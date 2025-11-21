Bendarzsevszkij Anton szerint az ukrán vezetés meggyengült politikai helyzetével és a romló frontállapotokkal magyarázható, hogy éppen most került nyilvánosságra a Trump-féle béketerv. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója úgy látja: az ukrán manőverezési képesség látványosan romlott, miközben a nyugati támogatás is egyre bizonytalanabbá válik.

Trump béketervére Zelenszkij se tud nemet mondani?

Fotó: TOM BRENNER / AFP

A kompromisszumkészség ugyan erősödött Kijevben, de az ukrán fél még így sem köteles olyan megállapodást elfogadni, amely számára vállalhatatlan.

A szakértő szerint a legnagyobb nyomást nem a diplomácia, hanem a háború negyedik évében járó katonai és gazdasági realitások jelentik. A korrupciós botrányok, az elhúzódó harcok, a romló gazdasági mutatók mind-mind abba az irányba tolják Ukrajnát, hogy nyitottabb legyen a kompromisszumokra. Mint mondta, az Axios által ismertetett 28 pontos Trump-tervben nincsenek olyan feltételek, amelyeket Ukrajna eleve elutasíthatna.

A legérzékenyebb kérdés a Donbász sorsa

A javaslat szerint a térség demilitarizált övezet lenne, orosz katonai jelenlét nélkül, Ukrajna pedig emellett megkapná azokat a biztonsági garanciákat, amelyekért évek óta hiába lobbizott. A korábbi elképzelések mentén a külföldi békefenntartó csapatok állomásoztatása lehetne a megoldás egy, a NATO 5. cikkelyhez hasonló garanciák mentén, amelyben az Egyesült Államok és több európai nagyhatalom katonai védelmet vállalna Ukrajna mellett.

Ezzel a fő probléma korábban az volt, hogy hiába volt egy ilyen terv, egyedül Nagy-Britannia jelezte, hogy ők képesek lennének 10-15 ezer katonát Ukrajnába küldeni háború után, de 80-100 ezres nagyságrendben lenne szükség békefenntartó csapatokra. A briteken kívül pedig egyetlen másik európai ország sem jelentkezett a feladatra.

Ezek a garanciák tíz évre szólnának, de akár meg is hosszabbíthatók. Bendarzsevszkij szerint ez akkora előrelépés, hogy Ukrajna akár területi veszteségek árán is mérlegelheti a megállapodást. A Zaporizzsjai Atomerőmű energiatermelésének újraszabályozása – amelynek fele ismét Ukrajnához kerülne, az erőmű pedig nemzetközi felügyelet alá – szintén kedvezőbb a jelenlegi állapotnál.