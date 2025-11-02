Brüsszel újra Magyarországot támadja, mert megvédi a gazdáit az ukrán importtól

Brüsszel ismét Ukrajna érdekeit szolgálja az európai gazdák kárára. A brüsszeli Politico szerint az Európai Bizottság akár bíróság elé is vinné Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát – csak mert megvédik saját termelőiket az ukrán importtól – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

Miközben Brüsszel továbbra is milliárdokat önt Ukrajnába, az európai gazdákat hátrányos helyzetbe hozza, és azokat büntetné, akik a saját nemzeti érdekeiket védik

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Magyarország nem enged a nyomásnak: minden eszközzel megvédjük a magyar gazdák megélhetését. Itt lenne az ideje, hogy Brüsszel is végre az európai emberek oldalára álljon Ukrajna mértéktelen és kritika nélküli támogatása helyett” – zárta.

Újabb szintre lépett Brüsszel gazdaellenes politikája

– ezt Nagy István agrárminiszter mondta a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Az Európai Bizottság bírósági úton kényszerítené ki, hogy hazánk vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Brüsszel szerint ugyanis Magyarország megsérti az unió egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat - mondta a miniszter.

„Nézzük az ügynek a hátterét!” Brüsszel és Kijev korábbi kereskedelmi megállapodása a nyáron lejárt, ami helyett a tagállamok bevonása nélkül egy újabbat kötöttek – ismertette, hozzátéve, hogy ez a paktum viszont még szélesebbre tárná a kapukat az ukrán termékek unióba történő behozatala előtt.

A mézet 35 ezer tonnára, a baromfit 120 ezer tonnára, a búzát 1 millió 300 ezer tonnára emelte, míg a kukorica vámtételét nullára csökkentette

– mondta Nagy István. Hazánk számára ez elfogadhatatlan, hiszen ezek a lépések egyet jelentenek az európai agrárium tönkretételével – szögezte le.

„Hazánk a határ menti tagállamokkal már számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy Ukrajnával szemben az uniós termelők érdekeit védje meg. Hiába a figyelmeztetés és tiltakozás, a kéréseink süket fülekre találtak” – tette hozzá.