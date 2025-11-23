Váratlan fordulat – orosz lehet a béketerv, amit az USA átad Ukrajnának?

Hírlevél

A Halifax biztonsági fórumán részt vevő amerikai szenátorok Marco Rubio külügyminisztertől kaptak egy telefonhívást, amelyben Rubio azt közölte: a Steve Witkoff és az orosz Kirill Dmitrijev által összeállított 28 pontos béketerv valójában egy orosz javaslat, amelyet az Egyesült Államok pusztán továbbít Ukrajna számára. Mike Rounds szenátor elmondása szerint Rubio kiemelte, hogy ez nem amerikai béketerv, hanem egy olyan dokumentum, amelyet átadtak az USA-nak.
Rubio később cáfolta a szenátorok beszámolóit, és azt mondta, hogy a béketerv amerikai szerkesztésű, amerikai kezdeményezésként született, és mind orosz, mind ukrán visszajelzéseket tartalmaz. A Fehér Ház szóvivője szerint Rubio és Witkoff közösen dolgozott a terven, ám egy meg nem nevezett forrás azt állítja, hogy Rubio valójában nem vett részt benne, a terv mögött inkább az amerikai alelnök, J. D. Vance áll, és több magas rangú tisztviselőt kizártak a folyamatból. 

A béketerv valójában orosz javaslat lehet? (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Donald Trump szerint Zelenszkijnek jóvá kell hagynia a béketervet, és arról beszélt, hogy Ukrajnának gyorsabban kellett volna reagálnia, különösen az energiainfrastruktúrát érő orosz támadások fényében.

Zelenszkij komoly figyelmeztetést adott ki, mondván, Ukrajna története egyik legnehezebb pillanatához ért, és hamarosan rendkívül nehéz döntést kell hoznia – vagy a méltóság elvesztését, vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázatát vállalva – írja a The Kyiv Independent.

A 28 pontos javaslatot sokan úgy látják, hogy nagyrészt az orosz követelésekre épül.

Az Egyesült Államok és Ukrajna magas rangú tisztviselői Svájcban találkoznak, hogy megvitassák az új, közös amerikai-orosz béketervet. Az amerikai delegációt Rubio, az ukránt Andrij Jermak vezeti. 

A helyzet kaotikussá vált, mivel ellentmondásos amerikai hivatalos nyilatkozatok jelentek meg arról, ki áll valójában a terv mögött, és milyen szerepe van abban Oroszországnak.

Eközben Ukrajna jelentős diplomáciai nyomás alatt áll egy olyan békekoncepció miatt, amely komoly engedményeket követelhet tőle.

