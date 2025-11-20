Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Szaúd-Arábia

Trump újabb befolyásos szövetségesre tett szert

Tegnap, 5:10
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Szaúd-Arábia trónörökösét, és a találkozón a két ország kapcsolatainak erősítéséről állapodtak meg. Trump beszédében a királyságot jelentős, NATO-n kívüli szövetségesként említette. A megbeszélések célja az amerikai–szaúdi együttműködés elmélyítése volt. A felek több témát is érintettek és számos megegyezés is született.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szaúd-Arábiamesterséges intelligenciaF-35 vadászrepülőgépDonald Trumpegyüttműködés

Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg átfogó gazdasági és védelmi megállapodásokat kötött Washingtonban, amelyek jelentősen elmélyítik a két ország stratégiai együttműködését. A megállapodások kiterjednek a nukleáris energiára, a kritikus ásványi anyagokra, a mesterséges intelligenciára és a védelemre is. Szaúd-Arábia befektetési vállalásait közel 1 billió dollárra emelte az Egyesült Államok felé. A felek szerint ezek a lépések hosszú távon erősítik az amerikai gazdaságot és a regionális stabilitást – olvasható a Fehér Ház hivatalos oldalán.

Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg között szerteágazó megállapodás született
Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg között szerteágazó megállapodás született
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump legújabb sikerét májusi útjával alapozta meg

November 18-án Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia trónörököse történelmi jelentőségű megállapodást véglegesítettek. Céljuk elmélyíteni az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia stratégiai partnerségét, bővíteni a jól fizető amerikai munkahelyek számát, erősíteni a kritikus ellátási láncokat, és hozzájárulni a regionális stabilitáshoz – közölte a Fehér Ház. Írtunk róla, hogy májusban Szaúd-Arábiába utazott Donald Trump.

Ezek a megállapodások közvetlenül épülnek az elnök rendkívül sikeres májusi rijádi látogatására és a 600 milliárd dollár értékű szaúdi befektetési vállalásokra, amelyet akkor ígértek az Egyesült Államok számára.

A koronaherceg bejelentette, hogy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokba irányuló befektetési vállalásait csaknem 1 billió dollárra növeli, ami az Egyesült Államok iránti növekvő bizalmat és lendületet tükrözi Trump elnök vezetése alatt. 

A legfontosabb eredmények között szerepel a polgári nukleáris együttműködés, az előrelépés a kritikus ásványi anyagok területén való együttműködésben, valamint egy mesterséges intelligenciáról szóló együttműködési nyilatkozat is – ezek mindegyike azt hangsúlyozza, hogy 

az Egyesült Államok olyan megállapodásokra törekszik, amelyek közvetlenül az amerikaiak javát szolgálják.

US President Donald Trump speaks during an official dinner with Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia Mohammed bin Salman (L) in the East Room of the White House in Washington, DC on November 18, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Az eseményt fényűző vacsora zárta
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A Szaúd-Arábiával kötött megállapodások révén Trump elnök az energiatermelés és a fejlett technológia terén vezető pozícióba helyezi az Egyesült Államokat, miközben gondoskodik az ellátási láncok ellenálló képességéről. A két ország közös nyilatkozatot írt alá a polgári nukleáris energiaügyi együttműködésről, ami előkészített egy több évtizedes, több milliárd dolláros nukleáris energetikai partnerséget. A dokumentum megerősíti, hogy az Egyesült Államok és az amerikai vállalatok lesznek a Királyság elsődleges partnerei a polgári nukleáris együttműködésben és biztosítja, hogy minden együttműködés erős non-proliferációs normáknak megfelelően történjen.

A non-proliferáció azt jelenti, hogy az államok politikai vagy jogi korlátokkal próbálják elejét venni nemzeti katonai eszközök alkalmazásának és/vagy rendszerbe állításának. Célja, hogy csökkentse a háborúk véletlen kitörésének kockázatát. Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia kritikus ásványi anyagokra vonatkozó keretrendszerről is megállapodást írt alá. Ez a hasonló egyezményekre épül, amelyeket Trump elnök más kereskedelmi partnerekkel kötött az USA ellátási láncainak ellenálló képessége növelése érdekében.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia egy történelmi jelentőségű mesterséges intelligenciáról szóló nyilatkozatot is aláírt, amely hozzáférést biztosít a Királyság számára a világ élvonalába tartozó amerikai rendszerekhez, miközben megóvja az amerikai technológiát a külföldi befolyástól, és biztosítja, hogy az amerikai innovátorok határozzák meg a globális MI jövőjét.

CEO of SpaceX and Tesla, South African-Canadian-US businessman Elon Musk, attends an official dinner with US President Donald Trump and Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia Mohammed bin Salman in the East Room of the White House in Washington, DC on November 18, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Az eseményen Elon Musk is részt vett
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A védelmi együttműködés elmélyítése

Szaúd-Arábia nagyobb részt vállalt a közös fenyegetések elleni fellépésben is. Trump elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg aláírta az amerikai–szaúdi Stratégiai Védelmi Megállapodást (SDA), egy olyan történelmi egyezményt, amely megerősíti a több mint 80 éves védelmi partnerséget és erősíti az elrettentést a Közel-Keleten. Az SDA az America First program sikere, mivel megkönnyíti az amerikai védelmi vállalatok működését Szaúd-Arábiában, új tehermegosztási forrásokat biztosít a Királyságtól az amerikai költségek csökkentésére, és megerősíti, hogy Szaúd-Arábia az Egyesült Államokat tekinti elsődleges stratégiai partnerének. 

Trump elnök jóváhagyott egy jelentős védelmi csomagot, amely a jövőbeli F-35-ös szállításokat is tartalmazza, a lépés erősíti az amerikai védelmi ipart és biztosítja, hogy Szaúd-Arábia továbbra is amerikai fegyvereket vásároljon. Az elnök megállapodást ért el arról is, hogy Szaúd-Arábia közel 300 amerikai harckocsit vásárol, ami lehetővé teszi a Királyság számára saját védelmi képességeinek erősítését, és több száz amerikai munkahelyet véd meg.

Trump elnök lépése példátlan lehetőségeket nyitott meg az amerikai vállalatok, exportőrök és munkavállalók számára azáltal, hogy bővíti a piaci hozzáférést, csökkenti az akadályokat, és hatalmas szaúdi befektetéseket irányít az amerikai innovációba és infrastruktúrába.

Szaúd-Arábia csaknem 1 billió dolláros befektetést vállalt az amerikai infrastruktúrába, technológiába és iparba – amely a májusi látogatás során biztosított 600 milliárd dolláros vállalásról indult, és most tovább bővült.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia megállapodott abban, hogy a következő hetekben fokozzák az egyeztetéseket a kölcsönös érdekeltségű kereskedelmi kérdésekben, beleértve a nem vámjellegű akadályok csökkentését, a szabványok elismerését és a befektetési környezet javítását. Az amerikai és a szaúdi pénzügyminisztérium egy olyan megállapodást írt alá, amelyek javítják az együttműködést a tőkepiaci technológia, szabványok és szabályozások terén, valamint elmélyítik a partnerséget a nemzetközi pénzügyi intézményekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!