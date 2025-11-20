Trump újabb befolyásos szövetségesre tett szert

Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg átfogó gazdasági és védelmi megállapodásokat kötött Washingtonban, amelyek jelentősen elmélyítik a két ország stratégiai együttműködését. A megállapodások kiterjednek a nukleáris energiára, a kritikus ásványi anyagokra, a mesterséges intelligenciára és a védelemre is. Szaúd-Arábia befektetési vállalásait közel 1 billió dollárra emelte az Egyesült Államok felé. A felek szerint ezek a lépések hosszú távon erősítik az amerikai gazdaságot és a regionális stabilitást – olvasható a Fehér Ház hivatalos oldalán.

Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg között szerteágazó megállapodás született

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump legújabb sikerét májusi útjával alapozta meg

November 18-án Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia trónörököse történelmi jelentőségű megállapodást véglegesítettek. Céljuk elmélyíteni az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia stratégiai partnerségét, bővíteni a jól fizető amerikai munkahelyek számát, erősíteni a kritikus ellátási láncokat, és hozzájárulni a regionális stabilitáshoz – közölte a Fehér Ház. Írtunk róla, hogy májusban Szaúd-Arábiába utazott Donald Trump.

Ezek a megállapodások közvetlenül épülnek az elnök rendkívül sikeres májusi rijádi látogatására és a 600 milliárd dollár értékű szaúdi befektetési vállalásokra, amelyet akkor ígértek az Egyesült Államok számára.

A koronaherceg bejelentette, hogy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokba irányuló befektetési vállalásait csaknem 1 billió dollárra növeli, ami az Egyesült Államok iránti növekvő bizalmat és lendületet tükrözi Trump elnök vezetése alatt.

A legfontosabb eredmények között szerepel a polgári nukleáris együttműködés, az előrelépés a kritikus ásványi anyagok területén való együttműködésben, valamint egy mesterséges intelligenciáról szóló együttműködési nyilatkozat is – ezek mindegyike azt hangsúlyozza, hogy

az Egyesült Államok olyan megállapodásokra törekszik, amelyek közvetlenül az amerikaiak javát szolgálják.

Az eseményt fényűző vacsora zárta

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A Szaúd-Arábiával kötött megállapodások révén Trump elnök az energiatermelés és a fejlett technológia terén vezető pozícióba helyezi az Egyesült Államokat, miközben gondoskodik az ellátási láncok ellenálló képességéről. A két ország közös nyilatkozatot írt alá a polgári nukleáris energiaügyi együttműködésről, ami előkészített egy több évtizedes, több milliárd dolláros nukleáris energetikai partnerséget. A dokumentum megerősíti, hogy az Egyesült Államok és az amerikai vállalatok lesznek a Királyság elsődleges partnerei a polgári nukleáris együttműködésben és biztosítja, hogy minden együttműködés erős non-proliferációs normáknak megfelelően történjen.

A non-proliferáció azt jelenti, hogy az államok politikai vagy jogi korlátokkal próbálják elejét venni nemzeti katonai eszközök alkalmazásának és/vagy rendszerbe állításának. Célja, hogy csökkentse a háborúk véletlen kitörésének kockázatát. Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia kritikus ásványi anyagokra vonatkozó keretrendszerről is megállapodást írt alá. Ez a hasonló egyezményekre épül, amelyeket Trump elnök más kereskedelmi partnerekkel kötött az USA ellátási láncainak ellenálló képessége növelése érdekében.