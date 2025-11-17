„Szánalmas kudarc” – kiszivárgott, milyen állapotban van valójában a globális klímapolitika

A brazíliai Belémben zajló COP30 ENSZ-klímacsúcson komor hangulat uralkodik: a résztvevők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a korábbi vállalások nagy része eddig nem teljesült. A tárgyalások első hetét követően továbbra is éles viták lassítják az egyeztetéseket, és mindinkább az a felismerés határozza meg a konferencia légkörét, hogy a korábbi hangzatos ígéretek mögött alig tapasztalható kézzelfogható előrelépés.
Juan Carlos Monterrey Gómez, Panama klímamegbízottja drámai értékelést adott:
Szánalmasan kudarcot vallottunk abban, hogy stabilizáljuk az üvegházhatású gázokat a légkörben.
Hozzátette: az új ígéretek hiteltelenek mindaddig, amíg a korábbiakat sem teljesítik.
A fosszilis korszak nem zárult le – sőt, erősödik
A POLITICO összefoglalója szerint, bár a 2023-as dubaji csúcs történelmi megállapodást hirdetett a fosszilis energiahordozókról való „átállásról”, a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Az olaj- és gáztermelés világszerte növekszik, és az energiaipar szerint ez a következő évtizedben is folytatódik. Az Egyesült Államok – amely most először ki sem küldött delegációt a COP-ra – ismét a fosszilis energiaszektor bővítését támogatja.
A klímakárok enyhítésére létrehozott alap gyakorlatilag üres
A 2022-es egyiptomi csúcs még mérföldkőnek számított, amikor létrehozták a „veszteség- és káralapot”, amelynek feladata az éghajlatváltozás által sújtott, szegényebb nemzetek támogatása. Ennek ellenére az alap három év után is alig érte el a 800 millió dollárt – holott a kár csak a Karib-térségben több milliárd dollárra rúg egyetlen hurrikánt követően.
Mia Mottley, Barbados miniszterelnöke nyíltan bírálta a klímapolitikai tétlenséget:
„Mindannyiunknak szégyenkeznünk kellene.”
Egyetlen terület mutat valódi előrelépést: a napenergia
A megújuló energia, különösen a napenergia rekordot dönt, főként Kína terjeszkedésének köszönhetően. A szakértők szerint ez az egyetlen vállalás, amely közelebb visz a korábbi ígéretek teljesítéséhez. Ugyanakkor az energiahatékonysági vállalások messze elmaradnak a céltól.
A világ valószínűleg túllépi az 1,5 Celsius-fokos küszöböt
Elemzők szerint a Föld már olyan pályára került, hogy szinte elkerülhetetlen a Párizsi Megállapodás fő céljának bukása. A COP30 fő tétje így már nem az, hogy megállítsák a felmelegedést, hanem az, hogy lassítsák és kezeljék a következményeket.
A brazíliai klímacsúcs továbbra is súlyos hitelességi válsággal küzd.
A világ vezetői hangzatos ígéretekről beszélnek, miközben:
- nő a fosszilis energiahordozók felhasználása,
- üresen áll a klímakárok fedezésére létrehozott segélyalap,
- a nagy kibocsátók – élükön az USA-val – hátat fordítanak a klímapolitikai vállalásoknak,
- és mind távolabb kerül a 1,5 °C-os cél.
A konferencia azonban így is az utolsó lehetőségek egyikének számít, hogy a világ egyáltalán lassítsa a felmelegedést.