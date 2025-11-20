Kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett

Az új, 28 pontos orosz-ukrán béketerv, amelyet az amerikai elnök legközelebbi tanácsadói dolgoztak ki, várhatóan erős ellenállásba ütközik Ukrajnában. A Trump-adminisztráció által bemutatott javaslatban többek között az szerepel, hogy Ukrajna adjon fel jelentős területeket Oroszország javára és mondjon le arról a követeléséről is, hogy a háború lezárultával békefenntartó egységek állomásozzanak az országban. A terv olyan orosz követeléseket hoz vissza, amelyeket Kijev már korábban elutasított – írja a The Wall Street Journal.
Ukrajnai béketerv gázai mintára
Szakértők szerint az amerikai adminisztráció ugyanazt a megközelítést próbálja alkalmazni az orosz-ukrán háború vonatkozásában, amit a múlt hónapban a sikeres amerikai közvetítésű gázai tűzszünetnél is bevált: összeállítanak egy többpontos vázlatot, majd megpróbálják rávenni a háborúzó feleket annak elfogadására.
A tervezetet Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje dolgozta ki Kirill Dmitrijevvel, a Kreml bizalmasával egyeztetve.
A tisztviselők szerint Donald Trump támogatja az új kezdeményezést, amely azt követően született meg, hogy az amerikai elnök utasította tanácsadóit: dolgozzanak ki egy olyan béketervet, ami ösztönzőket kínál a feleknek a megállapodás elérésére. Washington az orosz-európai gazdasági kapcsolatok helyreállítására, valamint Ukrajna újjáépítési forrásigényére alapozta a dokumentumot.
Trump a 2024-es elnökválasztási kampány során azt ígérte, hogy 24 órán belül tető alá hozna egy ilyen megállapodást, miután visszatér a Fehér Házba. Szerdán Trump ismét sajnálkozott amiatt, hogy a Putyinnal való egyeztetései nem vezettek közvetlenül a békéhez.
Kicsit csalódtam Putyin elnökben, ezt ő is tudja
– mondta Trump.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, Trump „mindkét félben csalódott, amiért nem hajlandók elköteleződni egy békemegállapodás mellett”. Hozzátette:
Az elnök és csapata soha nem adja fel, és az Egyesült Államok egy részletes és mindkét fél számára elfogadható terven dolgozik, hogy megállítsa a gyilkosságokat, és tartós, hosszú távú békét teremtsen.
Ahogy az adminisztráció megújítja a békekötésre irányuló erőfeszítéseit, Trump Ukrajnáért felelős legfőbb megbízottja, Keith Kellogg azt közölte kollégáival, hogy januárban tervezi elhagyni pozícióját. Kellogg az egyik leghangosabb ukránpárti politikus volt az adminisztráción belül.
Mit tartalmaz az új béketerv?
Az ügyet ismerő amerikai tisztviselők szerint a javaslat előírja, hogy
- Ukrajna adja át Oroszországnak az egész keleti Donbász régiót, beleértve azokat a területeket is, amelyeket jelenleg Kijev ellenőriz,
- az ukránoknak legalább néhány évre le kellene mondania a NATO-csatlakozásról és
- Ukrajna nem engedélyezhetne nemzetközi békefenntartó erőket sem az ország területén.
Kijev és a több európai ország szerint a háború végeztével a békefenntartó erők ukrajnai jelenléte létfontosságú lenne ahhoz, hogy Oroszország a jövőben ne indítson újra támadást.
Az ukrán vállalásokért cserébe Moszkva megígérné, hogy nem támadja meg újra Ukrajnát vagy más európai országot – közölték a tisztviselők – és ezt törvénybe is foglalná.
A Trump-féle javaslat több elemében megegyezik azzal, amit Putyin vázolt fel az augusztusi találkozókon Witkoffnak, majd később az alaszkai Trump-Putyin-csúcson az amerikai elnöknek. Egy magas rangú tisztviselő szerint Trump nem tartja feladatának, hogy visszaszerezze Ukrajnának azokat a területeit, amelyeket Oroszország már elfoglalt. Ehelyett olyan megállapodásra törekszik, amely leállítaná a kelet-ukrajnai harcokat, ahol az orosz erők lassan, de folyamatosan nyomulnak előre.
Ukrajna és több európai ország azonban régóta azzal érvel, hogy az orosz alapkövetelések elfogadása súlyosan aláásná Kijev szuverenitását és biztonságát.
Az új béketerv felülírja azt az álláspontot, amelyet Ukrajna és a szövetségesek próbáltak elfogadtatni Trumppal – miszerint Kijevet nem szabad rákényszeríteni arra, hogy olyan területeket adjon át Oroszországnak, amelyeket az ukrán erők ellenőriznek. Elemzők szerint, ha Ukrajnát arra kényszerítenék, hogy vonuljon ki a Donbászból – ahol a legnagyobb ellenállást tanúsította az orosz előrenyomulással szemben, és ahol stratégiailag fontos védelmi pozíciókat tart –, az megkönnyítené a Kreml erőinek előrenyomulását az ország más régióiban.
Az Egyesült Államok által nyújtott garanciák
A Trump-adminisztráció részéről még nem tisztázott, milyen biztonsági garanciákat adnának Ukrajnának, de Amerika még augusztusban jelezte, hogy az Egyesült Államok légitámogatást és más közvetett segítséget adhatna egy európai vezetésű békefenntartó egységnek, amely a békemegállapodás után Ukrajnában állomásozna, hogy elrettentsék Oroszországot a háború újrakezdésétől.
Oroszország határozottan ellenzi egy ilyen békefenntartó erő létrehozását, amit az új béketerv már egyenesen kizár.
Az új amerikai javaslat támogatói szerint az orosz csapatok lassú, de folyamatos harctéri előrenyomulása és a Zelenszkij-köröket érintő korrupciós botrány növeli a nyomást Kijeven, hogy megállapodást kössön. Ezt azonban megkérdőjelezte egy nyugati tisztviselő, aki szerint Zelenszkijnek a korrupciós vizsgálat miatt még kevesebb mozgástere van, és ha engedne az orosz követeléseknek, az csak még tovább rontaná hazai politikai megítélését.
Európát váratlanul érte az amerikai béketerv
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere szerdán azt mondta újságíróknak, hogy országát nem tájékoztatták a béketerv részleteiről. Több uniós tisztviselő elmondta, hogy a keretrendszer – amit ismereteik szerint az új béketerv tartalmaz – sok olyan elemet foglal magában, amelyek régóta a Kreml kívánságlistáján szerepelnek és Kijev elutasít.
Miközben európai tisztviselők nyilvánosan aggodalmukat fejezték ki a tervvel kapcsolatban, Rubio úgy jellemezte azt, mint „komoly és reális ötletek cseréjét”, nem pedig olyan diktátumot, amelyet az Egyesült Államok akar rákényszeríteni a két félre.
A tartós béke eléréséhez mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kellene elfogadnia
– írta Rubio a közösségi oldalán.
Az új béketerv fordulatot jelent a Fehér Ház szeptemberi álláspontjához képest, amikor az elnök nyilvánosan beszélt arról, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat adna Ukrajnának, és azt mondta, Kijev képes visszaszerezni minden elvesztett területét, mert Oroszország gazdasági nehézségekkel küzd.