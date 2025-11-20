Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Európa

Costa: Európa csak bővítéssel maradhat globális erő

16 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az Európai Unió jövője a bővítésen múlik, mondta António Costa az Európai Tanács elnöke az EU Bővítési Fórumán tartott beszédében. A brüsszeli politikus szerint a következő évek legfontosabb stratégiai döntése lesz, Ukrajna, Moldova és a teljes Nyugat-Balkán uniós csatlakozása.
Costa egyértelművé tette: szerinte a bővítés „nem csupán egy opció, hanem az egyetlen módja annak, hogy Európa továbbra is a béke, a jólét és a stabilitás globális ereje maradjon.”

Európa
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A Tanács elnöke szerint a világ ma veszélyesebb, mint valaha: a kínai befolyás növekszik, Oroszország agresszívan terjeszkedik, a kontinens keleti határán háború dúl. 

Ebben a környezetben – fogalmazott – az EU csak akkor maradhat tényező, ha új tagokkal erősíti meg saját gazdasági és geopolitikai súlyát, idézte a Tanács honlapja.

Egy nagyobb Európa erősebb Európa

– jelentette ki Costa, aki már mandátuma első napján Ukrajnában járt, jelezve: a csatlakozás ügyét a teljes ciklus egyik kulcsfontosságú feladatának tekinti.

Gyorsuló bővítés: rekordidő alatt beléphet Ukrajna és Moldova

Costa szerint a bővítési folyamat olyan sebességre kapcsolt, amire 15 éve nem volt példa.

Ukrajna és Moldova egy év alatt teljesítette az EU-s joganyag átvilágítását, ami példátlan

– mondta.

Montenegro 2026-ra akár lezárhatja a tárgyalásokat, Albánia pedig 2027-re lehet készen a csatlakozásra.

A Nyugat-Balkán országai közül Szerbia vállalta, hogy a következő hetekben jelentős reformokat indít el az energia- és médiapolitikában, valamint nagyobb arányban igazodik majd az EU közös külpolitikájához.

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 19: EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas (not seen), European Commission members Henna Virkkunen (not seen), Andrius Kubilius, and Apostolos Tzitzikostas (not seen) during a joint press conference on the âMilitary Mobility Package,â? in Brussels, Belgium on November 19, 2025 Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Andrius Kubilius uniós védelmi biztos (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Európa Ukrajna nélkül gyengébb

A fórumon felszólaló szakpolitikusok szerint a bővítés nemcsak gazdasági vagy politikai, hanem egyenesen biztonsági kényszer. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa arra figyelmeztetett, hogy az EU keleti határán egyre erősebb orosz hadsereg áll.

Készek vagyunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Nem lenne-e bölcsebb, ha Ukrajna védelmi képességei az EU oldalán jelennének meg?

– tette fel a kérdést.

A bővítés ára: belső reformokra lesz szükség

Costa elismerte: az EU-nak is át kell alakulnia ahhoz, hogy új tagokat fogadjon. Ez többek között azt jelenti, hogy: át kell alakítani a közös költségvetést, meg kell reformálni a döntéshozatali rendszert és az új tagállamokra szigorúbb visszalépésgátló mechanizmusokat kell alkalmazni.

A demokratikus normák betartása nem választható opció

– mondta Costa, hozzátéve, hogy a jövőbeli tagállamoknak csatlakozás után is vállalniuk kell a jogállamisági kötelezettségeket.

Costa: A bővítés Európa jövője

A Tanács elnöke beszédét egyértelmű üzenettel zárta:

Európa nem lehet a múlt múzeuma. A bővítés az előre vezető út.

