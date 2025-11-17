Olyan lépést tett az USA és Dél-Korea, amitől Kim Dzsongun nem fog tudni aludni

A Fehér Ház csütörtökön kiadott közleménye szerint az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy Dél-Korea atomhajtású támadó tengeralattjárókat építsen, és szorosan együttműködik majd a projekthez szükséges követelmények kidolgozásában, beleértve az üzemanyag-beszerzés lehetőségeit is – számol be róla a BBC.

Az atomtengeralattjárók új fejezetet nyitnak Dél-Korea védelmi stratégiájában (Illusztráció, forrás: AFP)

Jelenleg mindössze hat ország rendelkezik atomhajtású stratégiai tengeralattjárókkal: az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és India. Dél-Korea már körülbelül 20 tengeralattjárót birtokol, ám ezek mind dízel meghajtásúak, így gyakrabban kell felszínre emelkedniük. Az atomhajtású tengeralattjárók gyorsabbak és nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek.

Az atomhajtású tengeralattjárók „büszke eredményt” jelentenének Dél-Korea számára, és jelentős előrelépést az ország Észak-Korea elleni védekezésében – jelentette ki egy televíziós interjúban a dél-koreai védelmi miniszter. Ezek a tengeralattjárók lopakodó képességükkel „ébren tartanák éjszakánként” Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt – tette hozzá.

A program elsődleges célja az Észak-Korea jelentette fenyegetés ellensúlyozása, amely nemrégiben jelentette be, hogy saját atomtengeralattjáró-programot indít. Li Dzse Mjung dél-koreai elnök az APEC-csúcstalálkozón közölte Donald Trump amerikai elnökkel, hogy országának kifejezetten erre a célra van szüksége az új tengeralattjárókra.

Az észak-koreai fenyegetés mellett a megállapodás Kína növekvő tengeri aktivitására is válasz lehet. Peking az utóbbi időben fokozta jelenlétét Dél-Korea tengeri határai közelében, hasonlóan a Dél-kínai-tengeren tapasztalt lépésekhez.

A szakértők szerint a nukleáris meghajtású tengeralattjárók beszerzése segíthet Dél-Koreának lépést tartani a kelet-ázsiai fegyverkezési versenyben.

Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy az új tengeralattjárók mennyiben járulnak majd hozzá Dél-Korea védelmi képességeihez. Jang Uk, az Asan Institute for Policy Studies kutatója szerint az atomtengeralattjárók elsődleges célja, hogy megnyugtassák a dél-koreai választókat: kormányuk válaszol Észak-Korea nukleáris fenyegetésére.