Újabb dróntámadás érte az oroszországi Csebokszári városát, a helyi hatóságok szerint két ember megsérült, és lakóépületek is megrongálódtak. Orosz Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy a célpont ezúttal is az az elektronikai hadviseléssel foglalkozó üzem lehetett, amelyet már korábban is dróntámadás ért.
dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország ukrán támadás drón

A Csuvasföldön található Csebokszáriban november 26-án, helyi idő szerint hajnali 2:40 körül hallották az első robbanást – erről a Telegramon működő SHOT csatorna számolt be. A város külterületéről és a mintegy tíz kilométerre fekvő Lapszari község légteréből további detonációkat jelentettek. Az interneten közzétett felvételeken az egyik kerületben lángok és felszálló, sűrű füst látható közvetlenül a drónok becsapódása után – írja a Kyiv Independent.

Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját
Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját Fotó: AFP

A hatóságok eleinte nem kommentálták az eseményeket, később azonban Oleg Nyikolajev, a régió vezetője elismerte, hogy dróntámadás történt a régióban. Közlése szerint két ember – köztük egy tinédzser – megsérült, és két lakóházban is komoly károk keletkeztek. Azt ugyanakkor nem erősítette meg, hogy pontosan mely objektumot érte találat. Orosz források szerint a támadás célpontja minden bizonnyal a Csebokszári gyár volt. 

A hivatalos állami intézet mintegy 970 kilométerre fekszik az ukrán határtól, így ha valóban ukrán drón csapódott be, akkor ritka, távolról végrehajtott műveletről lehet szó.

A VNIIR-Progress üzem elektronikus hadviselésre tervezett rendszereket fejleszt, többek között a Kometa nevű antennát is, amely műholdas, rádió- és radarjelek zavarására szolgál. A létesítményt az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókkal sújtotta, mivel a vállalatot kulcsszereplőnek tartják az orosz haditechnika modernizálásában.

Nem ez lenne az első eset, hogy a gyár támadás célpontjává válik: június 9-én ukrán drónok okoztak nagy robbanásokat és kiterjedt tüzet a VNIIR-Progress és a szomszédos ABS Electro telephelyein. 

Akkor az ukrán vezérkar nyíltan vállalta a felelősséget a műveletért, és közölték: céljuk az volt, hogy gyengítsék Oroszország azon képességét, hogy támadó drónokhoz, irányított bombákhoz és más precíziós fegyverrendszerekhez gyártson alkatrészeket.

A mostani támadások elkövetőjéről egyelőre nincs hivatalos információ, ám az orosz Telegram-csatornák többsége már kész tényként kezeli, hogy ismét katonai fejlesztési infrastruktúrát ért találat. A hatóságok vizsgálják, hogyan juthattak el a drónok ilyen mélyen az oroszországi légtérbe, és milyen irányból közelítették meg a várost.

Az incidens tovább növeli a feszültséget az orosz hátországban, ahol az utóbbi hónapokban egyre több jelentés érkezik drónokkal végrehajtott támadásokról kritikus ipari létesítmények ellen. A Csebokszári eset újabb figyelmeztetés lehet Moszkva számára arra, hogy a frontvonalon túli infrastruktúrája sincs biztonságban.

 

