Elindult a politikai apokalipszis Kijevben - komoly a helyzet

Súlyos, veszélyes betegség támad Magyarországon

Egyesült Királyág

A britek a második világháború óta nem tettek ilyet

A brit kormány hétfőn olyan átfogó menekültügyi reformot jelent be, amely ideiglenessé tenné a menekültstátuszt és azt rendszeres felülvizsgálathoz kötnék. A tervek a dán modell mintáját követik, és a családegyesítési szabályok szigorítása is felmerült. A brit vezetés szerint a cél az, hogy csökkenjen a bevándorlási nyomás, és könnyebbé váljon az illegális bevándorlók kitoloncolása. A változtatások a második világháború óta a legjelentősebb átalakítást jelenthetik a brit menekültügyi rendszerben. A briteknek is elegük lett a migránsokból.
Radikális menekültügyi reformról érkezett bejelentés Nagy-Britanniából. A britek a dán modell lemásolásával ideiglenessé és rendszeres felülvizsgálat tárgyává tennék a menekültstátusz, miközben a szigorúbb családegyesítési szabályok is terítékre kerülhetnek – írja a Sky News.

A britek dán mintára szigorítanák a bevándorlási szabályaikat
A britek dán mintára szigorítanák a bevándorlási szabályaikat
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A jelenlegi brit szabályok szerint azok, akik menekültstátuszt kapnak, öt évig tarthatják azt fenn, majd kérvényezhetik a hatóságoktól a korlátlan ideig szóló tartózkodási engedélyt, valamint elkezdhetik a brit állampolgárság megszerzéséhez vezető folyamatot.

A dán mintára készülő új rendszer célja, hogy az Egyesült Királyság kevésbé legyen vonzó úti cél az illegális bevándorlók számára, és megkönnyítse kitoloncolásukat. 

A tervezett változtatások szerint a menekültstátusz ideiglenessé válik, és rendszeres felülvizsgálat alá kerül majd, a menekülteket pedig kitoloncolják az országból, amint származási országuk biztonságosnak minősül.

Egy, a bejelentését megelőző közösségi médiás videóban Shabana Mahmood belügyminiszter azt mondta: „Mindig olyan ország leszünk, amely menedéket nyújt a veszély elől menekülőknek, de helyre kell állítanunk a rendet és az ellenőrzést.” A lépést 

a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának

 nevezte. Írtunk róla, hogy a minisztert lenyűgözte, hogy Dánia 40 éves mélypontra csökkentette a sikeres menedékkérelmek számát.

A belügyminiszter egyik szövetségese így fogalmazott: „Ma a menekültté válás egyenlő azzal, hogy valaki élethosszig tartó védelmet kap Nagy-Britanniában.” Mahmood ezen fog változtatni, ideiglenessé és rendszeresen felülvizsgálandóvá téve a menekültstátuszt.

Noha ez apró technikai változásnak tűnhet, ez az új rendszer a menekültek kezelésében a második világháború óta a legjelentősebb fordulatot jelenti.

A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint idén eddig 39 075 ember érkezett az Egyesült Királyságba. Ez 19%-os növekedés 2024 azonos időszakához képest, és 43%-os emelkedés a 2023-as adatokhoz képest.

Brit lapértesülések szerint a jövőben a bíráknak a közbiztonságot kell előnyben részesíteniük a migránsok családi élethez való jogaival vagy annak kockázatával szemben, hogy „embertelen” bánásmódban részesülnek, ha hazájukba visszaküldik őket.

 

