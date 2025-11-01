Börtönbüntetésre ítéltek egy ukrán politikust

Hat év börtönbüntetésre ítélte Roman Nasirovot, az ukrán Állami Költségvetési Szolgálat korábbi vezetőjét az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont. Az ukrán politikust emellett eltiltották a közügyektől is – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán politikus ügye 2017 óta húzódik

Fotó: SERGII KHARCHENKO / NurPhoto

Nasirovot bűnösnek találták, miután a vádak szerint Olekszandr Oniscsenko volt parlamenti képviselő, a mostanra kitiltott oroszbarát Régiók Pártjának képviselőjét segítette „illegális eszközökkel” – írta a Korrupcióellenes Akcióközpont. Az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) később megerősítette, hogy Nasirovot az ország büntető törvénykönyve alapján hatalommal való visszaélés miatt ítélték el.

Nasirov, aki 2015 és 2016 között vezette az Állami Költségvetési Szolgálatot, ahol segített egy Oniscsenko vezette cégnek az altalajhasználatért járó díjak elhalasztásában egy gázkitermelési projekt keretében. Az ügy 2017 óta folyamatban van.

Az ítéletet várhatóan fellebbezik. Nasirovot őrizetbe vették, mielőtt kihirdetik a jogerős ítéletet. A hatéves börtönbüntetés mellett Nasirovot 17 000 hrivnya (400 dollár) pénzbírság megfizetésére kötelezték, és három évig eltiltották a közügyektől.