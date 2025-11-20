Kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett

Az új, 28 pontos orosz-ukrán béketerv, amelyet az amerikai elnök legközelebbi tanácsadói dolgoztak ki, várhatóan erős ellenállásba ütközik Ukrajnában. A Trump-adminisztráció által bemutatott javaslatban többek között az szerepel, hogy Ukrajna adjon fel jelentős területeket Oroszország javára és mondjon le arról a követeléséről is, hogy a háború lezárultával békefenntartó egységek állomásozzanak az országban. A terv olyan orosz követeléseket hoz vissza, amelyeket Kijev már korábban elutasított – írja a The Wall Street Journal.

A Trump-adminisztráció új béketerve nem fog tetszeni Kijevnek

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ukrajnai béketerv gázai mintára

Szakértők szerint az amerikai adminisztráció ugyanazt a megközelítést próbálja alkalmazni az orosz-ukrán háború vonatkozásában, amit a múlt hónapban a sikeres amerikai közvetítésű gázai tűzszünetnél is bevált: összeállítanak egy többpontos vázlatot, majd megpróbálják rávenni a háborúzó feleket annak elfogadására.

A tervezetet Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje dolgozta ki Kirill Dmitrijevvel, a Kreml bizalmasával egyeztetve.

A tisztviselők szerint Donald Trump támogatja az új kezdeményezést, amely azt követően született meg, hogy az amerikai elnök utasította tanácsadóit: dolgozzanak ki egy olyan béketervet, ami ösztönzőket kínál a feleknek a megállapodás elérésére. Washington az orosz-európai gazdasági kapcsolatok helyreállítására, valamint Ukrajna újjáépítési forrásigényére alapozta a dokumentumot.

Trump a 2024-es elnökválasztási kampány során azt ígérte, hogy 24 órán belül tető alá hozna egy ilyen megállapodást, miután visszatér a Fehér Házba. Szerdán Trump ismét sajnálkozott amiatt, hogy a Putyinnal való egyeztetései nem vezettek közvetlenül a békéhez.

Kicsit csalódtam Putyin elnökben, ezt ő is tudja

– mondta Trump.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, Trump „mindkét félben csalódott, amiért nem hajlandók elköteleződni egy békemegállapodás mellett”. Hozzátette:

Az elnök és csapata soha nem adja fel, és az Egyesült Államok egy részletes és mindkét fél számára elfogadható terven dolgozik, hogy megállítsa a gyilkosságokat, és tartós, hosszú távú békét teremtsen.

Ahogy az adminisztráció megújítja a békekötésre irányuló erőfeszítéseit, Trump Ukrajnáért felelős legfőbb megbízottja, Keith Kellogg azt közölte kollégáival, hogy januárban tervezi elhagyni pozícióját. Kellogg az egyik leghangosabb ukránpárti politikus volt az adminisztráción belül.