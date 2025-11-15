Hírlevél

Rendkívüli

Elindult a politikai apokalipszis Kijevben - komoly a helyzet

Ukrajna

Brüsszel rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Brüsszel rendíthetetlenül támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, miközben a korrupció burjánzik az országban. Marta Kos elismerte, hogy a korrupció és a gyenge intézmények komoly aggodalomra adnak okot, ugyanakkor az „őszinte párbeszédet” hangsúlyozta a jövőbeli visszaesések elkerülése érdekében.
Ukrajnauniós csatlakozásMarta KosZelenszkijkorrupcióukrajnai korrupció

Az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt években számos magas rangú tisztségviselő ellen emelt vádat – köztük volt adóhivatal-vezetőket, képviselőket, miniszterhelyetteseket és bírókat –, de a legtöbb ügy a bíróságokon rekedt. A legutóbbi botrányok, köztük a Zelenszkij elnökhöz közel álló üzletember, Timur Mindics ügye, jól mutatják, hogy a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami struktúrákba. A Brussels Signal beszámolója szerint Marta Kos beszédében elismerte, hogy a korrupció és a gyenge intézmények komoly aggodalomra adnak okot, ugyanakkor az „őszinte párbeszédet” hangsúlyozta a jövőbeli visszaesések elkerülése érdekében. Miközben Ukrajnában a korrupció és az intézményi gyengeség nyilvánvaló, Brüsszel szemet huny egyre mélyebbre húzza Európát a konfliktusba.

a felelősök keresése helyett pedig csak üres, formális szavak hangzanak el Brüsszelben
A felelősök keresése helyett üres, formális szavak hangzanak el Brüsszelben Fotó: AFP

Brüsszel Ukrajna mellett – de milyen áron?

Kos kiemelte, hogy a blokk bővítése hozzájárulhat a kormányzási és korrupciós kihívások kezeléséhez. 

Fel kell lépnünk azokkal az erőkkel szemben, amelyek célja kontinensünk destabilizálása. Meg kell tisztítanunk Európát az autokráciáktól

– mondta. A politikus szerint a keleti bővítés nem félelmetes, hanem a „visszatérés az európai normalitáshoz”, és hozzájárul a jogállamiság, a demokratikus intézmények és a szabad média megerősítéséhez. Az EU november 4-én publikált 111 oldalas jelentése ugyanakkor aggályokat fogalmazott meg Ukrajna korrupcióellenes intézkedéseivel kapcsolatban. 

Az Európai Bizottság folyamatosan hangsúlyozza, hogy az unió „rendíthetetlenül Ukrajna oldalán áll”, és sürgősségi energiatámogatást ígért Kijevnek a közelgő tél idejére. 

Ursula von der Leyen kijelentése egyértelmű: Brüsszel nem engedheti meg, hogy Ukrajna egyedül maradjon. Bár a kommunikáció szerint a fő cél a téli túlélés biztosítása, valójában egy szélesebb stratégiai irány látszik körvonalazódni: 

Brüsszel Ukrajnát az uniós integráció irányába, Európát pedig fokozottan a fegyveres konfliktus felé tolja. 

Az EU közleménye szerint nem csupán rövid távon, hanem hosszabb távon is jelentős pénzügyi forrásokkal támogatná Ukrajnát, miközben a háborús költségek nagyrészt Brüsszelre hárulnak. Von der Leyen egyértelműen kijelentette: Ukrajna készen áll a következő lépésre, és a támogatás minden feltétel nélkül folyik.

Az uniós országok között továbbra sincs egyetértés: Magyarország és Szlovákia a béke mielőbbi helyreállítását, valamint a tárgyalásos rendezést szorgalmazza, míg Brüsszel egyre inkább a háborús hangulatot erősíti. 

Elemzők szerint a háttérben nemcsak Ukrajna támogatása, hanem a Bizottság hatalmi pozíciójának megőrzése is húzódik. Miközben Brüsszel és az Európai Bizottság a háborús támogatás és az uniós integráció díszes ígéreteivel próbálja elfedni a valóságot, Ukrajnában a korrupció továbbra is szilárdan tartja magát, az intézményi gyengeség pedig lehetetlenné teszi a valódi elszámoltathatóságot. A keleti bővítésre hivatkozó retorika így nem más, mint a problémák elkenésének eszköze: a pénzek folynak, a felelősök azonban szinte soha nem vonhatók felelősségre. 

Brüsszel pedig a stratégiai célok érdekében egyre mélyebbre húzza Európát a konfliktusba.

 

