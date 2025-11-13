Robert C. Castel: A háború új dimenziója, ami kiegyenlíti az esélyeket – videó

A biztonságpolitikai szakértő Robert C. Castel, aki a Alapjogokért Központ tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa, olyan hadászati változásokat lát, amelyeket korábban csak sci‑finek gondoltunk. Az utóbbi évek konfliktusai egyre inkább ráirányítják a figyelmet a földalatti hadviselésre, vagyis az alagútharcászatra, amely egy új dimenzióját képviseli a modern háborúknak. Bár sokan erre visszalépésként tekintik a katonai tudomány fejlődésében, valójában az ellenkezője igaz: a modern hadviselés egyik elválaszthatatlan összetevőjévé vált, hasonlóan a légi, kiber‑ vagy űrhadviseléshez.

A földalatti harcászatnak három típusa különíthető el

Az első típus az ostromharcászat hagyományos formája, amely már az ókori Jeruzsálem ostrománál és más híres történelmi eseményeknél is megjelent. A második modell az első világháború lövészárkaiban kialakult állóháborúszerű helyzetek vertikális kiterjesztése: alagutak és aknák révén próbálták áttörni a patthelyzetet. A harmadik modell a vietnámi háború ideje alatti alagútrendszereket foglalja magába, ahol földalatti hálózatokban reguláris és gerilla alakulatok egyaránt harcoltak, gyakran láthatatlanul a felszíni ellenség számára.

A földalatti hadviselés fontosságát az adja, hogy ott nem tud érvényesülni az ellenfél légi, űrbéli vagy elektromágneses fölénye. Bár bizonyos eszközök, például szeizmikus vagy szonár rendszerek ott is képesek észlelni a mozgásokat, ezek sokkal korlátozottabbak, így az alagutakban a túlélés és a taktikai előny nagymértékben függ a fizikai és pszichológiai ellenálló képességtől.

Az ember lélektani nyomás alatt van, mikor a naptól a szabad levegőtől elzárva egy sötét földalatti folyosóban kénytelen haladni, ami eleve nemcsak az érzékszerveit, hanem a mozgásának a mozgásterét is beszűkíti

– emelte ki az elemző. A katonák szűk, sötét, porral és szén‑dioxiddal telített folyosókon kénytelenek haladni, ami a mozgástér és az érzékelés drasztikus beszűkülését okozza.

A közelmúlt konfliktusai, így Gázában, a libanoni Hezbollah alagútrendszereiben, az ISIS barlangjaiban, valamint az orosz–ukrán háború során az Avgyijivka környékén kialakított alagutak jól mutatják az ostrom‑ és gerilla‑modellek kombinációját a modern hadszíntéren. Az alagutak nem csupán katonai, hanem szürke‑zónás, rendészeti és terrorelhárítási kérdéseket is felvetnek, például amikor civil infrastruktúrát – metró‑ vagy csatornarendszereket – katonai célokra használnak, miközben civilek is jelen vannak.

Az új földalatti dimenzió komoly jogi kihívásokat is generál, különösen a legitimitás, a proportionalitás és a megkülönböztetés elveinek érvényesítése terén. A katonai döntéshozók így nemcsak taktikai és technológiai, hanem etikai dilemmákkal is szembesülnek a földalatti harcászat során.

Castel szerint a jövő háborúinak elemzésekor nemcsak a szárazföldi, tengeri, légi, űr‑ és kiberdimenziót kell figyelembe venni, hanem azt az új föld alatti hadszíntér dimenzióját is, amely mára a modern hadviselés meghatározó tényezőjévé vált.