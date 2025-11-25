Hírlevél

Szijjártó Péter

Miközben Brüsszel kínai veszélyről beszél, Trump már tárgyal is Pekinggel

Szijjártó Péter szerint döbbenetes a kontraszt Brüsszel és a világpolitika valósága között: miközben az uniós külügyminiszterek „veszélyesnek” és „helytelennek” nevezik a Kínával való együttműködést, Donald Trump épp eredményes tárgyalást folytatott Xi Jinpinggel. A külügyminiszter úgy fogalmazott: az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, és az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak.
„Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgattam a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával. Ehhez képest örömmel olvastam, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Xi Jinping kínai elnökkel” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI

Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással. Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak

 – tette hozzá.

