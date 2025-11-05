Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Olvasta már?

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

Brüsszel

Brüsszel megkerülné a belgákat, hitelt venne fel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió vezetése ha kell hitelből finanszírozná Ukrajna támogatását. Ha Belgium nem járul hozzá az orosz vagyon befagyasztásához Brüsszel kész áthidaló megoldásként hitelt felvenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BrüsszelUkrajnaEurópai Unió

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos figyelmeztetett, hogy az EU-nak áthidaló finanszírozást kell nyújtania Ukrajnának, ha az uniós fővárosok hamarosan nem támogatják a befagyasztott eszközök hiteltervét. Brüsszel tehát ha kell, akkor hitelből is finanszírozni fogja a háborút – írja a Politico

Brüsszel hitelből is finanszírozná Ukrajnát, ha Belgium nem lép
Brüsszel hitelből is finanszírozná Ukrajnát, ha Belgium nem lép 
Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP

„Minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd. Ez kérdéseket vethet fel néhány lehetséges áthidaló megoldással kapcsolatban” – mondta Dombrovskis Szófiában, az ország közelgő euróbevezetéséről szóló magas szintű konferencia alkalmából. 

A brüsszeli vezetés felvetette, hogy az uniós garanciákat a belga székhelyű Euroclear által birtokolt orosz eszközök készpénzállományával kombinálva támogatná egy olyan hitel feltöltését, amely Ukrajna 60 milliárd dolláros költségvetési hiányát hivatott betömni. Belgium azonban eddig blokkolta a tervet, hivatkozva a jogi és pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggályaira.

Dombrovskis egyúttal igyekezett eloszlatni a Belgium aggályait, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy „az Európai Bizottság Jogi Szolgálata nagyon alaposan felmérte az összes jogi kockázatot vagy lehetséges peres kockázatot, és azokat korlátozottnak tartja”. 

Kérdés azonban, hogy ez elég lesz-e Belgium számára, miután nemrég az EU csúcson az ország miniszterelnöke, Bart De Wever arról beszélt, hogy csak és kizárólag közös megegyezéssel és közös felelősségvállalással lenne hajlandó hozzányúlni az orosz eszközökhöz. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!