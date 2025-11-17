Olyan lépést tett az USA és Dél-Korea, amitől Kim Dzsongun nem fog tudni aludni

A Fehér Ház csütörtökön kiadott közleménye szerint az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy Dél-Korea atomhajtású támadó tengeralattjárókat építsen, és szorosan együttműködik majd a projekthez szükséges követelmények kidolgozásában, beleértve az üzemanyag-beszerzés lehetőségeit is – számol be róla a BBC.
Jelenleg mindössze hat ország rendelkezik atomhajtású stratégiai tengeralattjárókkal: az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és India. Dél-Korea már körülbelül 20 tengeralattjárót birtokol, ám ezek mind dízel meghajtásúak, így gyakrabban kell felszínre emelkedniük. Az atomhajtású tengeralattjárók gyorsabbak és nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek.
Az atomhajtású tengeralattjárók „büszke eredményt” jelentenének Dél-Korea számára, és jelentős előrelépést az ország Észak-Korea elleni védekezésében – jelentette ki egy televíziós interjúban a dél-koreai védelmi miniszter. Ezek a tengeralattjárók lopakodó képességükkel „ébren tartanák éjszakánként” Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt – tette hozzá.
A program elsődleges célja az Észak-Korea jelentette fenyegetés ellensúlyozása, amely nemrégiben jelentette be, hogy saját atomtengeralattjáró-programot indít. Li Dzse Mjung dél-koreai elnök az APEC-csúcstalálkozón közölte Donald Trump amerikai elnökkel, hogy országának kifejezetten erre a célra van szüksége az új tengeralattjárókra.
Az észak-koreai fenyegetés mellett a megállapodás Kína növekvő tengeri aktivitására is válasz lehet. Peking az utóbbi időben fokozta jelenlétét Dél-Korea tengeri határai közelében, hasonlóan a Dél-kínai-tengeren tapasztalt lépésekhez.
A szakértők szerint a nukleáris meghajtású tengeralattjárók beszerzése segíthet Dél-Koreának lépést tartani a kelet-ázsiai fegyverkezési versenyben.
Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy az új tengeralattjárók mennyiben járulnak majd hozzá Dél-Korea védelmi képességeihez. Jang Uk, az Asan Institute for Policy Studies kutatója szerint az atomtengeralattjárók elsődleges célja, hogy megnyugtassák a dél-koreai választókat: kormányuk válaszol Észak-Korea nukleáris fenyegetésére.
A megállapodás az Egyesült Államok számára is előnyös lehet. Washington támogatása Dél-Korea atomhajtású tengeralattjáró-programjához valószínűleg mind Észak-Koreára, mind Kínára nyomást kíván gyakorolni.
A bejelentést követően Dai Bing, Kína dél-koreai nagykövete reményét fejezte ki, hogy Dél-Korea „körültekintően kezeli majd ezt a kérdést, figyelembe véve minden fél aggodalmait”. Hangsúlyozta, hogy Peking diplomáciai csatornákon keresztül egyeztet Szöullal az ügyről, és kiemelte, hogy „a Koreai-félsziget és a régió biztonsági helyzete továbbra is összetett és érzékeny”.
Bár Trump elnök azt állította, hogy a tengeralattjárókat Philadelphiában fogják építeni, és ez munkahelyeket teremt az Egyesült Államokban, a dél-koreai tisztviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyártás helyben történjen, ahol a meglévő létesítmények sokkal rövidebb idő alatt tudják leszállítani a járműveket. A megállapodás következő lépéseként a két ország közötti nukleáris egyezményt kell módosítani, lehetővé téve az Egyesült Államok számára, hogy nukleáris üzemanyagot biztosítson, és meghatározza annak katonai felhasználásának kereteit.