A britek a második világháború óta nem tettek ilyet

Radikális menekültügyi reformról érkezett bejelentés Nagy-Britanniából. A britek a dán modell lemásolásával ideiglenessé és rendszeres felülvizsgálat tárgyává tennék a menekültstátusz, miközben a szigorúbb családegyesítési szabályok is terítékre kerülhetnek – írja a Sky News.

A britek dán mintára szigorítanák a bevándorlási szabályaikat

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A jelenlegi brit szabályok szerint azok, akik menekültstátuszt kapnak, öt évig tarthatják azt fenn, majd kérvényezhetik a hatóságoktól a korlátlan ideig szóló tartózkodási engedélyt, valamint elkezdhetik a brit állampolgárság megszerzéséhez vezető folyamatot.

A dán mintára készülő új rendszer célja, hogy az Egyesült Királyság kevésbé legyen vonzó úti cél az illegális bevándorlók számára, és megkönnyítse kitoloncolásukat.

A tervezett változtatások szerint a menekültstátusz ideiglenessé válik, és rendszeres felülvizsgálat alá kerül majd, a menekülteket pedig kitoloncolják az országból, amint származási országuk biztonságosnak minősül.

Egy, a bejelentését megelőző közösségi médiás videóban Shabana Mahmood belügyminiszter azt mondta: „Mindig olyan ország leszünk, amely menedéket nyújt a veszély elől menekülőknek, de helyre kell állítanunk a rendet és az ellenőrzést.” A lépést

a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának

nevezte. Írtunk róla, hogy a minisztert lenyűgözte, hogy Dánia 40 éves mélypontra csökkentette a sikeres menedékkérelmek számát.

On Monday, I will announce the most significant changes to our asylum system in modern times 👇 pic.twitter.com/eXAVYdD4kD — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 14, 2025

A belügyminiszter egyik szövetségese így fogalmazott: „Ma a menekültté válás egyenlő azzal, hogy valaki élethosszig tartó védelmet kap Nagy-Britanniában.” Mahmood ezen fog változtatni, ideiglenessé és rendszeresen felülvizsgálandóvá téve a menekültstátuszt.

Noha ez apró technikai változásnak tűnhet, ez az új rendszer a menekültek kezelésében a második világháború óta a legjelentősebb fordulatot jelenti.

A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint idén eddig 39 075 ember érkezett az Egyesült Királyságba. Ez 19%-os növekedés 2024 azonos időszakához képest, és 43%-os emelkedés a 2023-as adatokhoz képest.

Brit lapértesülések szerint a jövőben a bíráknak a közbiztonságot kell előnyben részesíteniük a migránsok családi élethez való jogaival vagy annak kockázatával szemben, hogy „embertelen” bánásmódban részesülnek, ha hazájukba visszaküldik őket.