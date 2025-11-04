Belgium botrányos világháborús kijelentést tett - ez veszélyes

Belgiumban egyre több drón észlelés történik a katonai bázisok felett. Ennek ellenére a belga hatóságok úgy döntöttek, nem lövik le a drónokat, miután félnek, hogy azok törmelékei károkat, esetleg személyi sérüléseket is okoznak – írja a Brussel Signal.

A drónokat érzékelték ugyan, de a kockázatok miatt végül nem lőtték le őket

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Belgium és számos más európai uniós ország a rejtélyes drónrepülések számának növekedéséről számolt be. Théo Francken belga védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy a november 1-jei hétvégén látott eszközök „kémkedés céljából” érkeztek a katonai bázisokra. Drónokat észleltek Kleine-Brogel közelében keleten, Florennes-ben délen és Ostend közelében az északi-tengeri parton – ezek mind a belga légierőhöz kötődő helyszínek.

Kleine-Brogel érzékeny terület: amerikai nukleáris fegyvereket állomásoztatnak itt, és hamarosan F-35-ös vadászgépeket is kap. Ugyanez vonatkozik Florennes-re is, amely egy másik kulcsfontosságú bázis a NATO közös elrettentő programjában.

A belga hatóságok habár érzékelték a drónokat, végül úgy ítélték meg, hogy a lelövésük kockázatot jelentett volna, hiszen a törmelék akár személyi sérülést is okozhatott volna.

„Minden, amit az égből lősz ki, valahova le is fog hullani” – nyilatkozta Jeroen Poesen, a Kleine-Brogel korábbi parancsnoka, megjegyezve, hogy a szóban forgó bázisokat városok és mezőgazdasági területek veszik körül.

Belgiumban nincsenek egyértelmű jogi szabályok a drónok katonai légtéren kívüli lelövésére. A parancsnokok intézkedhetnek, ha egy drón közvetlenül egy bázis felett van, de amint az eltávolodik, a rendőrségnek és az ügyészeknek mérlegelniük kell a polgári biztonsági törvényeket, így olyan réseket hagyva, amelyeket az ellenség kihasználhat, magyarázták szakértők.