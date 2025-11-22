Orosz–ukrán háború: sorsdöntő bejelentés jön

Az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Ukrajna vezető nemzetbiztonsági tanácsadói várhatóan találkoznak Dan Driscoll amerikai hadseregminiszterrel — nagy valószínűséggel Londonban — egy olyan egyeztetésen, amelyet több nyugati tisztviselő is „mindent eldöntő” csendes diplomáciai fordulónak nevezett, két, az ügyet ismerő forrás szerint.
A cél: felmérni, létezik-e bármilyen lehetséges út a béketárgyalások felé, mielőtt a tél tovább mélyíti a válságot – írja a Kyiv Post.
Vance egyértelművé teszi, mit jelent Amerika számára a béke
J.D. Vance alelnök — aki Driscollal együtt vezeti a washingtoni erőfeszítéseket — péntek esti bejegyzésében foglalta össze az adminisztráció álláspontját. Hangsúlyozta, hogy a béketervnek meg kell állítania a harcokat úgy, hogy közben megőrzi Ukrajna szuverenitását, mind Kijev, mind Moszkva számára elfogadható legyen, és minimálisra csökkentse az újabb konfliktus kockázatát.
„A békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírják a terepen tapasztalható valóságot” — írta Vance, hozzátéve, hogy a béke „okos emberek által, a való világ logikája szerint” jöhet létre.
J.D. Vance továbbá közölte, Trump a háború helyett azt szeretné, hogy Ukrajna és Oroszország inkább kereskedjen egymással, és kulturális kapcsolatokat építsen. Az amerikai alelnök szerint „ez Trump alapvető világlátása”, és pontosan azt mutatja, hogyan gondolkodik az orosz–ukrán háborúról.
Miért nem hagyjátok abba egymás öldöklését, és kezdtek el inkább kereskedni egymással? Miért nem az történik, hogy az oroszok és az ukránok egymással inkább kereskednek, utaznak a két ország között, és részt vesznek valamilyen kulturális csereprogramban?
— mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke
Európai szkepszis
Az európai tisztviselők ugyanakkor óvatos szkepszissel közelítenek a vasárnapi egyeztetéshez.
Bár a napirendet titokban tartják, több forrás szerint Washington jelezte: ez lehet az utolsó nagy kísérlet a keretrendszer kialakítására, mielőtt felülvizsgálnák stratégiáját. Nyugati tisztviselők hangsúlyozták, hogy a találkozótól nem várnak konkrét eredményeket — célja inkább az, hogy kiderüljön, egyáltalán kirajzolódhatnak-e a lehetséges tárgyalások körvonalai.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő — névtelenséget kérve — úgy fogalmazott, hogy a közelgő egyeztetés célja „egy utolsó menekülőút megteremtése, mielőtt a stratégiai türelem elfogy”.