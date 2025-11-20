Robert C. Castel: A béketervek a háború valóságát tükrözik – Ukrajna egyre kevesebbel érheti be

Legfrissebb elemzésében Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő – az Alapjogokért Központ tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa – a háború lezárására kidolgozott amerikai 28 pontos béketervet és annak geopolitikai kontextusát értékelte. Castel hangsúlyozta:

a dokumentum még kezdei állapotban van, inkább egy „terv tervezete”, de már most kirajzolódik az a keret, amely mentén az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások elindulhatnak.

A szakértő szerint a közbeszédben sokszor moralizáló megközelítés jelenik meg – például hogy a javaslat „normalizálná” a területfoglalást –, ám a történelem és a jelenlegi geopolitika ezt a jelenséget régóta valóságnak tekinti. Emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unióban is létezik olyan tagállam, amelynek területe máig katonai megszállás alatt áll, mégsem okozott rendszerszintű sokkot – utalva Törökország 1974-es ciprusi katonai műveletére.

Castel a videóban azt a hét fontos békekezdeményezést tekinti át, amelyek az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta születtek. Szerinte e tervek sorra a katonai realitások lenyomatai voltak: mindig az adott pillanatban fennálló erőviszonyokat tükrözték, és mindegyik lépés egy irányba mutatott.

Az első lehetőség Ukrajna számára az isztambuli tárgyalások során adódott: ekkor Kijev minimális területveszteséggel rendezhette volna a konfliktust. A Zelenszkij-féle 10 pontos terv viszont már túlértékelte az ukrán katonai sikereket, és irreális feltételeket szabott, amelyeket az orosz fél nyilvánvalóan nem fogadott el.

Robert C. Castel (Fotó: Sandor Csudai)

2023-ban sorra jelentek meg a kínai, az indonéz és az afrikai béketerv-javaslatok, amelyek már nem orosz visszavonulásról, hanem a frontvonalak befagyasztásáról szóltak. A nagy ukrán ellentámadás kudarca után pedig a Call of Flights-terv és a Putyin által 2024-ben ismertetett feltételek egyre szűkebb mozgásteret hagytak Kijev számára.

Az amerikaiak által most előterjesztett 28 pontos Witkoff–Dmitrijev-terv (2025) ezt a trendet viszi tovább: ennek értelmében Ukrajna területeket veszítene, hadseregét jelentősen le kellene csökkentenie, és több politikai–kulturális feltételt is teljesítenie kellene. Castel szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy a háború előrehaladtával Ukrajna „egyre kevesebbel éri be”, és ha most sem jön létre megállapodás, később még kedvezőtlenebb feltételek mellett kényszerülhet tárgyalni.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezési terv-definíciók változásai világosan követik a geopolitikai erőviszonyok alakulását. Ha a nemzetközi rendszer valóban a megváltoztathatatlan szabályokon alapulna, a béketerv-javaslatok sem változnának – ám a háború dinamikája ezt hónapról hónapra felülírja.