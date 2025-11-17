Hírlevél

Bundeswehr

Fegyverkezési káosz a Bundeswehrnél

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
A német fegyveres erők történetük egyik legkritikusabb korszakát élik: miközben Moszkva az ukrajnai háború közepette is rendületlen fegyverkezési versenybe kezdett, Berlinben továbbra is akadoznak a létfontosságú katonai fejlesztések. A Bundeswehr vezetése kétnapos konferencián értékelte a helyzetet, ahol a kormány és a tábornoki kar soha nem látott nyomás alá került.
BundeswehrMerzultimátumreformhadseregvezetés

A berlini Bundeswehr-konferencia központi üzenete egyértelmű volt: Oroszország továbbra is Európa első számú biztonsági fenyegetése, írta a Junge Freiheit.

Bundeswehr
Boris Pistorius (SPD), német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Boris Pistorius védelmi miniszter és a német katonai vezetés egymást erősítve hangsúlyozta, hogy Moszkva a hibákból tanult, haditechnikai fölénye pedig reális veszélyt jelent a NATO számára.

Carsten Breuer vezérkari főnök szerint Oroszország katonai kapacitásai továbbra is impozánsak, és a hibrid támadások, valamint a nyílt nukleáris fenyegetések együtt olyan kockázatot jelentenek, amelyre Európának sürgősen választ kell adnia. Alexander Sollfrank tábornok még sötétebb képet festett: szerinte nem kizárt, hogy már a következő években korlátozott orosz támadás érheti a NATO-területet, 2029-ig pedig a nagyszabású agresszió lehetőségét sem lehet kizárni.

07 November 2025, Berlin: Carsten Breuer, Inspector General of the Bundeswehr, speaks at the Bundeswehr Conference 2025 under the motto "Strengthen operational readiness. Accelerate growth. Guarantee security", the strategic direction of the Bundeswehr will be discussed with Federal Minister of Defense Pistorius, among others. Photo: Christoph Soeder/dpa (Photo by Christoph Soeder / dpa Picture-Alliance via AFP)
Carsten Breuer, a Bundeswehr főfelügyelője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Soeder)

Merz ultimátuma: Németország legyen Európa legerősebb hadserege

A konferencia legnagyobb visszhangot kiváltó pillanata Friedrich Merz kancellár videóüzenete volt. A CDU-s politikus kategorikusan kijelentette:

A Bundeswehrnek a lehető leggyorsabban Európa legerősebb hadseregévé kell válnia.

Merz egyenesen radikális mentalitásváltást követelt a tábornoki kartól, és élesen bírálta a lassú, bürokratikus katonai adminisztrációt. Szerinte a jelenlegi fenyegetésekre nem lehet „a tegnap szabályaival” reagálni. A hangnem sokakat meglepett – a 200 fős katonai elit szemmel láthatóan nem számított a kancellár kemény üzenetére.

Pistorius reformja több kérdést vet fel, mint amennyit megold

Bár Pistorius sikereket hangoztatott, a valóság jóval komorabb. A minisztérium új struktúrája – amely a hatékonyság növelését célozta – 262 külön szervezeti egységet hozott létre. A szakértők szerint ez inkább bonyolítja, mintsem gyorsítja a döntéshozatalt.

A vezérkari főnök ráadásul a szervezeti hierarchiában lefelé csúszott, miközben a miniszter körül politikai belső kör formálódik. 

A kritikusok szerint ez éppen hogy belharcokat és további lassulást eredményez.

31 October 2025, Lebanon, Beirut: Soldiers stand on the bridge of the German frigate "Sachsen-Anhalt", which is monitoring the sea area off the Lebanese coast as part of the UN observer mission Unifil. Foreign Minister Wadephul visited the frigate as part of his trip to the Middle East. Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Német katonák állnak a "Sachsen-Anhalt" fregatt hídján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt(

Bundeswehr: Kritikus projektek, késések, hibák, csúszások

Miközben a kancellár gyorsítana, a nagy beszerzési programok szinte kivétel nélkül válságban vannak:. hadsereg digitális kommunikációs rendszere nem működik megfelelően – laboratóriumi körülmények között is alig kezelhető. Emiatt a katonák kénytelenek visszatérni az elavult analóg rádiós megoldásokhoz.

A drónok elleni kulcsfegyvernek szánt rendszer nem felel meg a szerződéses követelményeknek, és jelentős késésben van. 

A Német Haditengerészet jövőbeli zászlóshajójának szánt, 10 milliárd eurós projekt súlyos válságba került. A holland Damen-gyár képtelen megtervezni a hajók digitális műveleti központját – ami a fregatt idegrendszere. A program átvétele a Lürssen-hajógyárhoz évekkel tolhatja ki a rendszerbe állítást, jelentősen megdrágítva a projektet.

Merz álma egyelőre vágyálom

A jelenlegi helyzet alapján Merz törekvése – hogy a Bundeswehr rövid időn belül a kontinens vezető haderejévé váljon – inkább politikai kívánságnak tűnik, mint reális célkitűzésnek. Breuer vezérezredes záróértékelése szerint:

Hevesen recseg a német védelem szerkezete.

A Bundeswehr előtt hosszú út áll, és egyelőre sem a bürokrácia, sem a haditechnikai ipar nem képes lépést tartani a geopolitikai kihívásokkal.


 

 

