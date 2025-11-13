Trump külpolitikája diadalmaskodik: Bolívia 17 év után újra szövetséget kötött Amerikával

Bolíviába látogatott Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes, hogy részt vegyen az új bolíviai elnök, Rodrigo Paz beiktatásán – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Rodrigo Paz hivatalba lépése új kezdetet jelent Bolívia számára (Fotó: AFP)

Az új bolíviai elnök hivatalba lépése után nem sokkal találkozott Landauval, és helyreállította a teljes diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, véget vetve a 17 évig tartó egyoldalúan feszült viszonynak, amelyet a korábbi szocialista elnökök, Evo Morales és Luis Arce okoztak.

Az Egyesült Államok készen áll támogatni a latin-amerikai országot a korábbi szocialista vezetés alatt kiépült iráni befolyás felszámolásában.

Az elmúlt években rendkívül aggasztó volt látni, ahogy Bolívia közeledett Iránhoz, és együttműködött vele katonai kérdésekben a térségben

– nyilatkozta Landau az argentin Infobae hírportálnak.

Some days mark a dramatic turning point in a country’s history, and today was such a day for Bolivia. The people here voted overwhelmingly for change after 20 years of economic decline and political division, and today President @Rodrigo_PazP ushered in a new era. I was honored,… pic.twitter.com/kNlhtcdmoL — Christopher Landau (@DeputySecState) November 8, 2025

A diplomata rámutatott, hogy Irán nem jó szereplő a világpolitika színpadán, és az iráni kormány folyamatosan próbálja exportálni szélsőséges nézeteit szerte a világon. Ez komoly fenyegetést jelent az egész nyugati félteke számára.

Landau kiemelte, hogy az iráni kérdés nemcsak az Egyesült Államok és Bolívia számára lesz kiemelt fontosságú, hanem Argentína, Chile, Paraguay és Bolívia összes szomszédja számára is. A cél az, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Bolíviában nem gyártanak és nem terjesztenek iráni katonai felszereléseket.

Hétfői sajtótájékoztatóján Landau kijelentette, hogy Paz elnöksége a „21. századi szocializmus” végét jelenti Bolíviában, és jó előjel a régió többi országa számára is. A külügyminiszter-helyettes karrierje „legérzelmesebb” útjaként jellemezte bolíviai látogatását, tekintettel a két ország közötti közelmúltbeli történésekre.

Közel két évtizeden át a Mozgalom a Szocializmusért (MAS) párt irányította Bolíviát. A szervezet hírhedten Amerika-ellenes politikát folytatott, és Evo Morales, majd később Luis Arce elnöksége alatt szinte teljesen ellenőrzése alá vonta az állami intézményeket. Az augusztusi általános választásokon azonban a párt súlyos vereséget szenvedett: hatalma gyakorlatilag megsemmisült, mindössze két képviselője maradt a kongresszusban.

A MAS uralma alatt Bolívia olyan országokkal szövetkezett, mint Kína, Oroszország, Irán, Kuba, Nicaragua és Venezuela. Arce elnöksége alatt Irán gyakorlatilag szabad kezet kapott befolyásának terjesztésére Bolíviában, ami oda vezetett, hogy szakértők az országot Irán legsikeresebb projektjének nevezték a régióban.

A legaggasztóbb fejlemény az volt, hogy Arce 2023-ban védelmi és biztonsági memorandumot írt alá Iránnal, amely magában foglalta iráni gyártmányú drónok vásárlását is. Ez a megállapodás azonnal riadalmat keltett más latin-amerikai országokban, különösen Argentínában, amely az 1990-es években két halálos terrortámadást szenvedett el zsidó célpontok ellen, amelyeket Iránnak és az általa támogatott Hezbollah libanoni terrorszervezetnek tulajdonítanak.

Landau hangsúlyozta, hogy nagyon fontos lesz feltárni, milyen titkokat hagyott maga után a MAS az elmúlt 20 évben Bolíviában, beleértve az Iránnal kötött katonai megállapodást, valamint a Kubával, Venezuelával és Nicaraguával kapcsolatos ügyeket is.

Az amerikai diplomata azt is elmondta a riportereknek, hogy a Trump-adminisztráció üdvözölné az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) esetleges visszatérését az országba, de hangsúlyozta, hogy ez Paz elnök döntése lesz. A DEA 2008-ig folytatott kábítószer-ellenes tevékenységet Bolíviában, amíg Morales ki nem utasította a tisztviselőket, azzal a kétes váddal, hogy „kémkedtek” utána.

Sok éven át Bolívia volt az élén annak az országcsoportnak, amely anti-imperialistának nevezte magát vagy amely nagymértékben eltávolodott az Egyesült Államoktól, és amely végül teljes gazdasági kudarcba torkollott

– mondta Landau a sajtótájékoztatón.

Most készen állunk arra, hogy kéz a kézben dolgozzunk, tiszteletben tartva az ország szuverenitását, és olyan gazdasági fejlődési lehetőségeket keressünk, amelyek a bolíviai nép javát szolgálhatják. Az Egyesült Államok jó partnerként és a bolíviai nép barátjaként van jelen

– tette hozzá.