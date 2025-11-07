Orbán Viktor útja a békéhez: Moszkvától a Vatikánig, most pedig a Fehér Ház következik

Orbán Viktor miniszterelnök 2024 júliusában, közvetlenül az uniós elnökség átvételét követően, békemissziót indított az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi lezárásának céljával. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nem pusztán alternatívát kínál az uniós háborúpárti megközelítéssel szemben, hanem aktív közvetítő szerepet vállal az orosz–ukrán béke előmozdításában. A miniszterelnököt és a magyar külpolitikát a különböző kultúrák és szokások tiszteletben tartása jellemzi, továbbá a jó kommunikáció, vagyis az a nélkülözhetetlen képesség, ahogyan Magyarország megfogalmazza a saját álláspontját, miközben képes meghallgatni mások véleményét is a békemisszió keretében tartott tárgyalásokon.

Orbán Viktor békemissziója nem érhet véget, ameddig tart a szomszédunkban a háború

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Orbán Viktor szerint ma már alig akad olyan európai ország, amely képes fenntartani a kapcsolatot a háborúban álló felekkel – Magyarország azonban ezek közé tartozik. A kormányfő 2024. július 2-án Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkijjel, és csaknem háromórás megbeszélésükön az orosz–ukrán háborúról, valamint a kétoldalú kérdésekről is tárgyaltak. A miniszterelnök arra kérte az ukrán elnököt, fontolja meg egy határidős tűzszünet bevezetését, ami elősegíthetné a béketárgyalások gyorsítását. A találkozót követően a magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, ahol a Kremlben egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Ezt követően pedig Pekingben tárgyalt Hszi Csin‑ping kínai elnökkel, majd közösségi oldalán azt írta, hogy

a háborúzó felek mellett három világhatalom – az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína – döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak.





A kínai államfővel folytatott megbeszélést követően a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar és a kínai béketörekvések számos ponton egyeznek. Peking szintén a tárgyalásos megoldás mellett áll, és elismeréssel szólt Magyarország diplomáciai erőfeszítéseiről. A találkozót követően a kínai külügyminisztérium is dicsérte Budapest „felelősségteljes és kiegyensúlyozott” magatartását.

A békemisszió következő állomása Washington volt, ahol Orbán Viktor egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A megbeszélésen szóba került az orosz–ukrán háború, és a magyar miniszterelnök arra kérte a török államfőt, hogy támogassa a magyar békemissziót.