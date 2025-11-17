Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

napenergia

„Szánalmas kudarc” – kiszivárgott, milyen állapotban van valójában a globális klímapolitika

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Belém, Brazília – „Szánalmasan kudarcot vallottunk” – így fogalmazta meg a globális klímapolitika állapotát Panama klímamegbízottja, miután a COP30 résztvevői ismét szembesültek azzal: a korábbi nagy ígéretek sorra elhalványultak. A dubaji csúcs történelmi vállalása ellenére tovább nő az olaj- és gáztermelés, a klímakárokat enyhíteni hivatott alapban alig gyűlt össze 800 millió dollár, és az Egyesült Államok először távol maradt a tárgyalásoktól. Bár egyes szektorok – elsősorban a napenergia – rekordnövekedést mutatnak, az elemzők szerint a világ így is elkerülhetetlenül túllépi az 1,5 Celsius-fokos melegedési határt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napenergiakudarcBrazíliaklímacsúcs

A brazíliai Belémben zajló COP30 ENSZ-klímacsúcson komor hangulat uralkodik: a résztvevők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a korábbi vállalások nagy része eddig nem teljesült. A tárgyalások első hetét követően továbbra is éles viták lassítják az egyeztetéseket, és mindinkább az a felismerés határozza meg a konferencia légkörét, hogy a korábbi hangzatos ígéretek mögött alig tapasztalható kézzelfogható előrelépés.

A tárgyalások első hetének végén várhatóan bemutatja stratégiáját a brazil COP30-elnökség arra, miként lehet összehangolni az országok követeléseit
A tárgyalások első hetének végén várhatóan bemutatja stratégiáját a brazil COP30-elnökség arra, miként lehet összehangolni az országok követeléseit
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Juan Carlos Monterrey Gómez, Panama klímamegbízottja drámai értékelést adott:

Szánalmasan kudarcot vallottunk abban, hogy stabilizáljuk az üvegházhatású gázokat a légkörben.

Hozzátette: az új ígéretek hiteltelenek mindaddig, amíg a korábbiakat sem teljesítik.

A fosszilis korszak nem zárult le – sőt, erősödik

A POLITICO összefoglalója szerint, bár a 2023-as dubaji csúcs történelmi megállapodást hirdetett a fosszilis energiahordozókról való „átállásról”, a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Az olaj- és gáztermelés világszerte növekszik, és az energiaipar szerint ez a következő évtizedben is folytatódik. Az Egyesült Államok – amely most először ki sem küldött delegációt a COP-ra – ismét a fosszilis energiaszektor bővítését támogatja.

A COP30 ENSZ-klímakonferencián a brazíliai Pará állambeli Belémben 2025. november 15-én
A COP30 ENSZ-klímakonferencián a brazíliai Pará állambeli Belémben 2025. november 15-én
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A klímakárok enyhítésére létrehozott alap gyakorlatilag üres

A 2022-es egyiptomi csúcs még mérföldkőnek számított, amikor létrehozták a „veszteség- és káralapot”, amelynek feladata az éghajlatváltozás által sújtott, szegényebb nemzetek támogatása. Ennek ellenére az alap három év után is alig érte el a 800 millió dollárt – holott a kár csak a Karib-térségben több milliárd dollárra rúg egyetlen hurrikánt követően.

Mia Mottley, Barbados miniszterelnöke nyíltan bírálta a klímapolitikai tétlenséget:

„Mindannyiunknak szégyenkeznünk kellene.”

Egyetlen terület mutat valódi előrelépést: a napenergia

A megújuló energia, különösen a napenergia rekordot dönt, főként Kína terjeszkedésének köszönhetően. A szakértők szerint ez az egyetlen vállalás, amely közelebb visz a korábbi ígéretek teljesítéséhez. Ugyanakkor az energiahatékonysági vállalások messze elmaradnak a céltól.

A világ valószínűleg túllépi az 1,5 Celsius-fokos küszöböt

Elemzők szerint a Föld már olyan pályára került, hogy szinte elkerülhetetlen a Párizsi Megállapodás fő céljának bukása. A COP30 fő tétje így már nem az, hogy megállítsák a felmelegedést, hanem az, hogy lassítsák és kezeljék a következményeket.

A brazíliai klímacsúcs továbbra is súlyos hitelességi válsággal küzd. 

A világ vezetői hangzatos ígéretekről beszélnek, miközben:

  •  nő a fosszilis energiahordozók felhasználása,
  • üresen áll a klímakárok fedezésére létrehozott segélyalap,
  • a nagy kibocsátók – élükön az USA-val – hátat fordítanak a klímapolitikai vállalásoknak,
  • és mind távolabb kerül a 1,5 °C-os cél.

A konferencia azonban így is az utolsó lehetőségek egyikének számít, hogy a világ egyáltalán lassítsa a felmelegedést.

Összeomlik a karácsonyi vásárok kultúrája Európában
Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják
Trump óriási perre készül a BBC ellen – a brit miniszterelnök kétségbeesetten próbálja csillapítani

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!