ház következik

Orbán Viktor miniszterelnök 2024 júliusában, közvetlenül az uniós elnökség átvételét követően, békemissziót indított az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi lezárásának céljával. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nem pusztán alternatívát kínál az uniós háborúpárti megközelítéssel szemben, hanem aktív közvetítő szerepet vállal az orosz–ukrán béke előmozdításában. A miniszterelnököt és a magyar külpolitikát a különböző kultúrák és szokások tiszteletben tartása jellemzi, továbbá a jó kommunikáció, vagyis az a nélkülözhetetlen képesség, ahogyan Magyarország megfogalmazza a saját álláspontját, miközben képes meghallgatni mások véleményét is a békemisszió keretében tartott tárgyalásokon.
Orbán Viktor szerint ma már alig akad olyan európai ország, amely képes fenntartani a kapcsolatot a háborúban álló felekkel – Magyarország azonban ezek közé tartozik. A kormányfő 2024. július 2-án Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és csaknem háromórás megbeszélésükön az orosz–ukrán háborúról, valamint a kétoldalú kérdésekről is tárgyaltak. A miniszterelnök arra kérte az ukrán elnököt, fontolja meg egy határidős tűzszünet bevezetését, ami elősegíthetné a béketárgyalások gyorsítását. A találkozót követően a magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, ahol a Kremlben egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Ezt követően pedig Pekingben tárgyalt Hszi Csin‑ping kínai elnökkel, majd közösségi oldalán azt írta, hogy
a háborúzó felek mellett három világhatalom – az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína – döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak.
A kínai államfővel folytatott megbeszélést követően a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar és a kínai béketörekvések számos ponton egyeznek. Peking szintén a tárgyalásos megoldás mellett áll, és elismeréssel szólt Magyarország diplomáciai erőfeszítéseiről. A találkozót követően a kínai külügyminisztérium is dicsérte Budapest „felelősségteljes és kiegyensúlyozott” magatartását.
A békemisszió következő állomása Washington volt, ahol Orbán Viktor egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A megbeszélésen szóba került az orosz–ukrán háború, és a magyar miniszterelnök arra kérte a török államfőt, hogy támogassa a magyar békemissziót.
A 2024-es békemisszió nyári körútjának záró eseményeként Orbán Viktor július 11-én egyeztetett Donald Trumppal. A két politikus baráti viszonya azonban régebbre nyúlik vissza: már 2019-ben kialakult közöttük egy szoros együttműködés, amelyet a nemzeti szuverenitás, a keresztény értékek és a migrációellenes politika közös támogatása alapozott meg. A magyar miniszterelnök a találkozóról az X felületén írt.
Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni DonaldTrump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!
– hangsúlyozta a kormányfő.
2024 decemberében Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Orbán Viktort. Az olasz médiumok szerint a magyar kormányfő fontos szerepet kaphat a békefolyamatban, mivel közvetítőként léphet fel Donald Trump és a Vatikán között. Matteo Maria Zuppi bíboros a békemisszió megbízottjaként, Ferenc pápa hivatalos képviselőjeként a nagyhatalmakkal való kapcsolatkeresésben, érdekeik, sérelmeik meghallgatásában és továbbcsatornázásában látta a megoldás kulcsát.
Az újságok kiemelték, hogy a Vatikán, Magyarország és az Egyesült Államok közös célja a tűzszünet mielőbbi megteremtése, amihez szoros együttműködésre van szükség.
A találkozót követően alig egy héttel Orbán Viktor ismét egyeztetett az immár újraválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal, akivel háromórás megbeszélést folytatott.
A 2024 decemberi Orbán–Trump találkozó után a magyar kormányfő Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az egyórás telefonbeszélgetésük során több fontos témát is megvitattak, így az ukrajnai helyzetet is.
Az ukrán elnök azonban Orbán Viktor békeközvetítői szerepét nem fogadta el. 2024. december közepén egy ukrajnai fórumon kijelentette: nem engedi, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetítsen az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon. A békemisszió utolsó állomása 2024-ben a török–magyar csúcstalálkozó volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel.
Sajnáljuk, hogy a magyar békemisszió erőfeszítései ellenére végül ezt a tűzszüneti lehetőséget, amely még mindig ott van az asztalon, Ukrajna, az ukrán vezetés egyelőre elutasította
– mondta Szijjártó Péter tavaly decemberben, aki szerint az egyetlen lehetséges forgatókönyv, amely elvezet a békéhez és az emberéletek megmentéséhez, az a fegyverszünet és a béketárgyalások megkezdése.
Békemisszió 2025
Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket, és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Donald Trump az egyiptomi közel-keleti békecsúcson mondott beszédében külön méltatta a magyar kormányfőt, akit kivételes embernek és remek vezetőnek nevezett. Hangsúlyozta, hogy teljes támogatását élvezi Orbán Viktor békemissziója.
A Trump–Orbán-tengely újra megerősödik, ami Brüsszel számára is egyértelmű jelzés: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll – immár amerikai legitimációval
– mondta egy interjúban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.
Október 16-án Oroszország és az Egyesült Államok vezetői telefonon egyeztettek, és abban maradtak, hogy Budapesten találkoznak majd, valamint megkezdik a budapesti békecsúcs előkészítését. Orbán Viktor is tovább folytatta békemisszióját, és október 27-én a Vatikánban járt, ahol XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. Magyarország és a Szentszék a háború kezdete óta következetesen a béke ügyét szolgálja, és kölcsönösen támogatja egymás törekvéseit. A magyar kormányfő a látogatás után a közösségi oldalán azt írta:
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő a találkozó után elmondta, hogy Orbán Viktor látogatására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor
Magyarország az Ukrajna és Oroszország közötti béketeremtés központjává vált.
Mindössze egy nappal később, október 28-án azzal folytatódott a magyar miniszterelnök békemissziója Rómában, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a béke üzenetével az örök városba érkezett Orbán Viktort.
A békemisszió következő állomása
Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban. A magyar kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét és a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.
Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai–orosz találkozóig
– mondta Gulyás Gergely.