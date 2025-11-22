Orosz–ukrán háború: sorsdöntő bejelentés jön

Az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Ukrajna vezető nemzetbiztonsági tanácsadói várhatóan találkoznak Dan Driscoll amerikai hadseregminiszterrel — nagy valószínűséggel Londonban — egy olyan egyeztetésen, amelyet több nyugati tisztviselő is „mindent eldöntő” csendes diplomáciai fordulónak nevezett, két, az ügyet ismerő forrás szerint.

A Trump-kormány vasárnap először ismerteti hivatalosan az európai szövetségesekkel az Ukrajnára vonatkozó béketervét (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A cél: felmérni, létezik-e bármilyen lehetséges út a béketárgyalások felé, mielőtt a tél tovább mélyíti a válságot – írja a Kyiv Post.

Vance egyértelművé teszi, mit jelent Amerika számára a béke

J.D. Vance alelnök — aki Driscollal együtt vezeti a washingtoni erőfeszítéseket — péntek esti bejegyzésében foglalta össze az adminisztráció álláspontját. Hangsúlyozta, hogy a béketervnek meg kell állítania a harcokat úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását, mind Kijev, mind Moszkva számára elfogadható legyen, és minimálisra csökkentse az újabb konfliktus kockázatát.

„A békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírják a terepen tapasztalható valóságot” — írta Vance, hozzátéve, hogy a béke „okos emberek által, a való világ logikája szerint” jöhet létre.

NEW!!! Trump Admin to Brief European Allies on Ukraine Peace Plan This Sunday, Sources Sayhttps://t.co/BiFWudDT2c pic.twitter.com/oxlhpVRN7d — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 22, 2025

J.D. Vance továbbá közölte, Trump a háború helyett azt szeretné, hogy Ukrajna és Oroszország inkább kereskedjen egymással, és kulturális kapcsolatokat építsen. Az amerikai alelnök szerint „ez Trump alapvető világlátása”, és pontosan azt mutatja, hogyan gondolkodik az orosz–ukrán háborúról.

Miért nem hagyjátok abba egymás öldöklését, és kezdtek el inkább kereskedni egymással? Miért nem az történik, hogy az oroszok és az ukránok egymással inkább kereskednek, utaznak a két ország között, és részt vesznek valamilyen kulturális csereprogramban?

— mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke

🫩 Vance: Trump wants “trade and cultural exchanges” between Ukraine and Russia instead of war.



“This is Trump’s fundamental worldview,” the U.S. vice president said, adding it reflects Trump’s stance on Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/oEvI17lRBn — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) November 21, 2025

Európai szkepszis

Az európai tisztviselők ugyanakkor óvatos szkepszissel közelítenek a vasárnapi egyeztetéshez.

Bár a napirendet titokban tartják, több forrás szerint Washington jelezte: ez lehet az utolsó nagy kísérlet a keretrendszer kialakítására, mielőtt felülvizsgálnák stratégiáját. Nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy a találkozótól nem várnak konkrét eredményeket — célja inkább az, hogy kiderüljön, egyáltalán kirajzolódhatnak-e a lehetséges tárgyalások körvonalai.