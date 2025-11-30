Őrjöngő éjszaka Ukrajnában: drónok tarolták le a lakónegyedeket – videó

A támadásról a 24. csatorna számolt be, amely a Kijevi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének tájékoztatására hivatkozott. A tudósítás szerint november 29-én késő este az orosz hadsereg újabb „Shahed” típusú drónokat indított Ukrajna irányába, amelyek közül több is elérte Vishhorod térségét. A becsapódások nyomán lakóházak gyulladtak ki, járművek rongálódtak meg, és ipari területeken is tűz ütött ki.

Orosz támadás rázta meg Vishhorodot: a késő esti órákban indított dróncsapások lakóházakat és ipari létesítményeket értek Fotó: AFP

A hivatali vezető szerint a legnagyobb károk egy többemeletes lakóházban keletkeztek, ahol a dróncsapás hatására tűz ütött ki.

A helyszínen tűzoltók, rendőrök és orvosi egységek dolgoznak. A lángok gyorsan terjedtek, a kilencemeletes épület első és hatodik szintjén több lakás is kiégett

– mondta a hivatalvezető. Hozzátette: a detonáció ereje miatt az épület több része részlegesen megrongálódott, és jelentős füst keletkezett, amely miatt a lakók evakuálása elengedhetetlenné vált. A város más pontjain sem maradt következmények nélkül a támadás. A regionális katasztrófavédelmi szolgálat arról számolt be, hogy egy magánház teljesen megsemmisült, miután közvetlen találat érte. A romok alatt nem találtak több embert, de a helyszíni mentés még tart.

Emellett egy vállalat területén is tűz keletkezett, amelyet továbbra is oltanak a szakemberek.

Helyi közösségi oldalak arról írtak, hogy a dróncsapások a vishhorodi piac környékét is elérték, bár ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A lakók beszámolói szerint több robbanást észleltek rövid időn belül, és a város felett szinte folyamatosan hallatszott a drónoffenzívák jellegzetes zúgása. Az ukrán mentőszolgálat később további részleteket közölt a támadás következményeiről.

A jelentés szerint a lakó- és ipari negyedeket ért célzott csapások miatt több autó is megsérült a parkolókban, a törmelék és a repeszek pedig több utcát járhatatlanná tettek.

A jelenlegi hivatalos adatok eltérnek: a katasztrófavédelem egy halottról és öt sérültről beszélt, míg az OVA – a regionális adminisztráció – már tizenegy sérültet említett. A hatóságok figyelmeztettek: a veszély még nem múlt el, hiszen az orosz dróntevékenység erősödésére utalnak az elmúlt napok támadásai. A városban továbbra is fokozott készültségben dolgoznak a mentők és a biztonsági erők, hogy mielőbb felszámolják a keletkezett károkat, és segítsék a lakosságot a visszatérésben. A helyiek szerint az éjszakai támadás újabb figyelmeztetés: a frontvonalak távolsága ellenére sem érezhetik magukat teljes biztonságban.