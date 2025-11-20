Trump újabb befolyásos szövetségesre tett szert

Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg átfogó gazdasági és védelmi megállapodásokat kötött Washingtonban, amelyek jelentősen elmélyítik a két ország stratégiai együttműködését. A megállapodások kiterjednek a nukleáris energiára, a kritikus ásványi anyagokra, a mesterséges intelligenciára és a védelemre is. Szaúd-Arábia befektetési vállalásait közel 1 billió dollárra emelte az Egyesült Államok felé. A felek szerint ezek a lépések hosszú távon erősítik az amerikai gazdaságot és a regionális stabilitást – olvasható a Fehér Ház hivatalos oldalán.
Trump legújabb sikerét májusi útjával alapozta meg
November 18-án Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia trónörököse történelmi jelentőségű megállapodást véglegesítettek. Céljuk elmélyíteni az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia stratégiai partnerségét, bővíteni a jól fizető amerikai munkahelyek számát, erősíteni a kritikus ellátási láncokat, és hozzájárulni a regionális stabilitáshoz – közölte a Fehér Ház. Írtunk róla, hogy májusban Szaúd-Arábiába utazott Donald Trump.
Ezek a megállapodások közvetlenül épülnek az elnök rendkívül sikeres májusi rijádi látogatására és a 600 milliárd dollár értékű szaúdi befektetési vállalásokra, amelyet akkor ígértek az Egyesült Államok számára.
A koronaherceg bejelentette, hogy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokba irányuló befektetési vállalásait csaknem 1 billió dollárra növeli, ami az Egyesült Államok iránti növekvő bizalmat és lendületet tükrözi Trump elnök vezetése alatt.
A legfontosabb eredmények között szerepel a polgári nukleáris együttműködés, az előrelépés a kritikus ásványi anyagok területén való együttműködésben, valamint egy mesterséges intelligenciáról szóló együttműködési nyilatkozat is – ezek mindegyike azt hangsúlyozza, hogy
az Egyesült Államok olyan megállapodásokra törekszik, amelyek közvetlenül az amerikaiak javát szolgálják.
A Szaúd-Arábiával kötött megállapodások révén Trump elnök az energiatermelés és a fejlett technológia terén vezető pozícióba helyezi az Egyesült Államokat, miközben gondoskodik az ellátási láncok ellenálló képességéről. A két ország közös nyilatkozatot írt alá a polgári nukleáris energiaügyi együttműködésről, ami előkészített egy több évtizedes, több milliárd dolláros nukleáris energetikai partnerséget. A dokumentum megerősíti, hogy az Egyesült Államok és az amerikai vállalatok lesznek a Királyság elsődleges partnerei a polgári nukleáris együttműködésben és biztosítja, hogy minden együttműködés erős non-proliferációs normáknak megfelelően történjen.
A non-proliferáció azt jelenti, hogy az államok politikai vagy jogi korlátokkal próbálják elejét venni nemzeti katonai eszközök alkalmazásának és/vagy rendszerbe állításának. Célja, hogy csökkentse a háborúk véletlen kitörésének kockázatát. Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük.
Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia kritikus ásványi anyagokra vonatkozó keretrendszerről is megállapodást írt alá. Ez a hasonló egyezményekre épül, amelyeket Trump elnök más kereskedelmi partnerekkel kötött az USA ellátási láncainak ellenálló képessége növelése érdekében.
Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia egy történelmi jelentőségű mesterséges intelligenciáról szóló nyilatkozatot is aláírt, amely hozzáférést biztosít a Királyság számára a világ élvonalába tartozó amerikai rendszerekhez, miközben megóvja az amerikai technológiát a külföldi befolyástól, és biztosítja, hogy az amerikai innovátorok határozzák meg a globális MI jövőjét.
A védelmi együttműködés elmélyítése
Szaúd-Arábia nagyobb részt vállalt a közös fenyegetések elleni fellépésben is. Trump elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg aláírta az amerikai–szaúdi Stratégiai Védelmi Megállapodást (SDA), egy olyan történelmi egyezményt, amely megerősíti a több mint 80 éves védelmi partnerséget és erősíti az elrettentést a Közel-Keleten. Az SDA az America First program sikere, mivel megkönnyíti az amerikai védelmi vállalatok működését Szaúd-Arábiában, új tehermegosztási forrásokat biztosít a Királyságtól az amerikai költségek csökkentésére, és megerősíti, hogy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokat tekinti elsődleges stratégiai partnerének.
Trump elnök jóváhagyott egy jelentős védelmi csomagot, amely a jövőbeli F-35-ös szállításokat is tartalmazza, a lépés erősíti az amerikai védelmi ipart és biztosítja, hogy Szaúd-Arábia továbbra is amerikai fegyvereket vásároljon. Az elnök megállapodást ért el arról is, hogy Szaúd-Arábia közel 300 amerikai harckocsit vásárol, ami lehetővé teszi a Királyság számára saját védelmi képességeinek erősítését, és több száz amerikai munkahelyet véd meg.
Trump elnök lépése példátlan lehetőségeket nyitott meg az amerikai vállalatok, exportőrök és munkavállalók számára azáltal, hogy bővíti a piaci hozzáférést, csökkenti az akadályokat, és hatalmas szaúdi befektetéseket irányít az amerikai innovációba és infrastruktúrába.
Szaúd-Arábia csaknem 1 billió dolláros befektetést vállalt az amerikai infrastruktúrába, technológiába és iparba – amely a májusi látogatás során biztosított 600 milliárd dolláros vállalásról indult, és most tovább bővült.
Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia megállapodott abban, hogy a következő hetekben fokozzák az egyeztetéseket a kölcsönös érdekeltségű kereskedelmi kérdésekben, beleértve a nem vámjellegű akadályok csökkentését, a szabványok elismerését és a befektetési környezet javítását. Az amerikai és a szaúdi pénzügyminisztérium egy olyan megállapodást írt alá, amelyek javítják az együttműködést a tőkepiaci technológia, szabványok és szabályozások terén, valamint elmélyítik a partnerséget a nemzetközi pénzügyi intézményekben.