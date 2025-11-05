Brüsszel megkerülné a belgákat, hitelt venne fel

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos figyelmeztetett, hogy az EU-nak áthidaló finanszírozást kell nyújtania Ukrajnának, ha az uniós fővárosok hamarosan nem támogatják a befagyasztott eszközök hiteltervét. Brüsszel tehát ha kell, akkor hitelből is finanszírozni fogja a háborút – írja a Politico.

Brüsszel hitelből is finanszírozná Ukrajnát, ha Belgium nem lép

Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP

„Minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd. Ez kérdéseket vethet fel néhány lehetséges áthidaló megoldással kapcsolatban” – mondta Dombrovskis Szófiában, az ország közelgő euróbevezetéséről szóló magas szintű konferencia alkalmából.

A brüsszeli vezetés felvetette, hogy az uniós garanciákat a belga székhelyű Euroclear által birtokolt orosz eszközök készpénzállományával kombinálva támogatná egy olyan hitel feltöltését, amely Ukrajna 60 milliárd dolláros költségvetési hiányát hivatott betömni. Belgium azonban eddig blokkolta a tervet, hivatkozva a jogi és pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggályaira.

Dombrovskis egyúttal igyekezett eloszlatni a Belgium aggályait, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy „az Európai Bizottság Jogi Szolgálata nagyon alaposan felmérte az összes jogi kockázatot vagy lehetséges peres kockázatot, és azokat korlátozottnak tartja”.

Kérdés azonban, hogy ez elég lesz-e Belgium számára, miután nemrég az EU csúcson az ország miniszterelnöke, Bart De Wever arról beszélt, hogy csak és kizárólag közös megegyezéssel és közös felelősségvállalással lenne hajlandó hozzányúlni az orosz eszközökhöz.