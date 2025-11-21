Trump béketervére Zelenszkij se tud nemet mondani?

Bendarzsevszkij Anton szerint az ukrán vezetés meggyengült politikai helyzetével és a romló frontállapotokkal magyarázható, hogy éppen most került nyilvánosságra a Trump-féle béketerv. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója úgy látja: az ukrán manőverezési képesség látványosan romlott, miközben a nyugati támogatás is egyre bizonytalanabbá válik.
A kompromisszumkészség ugyan erősödött Kijevben, de az ukrán fél még így sem köteles olyan megállapodást elfogadni, amely számára vállalhatatlan.
A szakértő szerint a legnagyobb nyomást nem a diplomácia, hanem a háború negyedik évében járó katonai és gazdasági realitások jelentik. A korrupciós botrányok, az elhúzódó harcok, a romló gazdasági mutatók mind-mind abba az irányba tolják Ukrajnát, hogy nyitottabb legyen a kompromisszumokra. Mint mondta, az Axios által ismertetett 28 pontos Trump-tervben nincsenek olyan feltételek, amelyeket Ukrajna eleve elutasíthatna.
A legérzékenyebb kérdés a Donbász sorsa
A javaslat szerint a térség demilitarizált övezet lenne, orosz katonai jelenlét nélkül, Ukrajna pedig emellett megkapná azokat a biztonsági garanciákat, amelyekért évek óta hiába lobbizott. A korábbi elképzelések mentén a külföldi békefenntartó csapatok állomásoztatása lehetne a megoldás egy, a NATO 5. cikkelyhez hasonló garanciák mentén, amelyben az Egyesült Államok és több európai nagyhatalom katonai védelmet vállalna Ukrajna mellett.
Ezzel a fő probléma korábban az volt, hogy hiába volt egy ilyen terv, egyedül Nagy-Britannia jelezte, hogy ők képesek lennének 10-15 ezer katonát Ukrajnába küldeni háború után, de 80-100 ezres nagyságrendben lenne szükség békefenntartó csapatokra. A briteken kívül pedig egyetlen másik európai ország sem jelentkezett a feladatra.
Ezek a garanciák tíz évre szólnának, de akár meg is hosszabbíthatók. Bendarzsevszkij szerint ez akkora előrelépés, hogy Ukrajna akár területi veszteségek árán is mérlegelheti a megállapodást. A Zaporizzsjai Atomerőmű energiatermelésének újraszabályozása – amelynek fele ismét Ukrajnához kerülne, az erőmű pedig nemzetközi felügyelet alá – szintén kedvezőbb a jelenlegi állapotnál.
A jóvátétel kérdése ugyan megoldatlan marad, de Oroszország a befagyasztott vagyonának harmadát, mintegy százmilliárd dollárt adna Ukrajna újjáépítésére és külön díjat fizetne a donbászi terület átmeneti használatáért. Bendarzsevszkij szerint ez „átbrandingelt” jóvátétel, amelyet Moszkva politikailag már elfogadhatónak tarthat.
Ukrajna helyreállítási költségét olyan 5-600 milliárd dollárra teszik.
Az ukrán hadsereg létszámának korlátozása sem olyan súlyos, mint ahogy azt egyes kritikák állítják. A friss terv 600 ezer fős ukrán haderőben húzza meg a határt, ami messze meghaladja a háború előtti, 200-250 ezres állományt, és többszöröse a korábban Oroszország által erőltetett 80 ezres plafonnak. A szakértő ezt inkább jelképes korlátozásnak tartja, hiszen békeidőben egyébként sem tartható fenn ekkora hadsereg.
Érzékeny kérdés volt az orosz nyelv állami státusza és az orosz ortodox egyház engedélyezése – ezek korábban szerepeltek kiszivárgott verziókban, ám a most nyilvánosságra került 28 pontból teljesen kikerültek. Ehelyett az szerepel a 20. pontban, hogy
Ukrajna bevezeti az EU szabályait a vallási toleranciáról és a nyelvi kisebbségek védelméről, ami magyar szempontból is lényeges változás.
A NATO-csatlakozási tervek
A béketerv értelmében Ukrajna lemondana a NATO-csatlakozási terveiről, de Bendarzsevszkij szerint ez az elmúlt évtizedben úgysem volt reális opció. A semlegesség azonban egészen más értelmet nyer akkor, ha mögötte amerikai és európai biztonsági garanciák állnak. Ukrajna ugyanakkor fenntarthatja európai integrációs pályáját, sőt az EU-csatlakozás lezárultáig különleges hozzáférést kapna az európai piacokhoz.
Korábban írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett, Bendarzsevszkij Anton szerint azonban a helyzet nem ilyen rossz. A szakértő összegzése szerint a Trump-féle béketervezet közel sem olyan egyoldalú, mint ahogy azt elsőre beállították:
számos pontja érdemi javulást hozna Ukrajnának a jelenlegi helyzethez képest. A terv súlyát végső soron az adja, hogy a háború realitása egyre inkább kikényszeríti a politikai döntéseket.