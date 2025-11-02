Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen

„Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert megvédjük a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartjuk a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat” – kezdte legújabb bejegyzésében Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

Fotó: Bóka János Facebook

Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság. Mi nem fogjuk feláldozni a magyar gazdák megélhetését Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán

– tette hozzá.

„Az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot. Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!” – zárta.